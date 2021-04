Teemu Pukki sai hurjat kehut valmentajaltaan – ”Fantastinen, erityinen, paras”

Suomalaishyökkääjä jahtaa maaliennätystään.

Teemu Pukki oli ilmiömäisessä vireessä, kun hänen seuransa Norwich City kaatoi Huddersfield Townin myöhään tiistai-iltana pelatussa ottelussa peräti 7–0.

Pukki teki hattutempun ja syötti yhden maalin tunnin pelin jälkeen. Pukin 6–0-osuma oli jo hänen 25:s tällä kaudella Championshipissä. Hänen maaliennätyksensä Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla on 29 maalia.

– Hän oli ookoo, eikö niin? Mitä voin sanoa? Norwichin manageri Daniel Farke aloitti Eastern Daily Pressin mukaan.

– Ei voida vain sanoa, että hän oli ottelun paras tai toiseksi paras. Hän pelasi fantastisesti. Monipuolinen esitys, manageri vakavoitui hehkuttamaan.

Farke kehui suomalaiskärkeä myös Norwichin jalkapallotapahtumia tiiviisti seuraavan Pink Un -sivuston mukaan.

– Teemu on tämän sarjan paras pelaaja ja paras hyökkääjä. Hän sopii pelityyliimme ja tekee töitä joukkueen hyväksi. Viittaan epäitsekkääseen maalisyöttöön viime ottelussa sekä työmäärään prässipelissä sekä pallojen voittamiseen takaisin joukkueelle, Farke suitsutti.

– Eikä hän ole tyyppi, joka tekee helpon 7–1-maalin kantapääkikallaan. Hän nousee esiin silloin, kun täytyy tehdä tärkeitä maaleja. Pukki nousee esiin silloin, kun häntä todella tarvitaan. Se tekee hänestä erityisen tähän sarjaan. Meidän pitää arvostaa sitä, että hän pelaa joukkueessamme.

Sky Sports nosti esiin Pukin väkevän vireen. Norwichille toisen hattutempun tehnyt suomalainen on osunut tuoreimmissa Championshipin 12 ottelussa komeat 14 maalia.

Pink Un listasi Norwichin kaikkien aikojen parhaat maalintekijät. Sivuston perustaja Pete Raven julkaisi sen Twitterissä.

Pukki on osunut 66 kertaa 121 ottelussa. Pukin maalikeskiarvo on 0,55 per ottelu, joka on kautta aikojen seuran neljänneksi paras.

Tehtyjen maalien tilastossa suomalainen on sijalla 10 kolmen muun pelaajan kanssa. Hän on ainoa kärkikymmenikköön yltänyt aktiivipelaaja. Hyökkääjä hymyili leveästi, kun hän kuuli asiasta sarjan kärkijoukkueen ottaman murskavoiton jälkeen.

– Tämä on hauska tietää! Aika täällä on ollut uskomatonta. Olen nauttinut tästä niin paljon, hän sanoi medialle ottelun jälkeen.

– Olen pelannut tällä tasolla monta kahden maalin ottelua. Olen nyt aika onnellinen siitä, että onnistuin tekemään hattutempun.

Norwichin kaikkien aikojen paras maalintekijä on edesmennyt Johnny Gavin. Kausina 1949–58 seuraa edustanut irlantilainen teki 338 ottelussa 132 maalia.