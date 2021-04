Vakio: Manchester City jopa alipelattu FA-cupin välierässä

Norwich voi varmistaa nousunsa Valioliigaan kotiottelussa, mutta Bournemouth ei tee tehtävää helpoksi.

1 Chelsea–Manchester C (2)

FA-cup: Chelsea kuittasi nolon 1–5-tappion WBA:ta vastaan kaatamalla Palacen vieraissa 4–1. Myös laadukas peliesitys oikeutti selkeään voittoon. Tiistaina Chelsea eteni Mestarien liigan välieriin, vaikka toinen osaottelu Portoa vastaan hävittiinkin kotikentällä 0–1. Chelsean kokoonpanotilanne on viikonlopun cupin välierän alla lähellä optimaalista, sillä Mateo Kovacic on ainoa epävarma osallistuja.

City hävisi viimeksi kotikentällään Leedsille 1–2, mutta loppulukemat eivät olleet linjassa Cityn hallitsemien pelitapahtumien kanssa. Myös City sinetöi paikkansa Mestarien liigan välierissä, kun Borussia Dortmund kaatui keskiviikkona vieraskentällä 2–1. Cityn kokoonpanosta puuttuu viikonloppuna ainoastaan loukkaantumisesta kärsivä Sergio Agüero.

Ottelu pelataan puolueettomalla Wembleyllä, ja voittaja etenee FA-cupin finaaliin. Perustasoltaan laadukkaampi City lähtee otteluun noin 50 prosentin suosikkina, vaikka suosikkiasemaa kaventaa päivää lyhyempi palautumisaika viikolla pelattujen Mestarien liigan otteluiden jäljiltä. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja etua tarjoava ennakkosuosikki merkitään varmaksi.

2 Newcastle U–West Ham (2)

Valioliiga: Newcastlen todennäköisyys Valioliigassa säilymiseen parani viime kierroksella tuntuvasti, kun vierasottelu Burnleyta vastaan voitettiin 2–1 ja samaan aikaan ensimmäisen putoajan paikalla majaileva Fulham menetti täydet pisteet. Kuten usein aikaisemmin, ei Newcastlen voitto Burnleyta vastaan ollut maalipaikkoihin nähden täysin oikeutettu.

Hammers on rynnistänyt kevätkauden vahvassa vireessä aina neljän parhaan joukkoon asti. Viikonloppuna joukkue nappasi isot pisteet suoralta kilpakumppanilta, kun Leicester kaatui kotikentällä 3–2. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua tarkemmin.

Kummallakin joukkueella riittää vielä runsaasti pelattavaa. Tasoero on West Hamin eduksi selkeä, ja vieraat ansaitsevatkin lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistetaan laadukkaan vierasjoukkueen menestykseen.

3 Wolverhampton–Sheffield U (1)

Valioliiga: Wolves päätti viiden ottelun voitottoman jaksonsa, kun vierasottelu Fulhamia vastaan hoidettiin 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa paremmin. Wolvesin kausi on ollut monella tapaa odotettua haasteellisempi, mutta tilanne voisi olla huonompikin, sillä sarjapaikka varmistuu yhdellä voitolla.

Motivaationsa Chris Wilderin potkujen myötä menettänyt Sheffield hävisi viimeksi kotonaan Arsenalille 0–3. Myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon, joka oli viimeinen sinetti joukkueen putoamiselle, jota voi pitää varsin tylynä päätöksenä Sheffieldin nykyiselle projektille.

Isännät haluavat sinetöidä sarjapaikkansa selvästi heikompaa vastustajaa vastaan. Kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa ykkönen on kerännyt selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta isäntiä suosivista asetelmista ei kotivoiton varmisteluun ole tarvetta.

4 Norwich–Bournemouth (X2)

Championship: Viime kierroksen 1–0-vierasvoitto Derbysta vei Norwichin jälleen askeleen lähemmäs Valioliigaan nousun varmistamista, vaikka pelitapahtumien valossa voitto ei ollutkaan täysin ansaittu. Nyt Teemu Pukilla ja kumppaneilla on mahdollisuus varmistaa nousu voitolla kotiottelussa Bournemouthia vastaan.

Bournemouth on noussut alkuvuodesta nähdyn suvantovaiheen jälkeen takaisin pelaajamateriaalinsa oikeuttamalle tasolla. Viikon rästiottelussa Huddersfieldin vieraana napattiin jo viides perättäinen voitto, kun isännät kaatuivat pelitapahtumiin nähden loogisesti 2–1.

Tasoero on Norwichin hyväksi selkeä. Takaisin tasolleen noussut Bournemouth tarjoaa sarjakärjelle laadukkaan vastuksen, mutta viikolla tahkottu rästiottelu rasittaa. Norwich ansaitsee isossa ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät ovat keränneet odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja tarjolla olevat peliprosentit pakottavat ohipeliin isännistä.

