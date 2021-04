Julkinakuilijan tempauksesta paljastui uusia yksityiskohtia – tällainen on viuhahduksistaan tunnetun miehen tausta

Olmo Garcia opiskeli kemiaa ja siirtyi lisäravinnebisnekseen. Hän yrittää edistää maailmanrauhaa.

Olmo Garcian nimi nousi monen huulille, kun hän esitti runsaasti huomiota herättäneen nakutempauksen torstaina pelatussa Euroopan liigan ottelussa Granada–Manchester United.

Granadalainen Gracia, 37, pyyhälsi viheriölle täysin alastomana ottelun alkuminuuteilla. Espanjalainen kieriskeli tovin teatraalisesti kentän pinnassa, kunnes neljä poliisi sai napattua hänet talteen.

Partamiehen tempaus hämmensi tavallista enemmän, sillä Granadan kotistadionille ei olisi pitänyt päästä kenenkään ulkopuolisen.

Ennen julkista esiintymistään Garcia oli lymyillyt katseilta suojassa tuntikaupalla, kertoo muun muassa ESPN.

– Hän oli piilossa suuren kangaspeiton alta ja tuli sieltä kentälle, poliisi oli selvittänyt.

– Mies pääsi stadionille aamuseitsemältä turvahenkilöiden muodostaman ketjun läpi. Henkilöä ei nähty 14 tuntiin ennen kuin hän juoksi kentälle.

”Alaston mies Granadasta” on viuhahdellut ennenkin. Hänet on nähty ilman rihmankiertämää Alhambran historiallisella palatsialueella, Sierra Nevadan lumisilla vuorilla ja Granadan katedraalissa.

Julkinakuilija kertoi tempaustensa taustoista granadalaiselle Ideal-lehdelle vuonna 2016. Hän kertoi olleensa silloin alastomana liikkeellä Yhdysvalloissa, Ecuadorissa ja Bahrainissa. Mies esiintyi samana syksynä alastomana myös Granadassa.

– Olin aina halunnut tehdä niin, mutta en aiemmin uskaltanut, Garcia taustoitti lehdelle.

Garciasta olisi voinut tulla kemisti, mikäli hänen akateemiset opintonsa olisivat edistyneet nähtyä paremmin. Hän kertoi myös havainneensa opiskelija-aikoinaan, että monet kuntosalilla käyvät lihaksikkaat miehet ovat naisten suosiossa.

Espanjalainen kertoi alkaneensa nauttia lisäravinteita 21-vuotiaana ja havainneensa, että niihin kuluu runsaasti rahaa. Pian hän päätti siirtyä niiden myyntipuolelle ja on esiintynyt sen jälkeen myös liikemiehenä.

Garcia on perustellut liikkumistaan alastomana maailmanrauhan edistämisellä.

– Siitä on psykologisia hyötyjä. Se on tapa edistää puhtautta, rauhaa ja rehellisyyttä. En häiritse ketään. Maailmanrauha on harmoniaa, hyviä sanoja, planeetta ilman ikääntymistä ja maailma ilman kuolemia.

Garcia on julkaissut Instagram-sivuillaan kuvia itsestään ja arjestaan. Hän on esimerkiksi kiivennyt puuhun kadun vieressä ja esitellyt seuraajilleen leluhahmoja.