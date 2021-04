Teemu Pukin ja Norwichin paluu Valioliigaan sinettiä vailla – Marcus Forss maalasi Brentfordin juhlissa

Teemu Pukki ja Norwich eivät päässeet vielä juhlimaan paluuta Valioliigaan.

Teemu Pukin edustama Norwich haki lauantaina jalkapallon Englannin Mestaruussarjassa 1–0-vierasvoiton Derbystä. Voitostaan huolimatta Norwich ei varmistanut vielä nousua Valioliigaan, sillä myös muut kärkipään ryhmät voittivat.

Norwich johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla Watfordiin, kun molemmilla on viisi peliä jäljellä.

Brentford on jäänyt kärjestä 17 ja Swansea 18 pistettä. Sekä Brentfordilla että Swansealla on kuusi ottelua jäljellä, joten niillä on matemaattiset mahdollisuudet saavuttaa Norwich. Mestaruussarjan kaksi parasta nousee suoraan Valioliigaan.

Pukki jäi lauantaina ilman maalia ja tuli vaihtoon 85. peliminuutilla. Norwichin voitto-osuman viimeisteli komealla avauspuoliajan vapaapotkullaan Kieran Dowell.

Brentfordin suomalaiskärki Marcus Forss oli avauksessa ja laukoi ensimmäisellä puoliajalla ottelun toisen maalin rangaistusalueen sisältä. Brentford murskasi vieraissa Prestonin 5–0. Osuma oli Forssille sarjakauden kuudes.

Forssin joukkuekaveri Ivan Toneykin osui murskajaisissa kertaalleen kasvattaen kauden maalimääräkseen jo 29. Toney johtaa sarjan maalipörssiä, Pukki on tilastossa kakkosena 25 maalillaan.

Suomalaisittain Mestaruussarjan tilanne näyttää herkulliselta. Norwichin nousu on käytännössä varma, minkä lisäksi Brentford ja Aapo Halmeen edustama Barnsley ovat vahvoilla nousukarsintoihin.

Halme pääsi lauantaina kentälle toisella puoliajalla 2–0-kotivoitossa Middlesbrough’a vastaan.

Englannin kolmannella sarjatasolla eli Ykkösliigassa pelaavan Crewen maalivahdilla William Jääskeläisellä oli kurja lauantai. Crewe hävisi kotiottelunsa Oxfordia vastaan peräti 0–6. Sen sijoitus löytyy sarjan keskikastista.

Wimbledonin Jaakko Oksanen pääsi kentälle vaihdosta loppuminuuteiksi vierasottelussa Accrington Stanleyä vastaan. Putoamista vastaan taisteleva Wimbledon voitti 5–1.