5 Brentford–Millwall (1)

Championship: Brentford palasi neljän peräkkäisen tasapelin jälkeen tyylillä voittokantaan, kun vierasottelu Prestonia vastaan voitettiin 5–0. Murskavoittoa edelsi neljä tasapeliä, joiden pistemenetysten myötä suoraan nousuun oikeuttava kakkossija on karkaamassa ulottumattomiin.

Millwall joutui viimeksi taipumaan kotikentällään 0–3-tappioon Swanseaa vastaan, vaikka kentällä nähty tasoero olikin selvästi loppulukemia maltillisempi. Samalla mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon muuttuivat enää teoreettisiksi. Tappiota edelsi kolme peräkkäistä voittoa, joista viimeisimmässä kaatui vieraissa Stoke laadukkaalla peliesityksellä 2–1.

Brentfordilla on edelleen ohuet saumat yltää sarjassa toiseksi. Vieraiden motivaatio loppukautta kohtaan on koetuksella. Brentford on kotikentällään hieman yli 60 prosentin suosikki, vaikka paikallisotteluasetelma hieman sitä kaventaakin. Vakiossa oikein pelattu kotijoukkue kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Luton–Watford (2)

Championship: Luton palasi voittojen tielle kaannettyään viikonloppuna Wycomben vieraana maalin tappioaseman 3–1-voitoksi. Tehtävää helpotti toki viimeisen tunnin miesylivoima, mutta toisen jakson peliesitys oli ylivoima huomioidenkin vahva. Voitto vankisti Lutonin asemia keskikastissa, ja kausi on jo tässä vaiheessa ylittänyt selvästi odotukset.

Watford on pelannut kahdeksan ottelua tappioitta ja voittanut näistä seitsemän. Viimeksi kaatui kotikentällä Reading 2–0, vaikka pelitapahtumat etenivätkin vieraiden hallinnassa. Hurja tuloskunto on nostanut Watfordin ansaitusti toiseksi ja suora nousu Valioliigaan näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä.

Lutonin motivaatio kauden viimeisillä kierroksilla on koetuksilla, mutta ottelu paikallisvastustaja Watfordia vastaan sytyttänee vielä normaalilla tavalla. Tasoero menee kiistatta Watfordin eduksi ja vieraat ansaitsevat hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on karkaamassa todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta pienissä järjestelmissä on luotettava vieraisiin varmana.

7 Middlesbrough–QPR (12)

Championship: Boron peliesitys Barnsleyn vieraana jäi selvästi odotettua heikommaksi ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Samalla vesittyivät mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon. Boro ei ole pystynyt ylläpitämään syyskaudella nähtyä tasoaan kevään edetessä, ja kuuden sakista ulos kariutuminen on linjassa peliesitysten kanssa.

QPR kärsi viikolla Rotherhamin vieraana ansaitun 1–3-tappion. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Sheffield kaatui 4–1, mutta ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi, eikä edes Ärrien voitto ollut maalipaikkoihin nähden selviö.

Kummankin joukkueen motivaatio loppukautta kohtaan alkaa olla mennyttä ja luvassa voi olla normaalia runsasmaalisempi kohtaaminen. Vieraiden haitaksi lasketaan viikon rästiottelusta kertynyt rasitus. Boro on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet kaikille merkeille melko tarkasti, ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

8 Sheffield W–Bristol C (1)

Championship: Sheffield kärsi viikolla jälleen tappion, kun kotiottelu Swanseaa vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Myös edeltävän kierroksen vierasottelussa QPR:ää vastaan onnistuttiin häviämään 1–4, vaikka laadukkaat maalipaikat joukkueiden välillä jakautuivat tasaisesti.

Bristolin peliesitys kotiottelussa Forestia vastaan oli vaatimaton, vaikka maalittomana päättyneestä ottelusta piste tienattiinkin. Läpi kauden ylisuorittaneen Bristolin pisteet riittävät sarjapaikan säilyttämiseen, eikä vaatimattomiin otteisiin kauden viimeisillä kierroksilla ole syytä odottaa merkittävää muutosta.

Sheffield on viikolla pelatun rästiottelunsa takia rasittuneempi, mutta putoamisuhan myötä motivaatio on tapissa. Motivaatioedun myötä isännät ansaitsevat lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotijoukkue kelpaa hyvin varmaksi.

9 Stoke–Preston (X2)

Championship: Stoken peliesitys jäi Birminghamin vieraana vaatimattomaksi, ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Myös edeltävässä kotiottelussa Millwallia vastaan peliesitys jäi odotuksista 1–2-tappioon päättyneessä ottelussa.

Preston jäi kotikentällään Brentfordia vastaan täysin vastaantulijaksi hävittyään peräti 0–5. Edeltävällä kierroksella pisteet haettiin vieraissa Swanseaa vastaan laadukkaan peliesityksen päätteeksi 1–0.

