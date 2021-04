Vakio: Barcelona jäämässä selvästi alipelatuksi El Clásicossa

Championshipin kohteista löytyy useita vaihtoehtoja ohipeleihin liikaa kannatusta saaneista kotijoukkueista.

1 Liverpool–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Liverpool palasi maaottelutauolta väkevästi, kun Arsenal kaatui vieraissa laadukkaan peliesityksen päätteeksi 3–0. Viikolla Mestarien liigassa Real Madridin vieraana peliesitys jäi kuitenkin selvästi odotuksista ja tuloksena oli ansaittu 1–3-tappio. Liverpoolin kokoonpanosta puuttuvat tutut pitkäaikaispotilaat, kuten Virgin van Dijk, Joe Gomez JA Jordan Henderson.

Villa kaatoi viikonloppuna kotikentällä Fulhamin 3–1, vaikka peli oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Villan kausi on jo tässä vaiheessa ylittänyt odotukset. Vaikka eurosijoituksille yltäminen on vielä mahdollisuuksien rajoissa, voi bensa olla tankista lopussa. Villa joutuu viikonlopun otteluun jälleen ilman ykköstähteään Jack Grealishia, jonka kuntoutumisessa on tullut takapakkia.

Liverpoolin lähtökohdat ovat selvästi vieraita haastavammat, sillä ottelu pelataan Mestarien liigan otteluparin välisellä kierroksella. Perustaso puhuu kuitenkin kotijoukkueen puolesta, ja Liverpoolin mahdollisuudet neljän parhaan joukkoon ovat edelleen hyvät. Liverpool on ottelussa hieman yli 60 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt Vakiossa todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei rohkene jättää ulos riveistä. Vaihtomerkki asetetaan kuitenkin alipelatulle tasapelille.

2 Crystal P–Chelsea (2)

Valioliiga: Palace nappasi jälleen onnekkaan pisteen, kun vierasottelu Evertonia vastaan päättyi isäntien suvereenista hallinnasta huolimatta 1–1. Maaottelutaukoa edeltäneellä kierroksella kotiottelu WBA:ta vastaan voitettiin 1–0 ja tuolloin myös peliesitys oikeutti niukkaan voittoon. Runsaista loukkaantumisista läpi kauden kärsineen Palacen poissaololistaa miehittävät tutut pitkäaikaispotilaat. Viimeksi Evertonia vastaan tasoitusmaalin iskenyt Michy Batshuayi on estynyt, koska on lainalla Chelseasta.

Chelsea romahti kotikentällä 2–5-tappioon putoamista vastaan taistelevaa WBA:ta vastaan jouduttuaan alivoimalle varhain ensimmäisellä puoliajalla. Keskiviikkona Mestarien liigassa Portoa vastaan peliesitys oli odotusten mukainen ja ensimmäisestä osasta kuitattiin jatkopaikkaa ajatellen tärkeä 2–0-voitto. Chelsean terveystilanne on hyvä, sillä pelikieltoa kärsivä Thiago Silva on ainut poissaolija.

Isäntien saumat pisteisiin paranevat huomattavasti, kun ottelu sattuu Chelsean UCL-otteluiden väliin. Vieraiden laaja materiaali mahdollistaa kuitenkin pelaajiston kierrätyksen ja perustaso pitää Chelsean hieman yli 60 prosentin suosikkina. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja selkeänä ennakkosuosikkina otteluun lähtevä Chelsea merkitään varmaksi.

3 Real Madrid–Barcelona (2)

La Liga: Real Madrid palasi maaottelutauolta voitokkaasti, kun Eibar kaatui kotikentällä ansaitusti 2–0. Vakuuttavat peliesitykset saivat tiistaina jatkoa Mestarien liigassa, kun Liverpool kaatui 3–1. Real joutuu lauantain El Clásicoon ilman kumpaakin avauskokoonpanon keskuspuolustajaansa, kun Sergio Ramos on edelleen loukkaantuneena sivussa ja koronavirus pitää Raphael Varanen pois pelikentiltä.

