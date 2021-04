Nyt jyrähtää legendaarinen urheilupomo Mäkinen – tykittää vastapalloon ruotsalaisen asiantuntijan väitteille

Asiantuntija ennustaa suomalaisten johtamalle tukholmalaisseuralle vaikeuksia.

Jalkapallolegenda Anne Mäkinen, 45, ei ole kiinnostunut asiantuntija-arviosta, jonka mukaan hänen johtamansa Solnan AIK jäisi viimeiseksi tänään lauantaina alkavassa jalkapallon Damallsvenskanissa Ruotsissa.

Asiantuntija Hanna Marklund uskoo AIK:n putoavan suoraan takaisin ykkösdivisioonaan eli Elitettaniin, josta se viime kauden päätteksi nousi. Mäkinen toimii AIK:n urheilutoimenjohtajana. Joukkuetta valmentaa toinen suomalainen, Maiju Ruotsalainen.

– Valmentajat Caroline Sjöblom ja Robert Lison Svanström, jotka olivat AIK:n Elitettanin voiton kulmakiviä, ovat lähteneet seurasta. He olivat tärkeä osa AIK:n nousua, eikä sitä voi aliarvioida. Maiju Ruotsalainen on hypännyt ruoriin ja häneltä puuttuu kokemusta, Marklund kirjoitti Fotbollskanalen-sivulla ja lisäsi:

– Ei ole myöskään hankittu kaivattuja pelaajia, jotka olisivat osoittaneet tasonsa. Joukkueelta yksinkertaisesti puuttuu pelitempoa ja fyysisyyttä pääsarjaan.

Manageri Mäkinen vastasi väitteeseen Expressenin haastattelussa, joka oli lauantaiaamun pääjuttu ison ruotsalaislehden verkkosivuilla. Mäkinen teki selväksi, ettei ollut edes lukenut Marklundin arviota.

– Mielipide on yhden ihmisen ja minulle se on yhdentekevä. Kyse on spekulaatioista. Meidän tavoitteenamme on pelata mahdollisimman hyvin jokaisessa ottelussa, Mäkinen kommentoi.

Urheilutoimenjohtajan mukaan AIK:n ei tarvitse todistaa asiantuntija Marklundille, että tämä on väärässä.

– En ole kiinnostunut spekulaatioista. En keskity sellaiseen. Antakaa meidän pelata ja kehittää naisten jalkapalloa. Sitä on kiinnostavaa seurata, Mäkinen paalutti.

Samalla hän myönsi, että hypy Damallsvenskaniin on iso solnalaisjoukkueelle, jossa pelaa myös kaksi suomalaista: maalivahti Milla-Maj Majasaari ja puolustaja Emma Santamäki.

Mäkisen tavoitteena on, että joukkue säilyy sarjassa.

– Ei ole niin väliä olemmeko 9:s, 10:s vai 11:s. Minua kiinnostaa, mihin suuntaan joukkueemme kehittyy, hän sanoi Expressenille.

Yli 100 maaottelua pelannut Mäkinen kuuluu suomalaisen jalkapallon kunniagalleriaan. Ruotsalainen, 37, siirtyi AIK:hon viime marraskuussa Uumajasta, jossa valmensi nuorten joukkuetta. Hän on kuulunut myös Suomen maajoukkueen valmennusryhmään ja valmentanut Åland Unitedia sekä Ilvestä.

AIK pelaa avausottelunsa Växjöä vastaan lauantaina kello 14 Suomen aikaa.