Kummankin joukkueen motivaatio loppukautta kohtaan alkaa olla koetuksella, vaikka vieraiden sarjapaikan sinetöityminen vaatii vielä pisteitä. Stoke on rankingissa hieman korkeammalla ja kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki. Ykkönen on keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaammin peliä. Pisteitä tarvitsevan Prestonin suuntaan nojaava pelivalinta tarjoaa etua.

10 Swansea–Wycombe (12)

Championship: Swansea jatkoi viikolla voitokkaana, kun vierasottelu Sheffieldia vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. Edeltävällä kierroksella kaatui Millwall vieraissa 3–0. Vaikka pelitapahtumat etenivät selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä, voi Swansean voittoa pitää ansaittuna.

Wycombe menetti kotiottelussa Lutonia vastaan johtoasemansa jouduttuaan alivoimalla ja tuloksena oli 1–3-tappio. Kahden edeltävän ottelun voitot sytyttivät jo pientä toivon kipinää sarjassa säilymistä ajatellen, mutta tappio Lutonia vastaan teki tehtävästä lähes mahdottoman.

Paikkaansa kuuden joukossa puolustava Swansea urakoi viikolla, mutta ero perustasossa pitää isännät rasittuneempanakin hieman yli 60 prosentin suosikkina. Vakiossa ykkönen on kerännyt odotetusti rajun kannatuksen, mutta selkeän ennakkosuosikin jättäminen ulos kupongilta kylmää. Vieraat eivät juuri hyödy tasapelistä, joten mahdutetaan riveihin mukaan pommi vierasvoiton muodossa.

11 Nottingham–Huddersfield (2)

Championship: Forest on pelannut neljä peräkkäistä ottelua tappioitta. Viimeksi se joutui tyytymään Bristolin vieraana hallinnastaan huolimatta maalittomana tasapeliin. Edeltävässä kotiottelussa QPR kaatui 3–1 ja peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi.

Huddersfield hävisi viikolla kotiottelunsa Bournemouthia vastaan 1–2 ja jäi myös pelitapahtumien valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Edeltävällä kierroksella joukkue vältti onnekkaasti tappion, kun kotipeli Rotherhamia vastaan päättyi maalittomana, vaikka vieraat loivat useamman maalin edestä laadukkaita maalipaikkoja.

Huddersfieldin haitaksi lasketaan viikolla pelatusta rästiottelusta kertynyt rasitus. Paremmin levännyt kotijoukkue on myös rankingissa edellä, mutta motivaatio on ainakin paperilla lähempänä putoamisviivaa majailevalla Huddersfieldilla suurempi. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on kivunnut yli 60 pinnan. Voittoja isäntiä kipeämmin tarvitseva Huddersfield nostetaan rohkeasti varmaksi.

12 Blackpool–Sunderland (X2)

Ykkösliiga: Blackpool pelaa kauden parasta peliään. Viime kuukausien vahva tuloskunto on nostanut sen mukaan kamppailuun pudotuspelipaikoista, kun edellinen tappio tuli helmikuun alussa. Viikkokierroksen kotiottelussa Accringtonia vastaan joukkue joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla.

Sulaako Sunderland? Kaksi perättäistä tappiota ovat kasvattaneet eroa suoraan nousuun oikeuttavaan kakkossijaan viiteen pisteeseen. Viikolla tuli ansaittu 1–2-tappio Wiganin vieraana. Edeltävällä kierroksella joukkue koki saman kohtalon 1–2-tappioon päättyneessä kotiottelussa Charltonia vastaan, vaikka tuolloin Sunderland hallitsi pelitapahtumia.

Tärkeä ottelu kummankin joukkueen pudotuspelimahdollisuuksia ajatellen. Sunderland on perustasoltaan isäntiä edellä, vaikka Blackpoolin tekeminen onkin ollut pitkään vakuuttavalla tasolla. Sunderland on ottelussa vain marginaalinen suosikki. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

13 Charlton–Ipswich T (1X)

Ykkösliiga: Charlton on pelannut kahdeksan peräkkäistä ottelua tappioitta. Viimeksi joukkue yllätti laadukkaamman Sunderlandin vieraissa 2–1, vaikkei voitto vastannutkaan täysin pelitapahtumien kulkua. Viime kaudella Championshipissa vierailleen Charltonin mahdollisuudet välittömään paluuseen sarjaporrasta ylöspäin ovat realistiset.

Ipswichin vaisut otteet saivat jatkoa viikolla pelatussa rästiottelussa, kun joukkue hävisi itseään heikomman Wimbledonin vieraana 0–3. Edeltävän kierroksen kotiottelussa MK Donsia vastaan Ipswich joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin.

Kumpikin joukkue on iskuetäisyydellä pudotuspeleihin oikeuttaviin sijoituksiin. Ipswich on perustasoltaan laadukkaampi, mutta viime viikkojen otteet ovat jääneet odotuksista. Paremmassa vireessä oleva ja viikkokierroksen rasitukselta välttynyt kotijoukkue ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kotisuosikki on kerännyt vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen. Vaihtomerkki asetetaan tasapelille tärkeän ottelun luoteen mukaisesti.