Barcelona voitti ensimmäisessä maaottelutauon jälkeisessä ottelussaan kotona Valladolidin 1–0. Vaikka voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, jäi peliesitys selvästi odotettua vaatimattomammaksi. Barcelonan kokoonpanotilanne on toistaiseksi kauden tärkeimmän ottelun alla kotijoukkuetta parempi, sillä sivussa on ainoastaan pitkäaikaispotilaita. Vielä alkuviikosta epävarmana osallistujana ollut Gerard Pique on mukana kokoonpanossa.

Panokset ovat huipussaan kuten El Clásicossa aina. Kumpikin joukkue on vahvasti mukana mestaruustaistossa ja tappio kilpakumppania vastaan on vältettävä ehkä jopa voiton kustannuksella. Perustasoltaan laadukkaampi Barcelona nauttii lepoetua isäntien urakoitua viikolla Mestarien liigassa. Vierasvoitto toteutuu noin 44 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Real Madrid on merkitty lähes vastaavaan suosikkiasemaan ja selvästi alipelattu Barcelona nostetaan kohteessa varmaksi.

4 Derby–Norwich C (2)

Championship: Derby joutui taipumaan Readingin vieraana 1–3-tappioon. Tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu ja peliesitys melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. Edeltävä kotiottelu Lutonia vastaan hoidettiin 2–0, mutta tuolloin pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua kotivoittoa paremmin.

Norwich palasi kahden peräkkäisen pistemenetyksen jälkeen ryminällä voittokantaan, kun tiistain kotiottelu Huddersfieldia vastaan voitettiin peräti 7–0. Tulostaululla komeili jälleen tuttu nimi, kun Teemu Pukki onnistuessa maalinteossa kolmesti.

Derby on onnistunut nousemaan putoamiskurimuksesta heikon syyskauden jälkeen, mutta miehittää yhä ansaitusti sarjataulukon alempaa keskikastia. Tasoero on kohti Valioliigaa porskuttavan Norwichin hyväksi selkeä ja vieraat ovat noin 55 prosentin suosikkeja. Vakiossa Norwich on kerännyt roimasti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta vakuuttavasti esiintynyt vierasjoukkue kestää riveissä varmana.

5 Preston–Brentford (2)

Championship: Prestonin kuuden ottelun voitoton putki tuli päätökseen, kun joukkue haki ansaitun 1–0-vierasvoiton Swanseaa vastaan. Edeltävässä kotiottelussa Norwichia vastaan pisteet tasattiin loppuhetkien maalin myötä 1–1, vaikka tappio olisi ollut vieraiden hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Brentfordin haasteet jatkuivat, kun tiistain kotiottelussa Birminghamia vastaan pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Tasapeli oli jo neljäs perän jälkeen, ja useat pistemenetykset ovat kasvattaneet eron toisena sarjataulukossa olevaan Watfordiin jo yhdeksään pisteeseen.

Tasoero on Brentfordin hyväksi kiistaton, vaikka joukkueen otteet ovat kevään edetessä taantuneet parhaasta tasostaan. Brentford on ottelussa kerran kahdesta voittava suosikki. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja vierassuosikki merkitään varmaksi.

6 Barnsley–Middlesbrough (X2)

Championship: Barnsley palasi kahden voitottoman ottelun jälkeen voittojen tielle, kun maanantain vierasottelu Lutonia vastaan hoitui ansaitusti 2–1. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Readingiä vastaan pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1.

Boro tasasi pisteet kotikentällään Watfordia vastaan 1–1, ja myös pelitapahtumat etenivät varsin tasaisissa merkeissä. Edeltävällä kierroksella Bournemouthin vieraana tuli selkeä 1–3-tappio, vaikka tasoero oli selvästi maltillisempi.

