Teemu Pukki sai tällin polveensa Bournemouthia vastaan, mutta kolhu ei ollut vakava.

Teemu Pukilla oli lauantai-iltana hymy herkässä, kun Norwich City oli varmistanut tappiosta huolimatta nousun Valioliigaan.

– Valioliiga on maailman paras sarja. Olen tosi onnellinen, että olemme takaisin siellä. Jotain jäi hampaankoloon viime kerrasta, varsinkin loppukaudesta. En malta odottaa, että saan taas pelata maailman parhaita pelaajia vastaan, Pukki iloitsi pelin jälkeen.

Päällimmäiset tunnelmat eivät olleet heti iloiset. Norwich hävisi kotikentällään 1–3 Bournemouthille. Ankea ilmapiiri kesti kuitenkin vain pari minuuttia.

– Tulos latisti ensin tunnelmaa. Ensi minuutit olivat kopissa hiljaisia. Sitten tajusimme, mitä olimme tehneet koko kauden mitassa ja oli ihan kiva fiilis, Pukki sanoo.

Pukki tuli vaihtoon 55 minuutilla. Suomalaisyleisö seuraa kesän EM-kisoja ajatellen pelonsekaisin tuntein maalitykin pieniäkin kolhuja.

Huuhkajien ykköshyökkääjä vakuutti, että kyse ei ollut mistään vakavasta.

– Polvet osuivat yhteen topparin kanssa. Pieni tälli polveen. Se vähän hidasti omaa menoa. Ei mitään vakavaa, pieni juttu vaan. Vähän vaikeutti tänään silti pelaamista.

Pukki lysähti kentän pintaan polveaan pidellen noin puolen tunnin kohdalla ja joutui sen jälkeen Norwichin lääkintähenkilökunnan hoidettavaksi.­

Sitä ennen hän oli kunnostautunut syöttöpuuhissa. Yleensä Norwichin maali syntyy siten, että Emiliano Buendia syöttää ja Pukki viimeistelee.

Tällä kertaa Pukki antoi nerokkaan syötön ja Buendia tälläsi komean maalin.

– Aloitimme tosi hyvin. Oli hyvä meininki ja saimme johtomaalin. ”Emin” kanssa minulla on hyvä yhteys. Kerrankin näin päin: Minä syötin, ja hän teki maalin.

Norwichin kausi alkoi tahmeasti. Se voitti viidestä ensimmäisestä sarjapelistään yhden. Kun meno yltyi, peruutuspeiliin ei ollut katsomista.

– Oli vähän vaikea alku, mutta kasvoimme yhteen, ja siitä eteenpäin olemme olleet sarjan paras joukkue. Ei ole yhtään ylimielisyyttä, mutta totuus on, että olemme parhaita sarjassa. Ansaitsemme nousun. Meillä on hyvä joukkue ja on ollut hyvä fiilis koko kauden, Pukki iloitsi.

Pukki on tehnyt 25 maalia Championshipissa. Maalipörssin kärjessä on Brentfordin Ivan Toney, joka on osunut 29 kertaa.

Pukki ei myönnä, että maalikuninkuus kutittelisi liikaa takaraivossa.

– Tärkein tavoite oli päästä takaisin Valioliigaan ja auttaa joukkuetta maaleillani. Ei ole mikään pakkomielle maalikuninkuuteen. Katsotaan loppupelit. Haluan, että voitamme mestaruuden Championshipissa. Se ei ole vielä satavarmaa, joten se on päätavoite loppukaudella.

Seuraava peli on jo tiistaina, joten vielä ei voi käynnistää ainakaan monen päivän juhlaputkea. Pandemia pakottaa myös yhä varovaisuuteen.

Villit juhlat ja joukkuetovereiden laulu nurmella kuitenkin paljastavat, että ihan heti ei ole nukkumaanmenoaika.

– Varmasti vähän aikaa hengailemme stadionilla ja nautimme toistemme seurasta. Meillä on tiistaina peli, mutta aiomme tänään silti nauttia, Pukki sanoo.

Valioliiga siintää edessä, mutta siihen ei ole aika käyttää vielä liikaa ajatuksia.

– Kova kausi on tiedossa, mutta luulen, että olemme valmiita.