Uskomaton hinta-laatusuhde! Teemu Pukki ja tutkapari ovat hirmuvireessä – tilastot kertovat kaiken Emi Buendian ylivoimasta

Teemu Pukin tutkapari Emiliano ”Emi” Buendia pelaa taas superkautta.

Norwich Cityn paluu Valioliigaan lähestyy.

Kanarialinnut otti tiistaina murskaavan 7–0-kotivoiton Huddersfieldistä ja kasvatti eron sarjakolmoseen Brentfordiin jo 17 pisteeseen. Norwichilla on pelaamatta vielä kuusi ottelua, Brentfordilla seitsemän ottelua. Championshipin kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan Valioliigaan.

Voitto Huddersfieldistä kuvasi hyvin Norwichin viime vuosia: Teemu Pukki teki hattutempun ja syötti yhden maalin, Emi Buendia teki yhden ja syötti kolme.

Kesällä 2018 Norwichiin siirtynyt kaksikko on yksi Euroopan kuumimmista tutkapareista. Huddersfieldiä vastaan yhteistyön tuloksena syntyi Pukin toinen maali. Suomalainen pääsi tuttuun tyyliin irtoamaan puolustuslinjasta läpiajoon Buendian lähettämän maailmanluokan pallon ansiosta.

Pukki on sarjan maalipörssissä toisena 25 maalillaan. Edellä on vain Brentfordin Ivan Toney (28), jonka etumatkaa suomalaistykki on kirinyt jo pitkään.

Buendia on 15 maalisyötöllään sarjan ylivoimainen ykkönen (kolmella pelaajalla kymmenen), minkä lisäksi argentiinalainen on tehnyt itsekin 12 maalia.

Hän on luonut The Athleticin mukaan tällä kaudella 78 maalipaikkaa pelitilanteissa, mikä on ylivoimaisesti eniten kaikista Championshipin pelaajista. Tilaston kakkosena on Norwichin laitapakki Max Aarons (49).

Viime kausi oli Norwichilta pannukakku Valioliigassa, mutta Pukki (11 maalia) ja Buendia osoittivat kuuluvansa maailman kovimpaan sarjaan.

Argentiinalainen loi mm. joulukuussa 29 paikkaa, mikä oli tilastopalvelu Optan mukaan suurin määrä paikkoja, mitä yksi pelaaja on luonut Valioliigassa sitten Steven Gerrardin kaudella 2003–04. Euroopan viidessä kovimmassa liigassa samaan tai parempaan oli viimeksi pystynyt Andrea Pirlo Serie A:ssa huhtikuussa 2012.

12-vuotiaana Argentiinasta Espanjaan muuttanut Buendia viihtyi Real Madridin akatemiassa vain hetken. Vuonna 2018 Norwichiin siirtyessään Buendia oli 21-vuotias eikä häneltä oltu nähty ihmeempiä mainetekoja, mutta nyt hän on kuuma nimi, jota vietiin tammikuussa siirtohuhuissa muun muassa Arsenaliin.

Norwichin viimekertainen sarjanousu oli lopulta täysi mahalasku, kun seuran johto ei juurikaan panostanut hankintoihin. Uusi nousu näyttää liki varmalta – mutta mitä tekee seura?

Myykö se 24-vuotiaan Buendian ja 21-vuotiaan laitapakin Aaronsin, joilla lienee ottajia jonoksi asti? Ja ennen kaikkea mitä se saa vastineeksi, ketä se ostaa tilalle ja millaista tarjoilua saa ensi kaudella Pukki, jonka jatkaminen seurassa lienee todennäköistä?

”Vamos!” – Emi Buendia ja Teemu Pukki kommunikoivat kentällä espanjaksi. Pukki oppi kieltä pelatessaan Sevillassa.­

Ainakin tämän kevään ajan Pukki ja Buendia taituroivat vielä yhdessä ja esittävät upeaa yhteispeliään.

– Pystyn kommunikoimaan Emin kanssa kentällä espanjaksi. Pelityylimme sopivat hyvin yhteen, mikä tekee hänen kanssaan pelaamisesta helppoa. Kun näen, että Emi on saamassa pallon tai hänellä on pallo, tiedän heti, mitä pitää tehdä, Pukki kertoi aiemmin talvella Urheilulehden jutussa.

– Se toimii myös toisinpäin. Emi tietää, mitä teen ja millaisia palloja minulle pitää laittaa. Tiedän, että sieltä tulee laatupalloja, kun vain teen oikeat juoksut. Yhteispelimme on toiminut hyvin ja on nautinto pelata hänen kanssaan.

Sitä on myös Norwichissa ollut nautinto katsoa – ja tämän kaksikon Norwich sai kesällä 2018 vaivaisella 1,5 miljoonalla punnalla, joka oli mediatietojen mukaan Buendiasta Getafelle maksettu siirtokorvaus.

Pukki saapui Norwichiin ilmaiseksi Tanskan Bröndbystä.