Dennis Rodmanin tytär Trinity, 18, loistaa jalkapallossa – ”Kukaan ei koskaan kysy äidistäni”

Trinity Rodman teki maalin ammattilaisdebyytissään Yhdysvalloissa.

Jos urheilumaailma ehti unohtaa Dennis Rodmanin nimen viime vuosina, niin viime vuonna julkaistu The Last Dance -dokumenttisarja muistutti koripallon kauhusta terävästi.

Moninkertainen NBA-mestari oli parkettien parhaita puolustuspelaajia vuosien ajan ja myös erittäin puhuttu henkilö pelien ulkopuolella.

Tämän todellisuuden kanssa ovat saaneet myös elää Rodmanin kolme lasta. Jos kirjoittaa verkkoselaimen hakukenttään nimen Dennis Rodman junior tai Trinity Rodman – koristähden lapset avioliitosta Michelle Moyerin kanssa – saa hakukenttään selvennyksen ”Dennis Rodmanin lapsi”.

Dennis nuorempi, 19, aloitti yliopistokoripallon Washington Staten yliopistossa 2019.

Trinity taasen on Yhdysvaltain lahjakkaimpia jalkapalloilijoita. Kuten amerikkalaiseen urheilujärjestelmään kuuluu, atleetin useimmiten odotetaan pelaavan ensin yliopistoliitto NCAA:n sarjoissa, sitten vasta on asiaa ammattiliigan varaustilaisuuteen.

18-vuotias hyökkääjä Trinity seurasi isoveljeään Washington Stateen, tarkoituksenaan pelata lyhyesti yliopistossa ennen pikaista siirtymistä USA:n naisten ammattilaisliigaan NWSL:ään.

Koronapandemia kuitenkin perui kauden, ja suurlahjakkuus varattiin NWSL:n tilaisuuden toisena pelaajana Washington Spiritiin tammikuussa 2021.

– Olin jo ennen yliopistoon menemistä päättänyt ryhtyä ammattilaiseksi mahdollisimman nopeasti. Heti, kun menin harjoituksiin niin tajusin, että pärjään kovemmalla tasolla. Miksi en käyttäisi tilaisuutta nousta yliopistoa kovemmalle tasolle? Rodman perusteli ennen debyyttiään Guardianille.

Debyytti Spiritin paidassa lauantaina oli jymymenestys.

Dennis Rodmanilla ja Michelle Moyerillä on kaksi lasta. Pariskunnan vuonna 2004 vireille pantu ero virallistettiin 2012. Kuva vuodelta 2006.­

NWSL:n historian nuorimpana varatusta pelaajasta tuli myös liigan nuorin maalintekijä.

Hän iski joukkueelleen 2–3-kavennusmaalin North Carolina Couragea vastaan.

Joukkueelle ei herunut pisteitä, mutta Rodmanin debyytti oli vakuuttava.

Ennen debyyttiään Trinity Rodman kertoi siitä, millaista oli kasvaa NBA-legendan lapsena.

– Sukunimi motivoi minua sen sijaan että se olisi ollut jonkinlainen jarru. Sen sijaan, että olisin pitänyt asiaa ärsyttävänä niin asennoiduin sillä tavalla, että osoitan olevani yksilö.

– Aion kehittyä jalkapallossa kuten hän teki koripallossa. Se antaa minulle motivaatiota.

Paljoa hän ei brittilehden haastattelussa isästään puhu. Rodman ja Moyer erosivat vuonna 2004. Monta vuotta ja sovitteluyritystä myöhemmin ero virallistettiin 2012. Moyer kasvatti lapsensa käytännössä yksinhuoltajana.

Viisinkertainen NBA:n mestari Dennis Rodman pelasi Korisliigan ottelussa ToPo–Honka 6.11.2005.­

– Kun isäni on kuka on, niin kukaan ei koskaan kysy äidistäni, sillä hän ei ollut NBA-tähti. Haluan kaikkien tietävän, että äitini on ollut suurin tukijani koko elämäni ajan. Hän on paras ystäväni ja suurin tukijani. En usko, että ihmiset ymmärtävät, miten läheisiä olemme. Vaikka hän ei ollut NBA:ssa, hän on erittäin kilpailuhenkinen ja periksiantamaton vahva nainen. Hän on esikuvani.

Trinity Rodman edusti Yhdysvaltoja alle 17-vuotiaden MM-kisoissa 2018 ja nousi viime vuonna alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen. Hänen tavoitteenaan on nousta lähivuosina USA:n arvostettuun aikuisten maajoukkueeseen.