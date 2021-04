Norwichissa roihuaa täysi Teemu Pukki -mania – stadionin edustalla asuva fani paljastaa suomalaisen poikkeuksellisen autoriitin

Norwich City varmisti sarjanousunsa lauantaina – ja se näkyy katukuvassa

Norwich Cityn ja Teemu Pukin paluu Valioliigaan on ratkennut jo ennen lauantai-illan ottelua Bournemouthia vastaan. Se on saanut fanit liikkeelle, vaikka he eivät koronavirusrajoitusten takia stadionin sisälle pääse.

Teemu Pukki on rakastettu hahmo kaupungissa. Kuluvalla kaudella rakkaus on vain syventynyt.

– Mitä voin enää edes sanoa Teemusta? Hän on tehnyt sen taas! Hän pelaa upeasti Norwichille ja Suomelle. Hän vie meidät Valioliigaan, jonne kuulumme, hehkuttaa Mark Tierney.

Tierney on 60-vuotias, elinikäinen Norwich Cityn fani. Hänellä on pitkä perspektiivi seuran historiasta. Hän sanoo, että Pukki on viiden parhaan joukossa seuran kaikkien aikojen hyökkääjissä.

– Muistan monia hyökkääjiä: Esimerkiksi Kevin Reeves ja Martin Peters. Teemu on samaa kastia.

Hän odottaa, että pelin alkaessa parituhatta fania kerääntyy juhlimaan stadionin ulkopuolelle.

Mark Tierney on pitkäaikainen Norwich-fani. Myös hän tietää Pukin arvon joukkueelle.­

Pariskunta Adrian ja Ann Rayner odottavat joukkueen bussin saapumista stadionille.

– On vaikeaa juhlia koronaviruksen vuoksi. Toivottavasti näemme bussin saapuvan. Asumme kerrostaloasunnossa stadionin vieressä. Voimme nähdä pelaajat sieltä, mutta muuta emme voi tehdä.

Pukki saa hehkutusta Adrianilta, joka on fanittanut Norwich Cityä vuodesta 1971 asti.

– Teemu on upea pelaaja, joka saapui ilmaiseksi Norwichiin! Hänen täytyy olla paras ilmainen siirto jalkapallon historiassa, Adrian sanoo.

Adrian ja Ann Rayner asuvat aivan stadionin läheisyydessä.­

Hän uskoo, että Pukki mättää maaleja ensi kaudella Valioliigassa.

– Kun pelasimme viimeksi ylhäällä, Teemu oli epäonnekas rikkoessaan varpaansa. Sen jälkeen vire katosi. Jos Teemu pysyy kunnossa, hän tekee ensi kaudella ainakin 15 maalia.

Raynerin pariskunta asuu kerrostaloasunnossa stadionin vieressä. Ann Rayner paljastaa Pukin taikauskoisen tavan ennen otteluiden alkua.

– Näemme joka viikko Teemun saapuvan autollaan parkkipaikalle. Hän pysäköi autonsa aina samaan ruutuun, koska on hyvin taikauskoinen, Ann nauraa.

Carrow Roadille ei pääse lauantainakaan katsojia.­

Paikalla on myös nuorempaa fanipolvea, 15-vuotias George Riches ja 14-vuotias Jimmy Oliver.

Ensimmäisellä on suomalaistaustaa, sillä Richesin isoäiti on kotoisin Helsingistä. Hän on itse käynyt kerran Suomessa.

– Rakastan Teemua! Hän on suosikkipelaajani. Hän vain tekee koko ajan maaleja. Hän on paras pelaajamme sitten Grant Holtin, joka on täällä suuri legenda, Riches ylistää.

Kaverukset George Riches ja Jimmy Oliver olivat saapuneet Carrow Roadin edustalle aistimaan nousutunnelmia.­

Kaksikko on innoissaan, vaikka kumpaakin harmittaa, että juhlat eivät tapahdu joukkueen kanssa stadionin sisällä.

– On sääli, että emme pääse katsomoon. Juhlimme siellä toissa kaudella nousua. Tämä on hyvin erityistä aikaa, Oliver harmittelee.

Norwich–Bournemouth potkaistaan käyntiin lauantaina kello 22.