Barnsleyn hurja kevätkauden vire on viemässä sitä vahvasti pudotuspeleihin, kun taas vieraat alkavat ovat pudonneet kelkasta myös peliesitystensä puolesta. Tasoero on silti maltillinen Barnsleyn eduksi ja kotijoukkue ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman. Barnsleyn vahvat otteet ovat jääneet vakiokansan mieleen ja kotijoukkue on pelattu yli 60 prosentin suosikiksi. Reilusti ylipelattu ykkönen on pakko ohittaa.

7 QPR–Sheffield W (X2)

Championship: QPR:n esitys jäi maanantaina selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun vierasottelu Forestia vastaan hävittiin 1–3. Edeltävän kierroksen kotiottelu heikompaa Coventrya vastaan hoidettiin kuitenkin ansaitusti 3–0.

Sheffield murskasi kotikentällä Cardiffin peräti 5–0. Vaikka voitto olikin täysin ansaittu, ei tasoero vastannut täysin murskalukemia. Edeltävän kierroksen vierasottelu Watfordia vastaan hävittiin 0–1, vaikka peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi, eikä pistejakokaan olisi ollut vääryys.

QPR on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi, mutta putoamista vastaan taisteleva Sheffield on motivoituneempi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa reilusti todennäköisyyttään runsaammin kerännyt kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

8 Birmingham–Stoke (2)

Championship: Birmingham jatkoi tiistaina vahvoja otteitaan, kun pisteet tasattiin Brentfordin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Edeltävällä kierroksella jukkue nappasi sarjapaikan säilyttämistä ajatellen ison voiton, kun kotiottelu Swanseaa vastaan hoidettiin 1–0. Myös peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja niukka voitto ansaittu.

Stoke joutui taipumaan kotiottelussa Millwallia vastaan 1–2-tappioon tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Edeltävä vierasottelu Bristolia vastaan hoidettiin 2–0, ja myös peliesitys oli oikeutti voittoon.

Stoke on joukkueista laadukkaampi, mutta sarjapaikkaansa puolustava kotijoukkue on motivoituneempi. Perustaso pitää vieraat marginaalisena suosikkina. Vakiossa Birmingham on merkitty niukaksi suosikiksi, joten pelivalinta rakennetaan alipelatuksi jäämässä olevan Stoken varaan.

9 Cardiff C–Blackburn (X2)

Championship: Cardiff romahti Sheffieldin vieraana 0–5-tappioon. Vaikkei tasoero ole täysin linjassa lopputuloksen kanssa, ei tappiota voi pitää ansaitsemattomana. Edeltävässä kotiottelussa tuli 0–1-tappi Forestia vastaan, vaikka joukkue hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla.

Blackburn on tahkonnut voitoitta kuusi peräkkäistä ottelua. Viimeksi tuli epäonninen 0–2-tappio kotikentällä Bournemouthia vastaan, vaikka Blackburn olisi ansainnut peliesityksellään pisteille. Edellisellä kierroksella tuli 0–1-tappio sarjajumbo Wycomben vieraana, ja tuossakin ottelussa joukkue loi maalipaikkoja isäntiä enemmän.

Cardiff on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut 60 prosentin tuntumaan. Isäntien suosikkiasema ei ole niin suuri, etteikö edullista ohipeliä kannattaisi merkitä kupongille.

10 Bournemouth–Coventry C (1)

Championship: Bournemouth haki vieraskentältä täydet pisteet Blackburniltä 2–0-voitollaan, vaikkei esiintynytkään merkittävästi isäntiä laadukkaammin. Edeltävän kierroksen kotiottelussa kaatui Middlesbrough 3–1, vaikka tuolloinkin pelitapahtumat etenivät loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

Coventry hoiti kotiottelunsa Bristolia vastaan tyylikkäästi 3–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Edellisellä kierroksella QPR:n vieraana tuli puolestaan selkeä 0–3-tappio.

