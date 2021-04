Kommentti: Teemu Pukin seura Norwich on mallioppilas

Norwich City ansaitsee kunniaa harvinaisen fiksusta toiminnastaan, kirjoittaa Lari Seppinen.

Valioliigan ja Championshipin rajamaastoon on kehittymässä ”hissijoukkueiden” kasti.

Norwich City on kastin mallioppilas. Erinomainen joukkue Championshipiin, mutta Valioliigassa ei ihan riitä.

Norwichin pikapaluu Valioliigaan varmistui lauantaina. Valioliigaan palaa sama vanha seura – ja sama vanha Teemu Pukki.

Suomalaiskärki on hurja maalintekijä Englannin toiseksi korkeimmalla tasolla. Pukki on osunut tällä kaudella 25 kertaa. Maalipörssin kärki, Brentfordin Ivan Toney on neljän maalin päässä.

Maaliskuussa kotkalaisesta tuli nopeimmin, vain 75 ottelussa, nykyisessä Championshipissä 50 maaliin yltänyt pelaaja.

Pukki on löytänyt pelillisen kodin Norwichista. Päävalmentaja Daniel Farke on kolmen kauden aikana räätälöinyt Pukille roolin, jossa hän loistaa vahvuuksillaan: Kyvyllään irtautua oikea-aikaisesti vastustajien puolustuslinjoista, viimeistelytaidollaan ja työmoraalillaan.

Valioliigassa maalipaikkoja syntyy vähemmän, mutta Pukki osoitti vuosina 2019–2020 olevansa kelpo 10–15 maalin pelaaja alakastin ryhmässä.

Se on kilpailuetu Norwichille, joka kamppailee ensi kaudella eittämättä putoamistaistelussa.

Valioliigassa tällä kaudella kaksinumeroisen määrän maaleja ovat tehneet vain 12 pelaajaa. Heistä vain yksi on sarjan alemman kymmenikön joukkueista. Temppu ei ole helppo.

Norwich Cityn ensi kaudesta voi povata vaikeaa, mutta seura ansaitsee kunniaa harvinaisen fiksusta toimintastrategiastaan. Johtoportaassa ei panikoitu surkean viime kauden jälkeen. Sama valmennus ja pelaajarunko pienillä viilauksilla ovat palauttaneet seuran kirkkaisiin valoihin.

Julkisuudessa ihmeteltiin, miksi johtoporras ei mällää rahaa pelaajiin. Nykyinen toimintamalli luo pitkäjänteisyyttä. Talous on terveellä pohjalla, vaikka viruspandemia lommoja tuokin.

Seura hankkii pelaajia halvalla ja myy voitolla. Pukki saapui kesällä 2018 ilmaiseksi. Viime kesänä rahaksi muuttuivat Ben Godfrey (Everton) ja Jamal Lewis (Newcastle). Ensi kesänä rahaksi muuttuvat todennäköisesti kirkkain tähti Emiliano Buendia ja potentiaalisesti myös Todd Cantwell.

Hankinnat ovat todennäköisesti jälleen suurelle yleisölle tuntemattomia, edullisia täsmähakuja.

Esimerkki on tervetullut. Brittikenttien alasarjat tarjoavat surullisia esimerkkejä henkitoreissaan riutuvista, Norwichia suuremmista seuroista, jotka ovat saaneet ylettömällä tuhlaamisella viisiminuuttisensa parrasvaloissa ja kärsineet seuraavan vuosikymmenen eloonjäämiskamppailussa.

Ja vielä…

Hissikastia kuvaa se, että viime kauden putoajista myös Watford on lähellä suoraa nousua. Bournemouth on nousukarsintapaikalla tyrkyllä niin ikään pikapaluuta Valioliigaan.

Valioliigan nousijajoukkueista Fulham ja West Bromwich Albion ovat lähellä pudota takaisin Championshipiin.

Jos Fulham putoaa, se on neljän viime kauden aikana noussut ja pudonnut joka kevät Valioliigan ja Championshipin välillä.