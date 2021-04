Selostaja huomasi kentällä kutsumattoman nelijalkaisen vieraan ja äimisteli – ”Mitä täällä tapahtuu?”

Australian A-liigan ottelussa nähtiin omalaatuinen tapa ratkaista rangaistuspotkun ampuja ja vauhdikas kutsumaton vieras.

Adelaide United otti keskiviikkoiltana tärkeän 3–1-voiton Macarthur Bullsista ja nousi Australian pääsarjan A-liigan toiselle sijalle.

Lopputuloksen ohella ottelu tullaan muistamaan parista erikoisesta sattumuksesta.

Kamppailun 72. peliminuutilla syntyneen voittomaalin teki Craig Goodwin rangaistuspotkusta.

Australian maajoukkuemies Goodwin ja joukkuetoveri Tomi Juric ratkaisivat pilkun ampujan pelaamalla erän kivi, paperi, sakset -peliä. Juric voitti, mutta hetken asiaa harkittuaan päästi Goodwinin sittenkin laukomaan.

Pian Goodwinin osuman jälkeen kentälle ilmestyi kutsumaton vieras.

– Kentällä on kissa! Mitä täällä tapahtuu? Se ei pääse pois kentältä eikä sillä ole edes kaulapantaa, Fox Sportsin selostaja Adam Peacock hämmästeli.

Kissa juoksi ympäri kenttää ja yritti hypätä sitä reunustavien mainosaitojen yli pakoon, mutta kissan ponnistusvoima ei aivan riittänyt.

Australian A-liigaa johtaa Central Coast Mariners, joka on kerännyt 30 pistettä kauden 16 ottelustaan. Adelaide United on vain pisteen päässä Central Coastista. Hallitseva mestari, Juho Mäkelän ex-seura, Sydney FC on neljäntenä.