Bournemouth on joukkueista laadukkaampi, mutta heikentyneet peliesitykset ovat syösseet joukkueen ainakin väliaikaisesti ulos kuuden parhaan joukosta. Putoamista vastaan taisteleva Coventry tarjoaa vastuksen, mutta isäntien suosikkiasema kipuaa 57 prosentin tuntumaan. Vakiossa Bournemouthin kannatus on karannut rankasti yli todennäköisyytensä, mutta suosikkien ollessa kortilla täytyy Bournemouthia painottaa riveissä ylipelattunakin.

11 Bristol C–Nottingham (2)

Championship: Bristolin heikot otteet saivat jatkoa, kun joukkue hävisi maanantain vierasottelun Coventrya ansaitusti 1–3. Tappio oli kolmas peräkkäinen, eikä kahdeksan ottelua joukkueen peräsimessä olleen Nigel Pearsonin alaisuudessa ole nähty merkittävää tasonnostoa. Syyskaudella kerätyt pisteet riittävät kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä sarjapaikan säilyttämiseen.

Forest jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun kotiottelu QPR:ää vastaan hoitui 3–1. Myös pelitapahtumat etenivät Forestin komennossa. Edeltävällä kierroksella kaatui vieraskentällä Cardiff 1–0, vaikka vastaavat loppulukemat isäntien eduksi olisivat tuolloin kuvanneet pelitapahtumia tarkemmin.

Tasoero on vieraiden eduksi selkeä, vaikka Bristol on sarjataulukossa pisteen edellä. Forest on vieraissakin noin 40 prosentin suosikki. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu, eikä merkittävää etua ole tarjolla kumpaankaan suuntaan. Luotetaan laadukkaamman vierasjoukkueen jatkavan voitokkaana ja merkitään Forest varmaksi.

12 Huddersfield–Rotherham (X2)

Championship: Huddersfieldin viiden ottelun tappioton jakso päättyi tylysti, kun joukkue romahti Norwichin vieraana 0–7-tappioon. Edeltävässä kotiottelussa Brentfordia vastaan pisteet tasattiin 1–1, vaikka niukka tappio olisikin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin.

Rotherham olisi ansainnut kotiottelussa Wycombe vastaan pisteille, vaikka vieraat veivät ottelun nimiinsä 3–0. Myös tätä edeltäneessä 0–1-vierastappiossa Millwallia vastaan joukkue esiintyi loppulukemia laadukkaammin, eikä tappiota voinut pitää täysin ansaittuna.

Huddersfield on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi. Rotherhamin tilanne ensimmäisellä putoajan paikalle ei ole toivoton, sillä pelejä on reilusti rästissä koronakaranteenien takia. Peliesityksetkään eivät viimeaikaisista tappioista huolimatta ole jäänet odotuksista. Huddersfield on ottelussa noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on karannut reilusti päälle 50 pinnan, joten ylipelatun kotivoiton ohitus on looginen pelivalinta.

13 Wycombe–Luton (X2)

Championship: Wycombe jatkoi voittojen tiellä toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun Rotherham kaatui vieraissa 3–0. Ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi, eikä Wycomben voittoa voinut pitää täysin ansaittuna.

Lutonin esitys maanantain kotiottelussa jäi vaisuksi, ja tuloksena oli ansaittu 1–2-tappio Barnsleya vastaan. Edeltävällä kierroksella tuli 0–2-tappio Derbyn vieraana, vaikka peliesityksellä olisi ansaittu pisteille.

Wycombe rimpuilee edelleen putoamista vastaan, vaikka säilymismahdollisuudet ovat enää teoreettiset. Ero perustasossa menee selvästi laadukkaamman Lutonin eduksi, vaikkei vierailla enää olekaan merkittävää motivaatiota turvallisen keskikastin sijoituksen myötä. Lutonin suosikkiasema kipuaa 40 prosentin tuntumaan. Vakiossa kotijoukkue on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten pelivalinta asetetaan motivaationtilanteesta huolimatta alipelatun vierasjoukkueen suuntaan.