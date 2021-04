Vakio: Real Madrid ja FC Barcelona mestaruusjahdissa El Clásicossa

Chelsea ja Liverpool joutuvat pelaamaan lauantain liigaottelunsa Mestarien liigan puolivälierien keskellä.

1 Liverpool–Aston Villa (12)

Valioliiga: Liverpool palasi maaottelutauolta väkevästi, kun Arsenal kaatui vieraissa laadukkaan esityksen päätteeksi 3–0. Villa kaatoi viikonloppuna kotonaFulhamin 3–1, vaikka peli oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Liverpool rasittuu tiistaina Madridissa pelattavassa UCL-ottelussaan, mutta on silti noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

2 Crystal P–Chelsea (X2)

Valioliiga: Palace nappasi jälleen yhden pelitapahtumien vastaisen pisteen, kun vierasottelu Evertonia vastaan päättyi isäntien suvereenista hallinnasta huolimatta 1–1. Chelsea romahti kotikentällä 2–5-tappioon putoamista vastaan taistelevaa WBA:ta vastaan. Keskittyminen vaikutti olevan jo UCL-vierasottelussa Portoa vastaan. Isäntien saumat pisteisiin paranevat huomattavasti, kun ottelu sattuu Chelsean UCL-otteluiden väliin. Perustaso pitää vieraat hieman alle 60 prosentin suosikkina.

3 Real Madrid–Barcelona (1X)

La Liga: Real Madrid palasi maaottelutauolta voitokkaasti, kun Eibar kaatui kotona 2–0. Barcelona voitti maanantai-iltana kotikentällään Valladolidin 1–0. Vaikka ratkaisumaalia saatiin odottaa lisäajalle asti, oli Barcelonan voitto ansaittu. Panokset ovat huipussaan, kuten El Clasicossa aina, mutta nyt kumpikin ajaa jahtaa mestaruutta muutaman pisteen erolla sarjaa johtavaan Atleticoon nähden. Ilman UCL-rasitusta paremmin palautunut ja perustasoltaankin edellä oleva Barcelona lähtee otteluun hieman yli 40 prosentin suosikkina.

4 Derby–Norwich C (2)

Championship: Derby joutui taipumaan Readingin vieraana 1–3-tappioon. Tappio oli ansaittu ja peliesitys melko linjassa odotusten kanssa. Norwich joutui tyytymään pistejakoon toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun pisteet tasattiin Prestonin vieraana 1–1. Peli eteni kuitenkin selvässä Norwichin hallinnassa ja vähintään maalin voitto olisi ollut ansaittu. Kohti Valioliigaa porskuttava Norwich on vieraissakin noin 55 prosentin suosikki.

5 Preston–Brentford (2)

Championship: Preston esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin haettuaan täydet pisteet vieraista Swanseaa vastaan 1–0-voitolla. Voitto oli myös ansaittu. Brentford jäi pisteittä kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan, kun pisteet tasattiin Huddersfieldin vieraana 1–1 hallinnasta huolimatta. Tasoero on Brentfordin hyväksi kiistaton, vaikka otteet ovat kevään edetessä taantuneet parhaasta tasostaan. Brentford ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

6 Barnsley–Middlesbrough (1)

Championship: Barnsley palasi voittojen tielle, kun maanantain vierasottelu Lutonia vastaan hoitui ansaitusti 2–1. Boro tasasi pisteet kotona Watfordia vastaan 1–1, ja pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana. Barnsleyn hurja kevätvire on viemässä sitä vahvasti pudotuspeleihin, kun taas vieraat ovat pudonneet kelkasta myös peliesitystensä puolesta. Barnsley on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

7 QPR–Sheffield W (X2)

Championship: QPR:n peliesitys jäi maanantaina selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun vierasottelu Forestia vastaan hävittiin 1–3. Sheffield murskasi kotona Cardiffin peräti 5–0, vaikka loppulukemat imartelevatkin Pöllöjen peliesityksen laatua. QPR on reilua luokkaa laadukkaampi, mutta putoamista vastaan taisteleva Sheffield on paremmin motivoitunut. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

8 Birmingham–Stoke (1X)

Championship: Birmingham nappasi sarjapaikkansa säilyttämistä ajatellen ison voiton, kun kotiottelu Swanseaa vastaan hoidettiin 1–0. Myös peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja niukka voitto ansaittu. Stoken paluu maaottelutauolta ei sujunut yhtä ylävireisesti, sillä kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Stoke on laadukkaampi, mutta sarjapaikkaansa puolustava kotijoukkue on motivoituneempi. Perustaso pitää vieraat marginaalisena suosikkina.

9 Cardiff C–Blackburn (1)

Championship: Cardiff romahti Sheffieldin vieraana 0–5-tappioon. Vaikkei tasoero ole täysin linjassa lopputuloksen kanssa, ei tappiota voi pitää ansaitsemattomana. Blackburn kärsi epäonnisen 0–2-tappion kotona Bournemouthia vastaan, vaikka olisi ansainnut pisteen. Cardiff on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

10 Bournemouth–Coventry C (1)

Championship: Bournemouth haki vieraskentältä täydet pisteet Blackburniltä 2–0-voitollaan, vaikkei esiintynytn merkittävästi isäntiä laadukkaammin. Coventry hoiti kotiottelunsa Bristolia vastaan tyylikkäästi ja ansaitusti 3–1. Bournemouth on joukkueista laadukkaampi, mutta heikentyneet peliesitykset ovat syösseet sen ainakin väliaikaisesti ulos kuuden parhaanjoukosta. Putoamista vastaan taisteleva Coventry tarjoaa vastuksen, mutta isäntien suosikkiasema kipuaa 57 prosentin tuntumaan.

11 Bristol C–Nottingham (2)

Championship: Bristolin heikot otteet saivat jatkoa, kun maanantaina vierasottelu Coventrya vastaan hävittiin ansaitusti 1–3. Forest jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelu QPR:ää vastaan hoitui 3–1. Myös pelitapahtumat etenivät Forestin komennossa. Tasoero on vieraiden eduksi selkeä, vaikka Bristol on sarjataulukossa pisteen edellä. Forest on vieraissakin noin 40 prosentin suosikki.

12 Huddersfield–Rotherham (1)

Championship: Huddersfield vältti tappion jo viidennessä peräkkäisessä ottelussa, kun kotiottelussa Brentfordia vastaan pisteet tasattiin 1–1. Niukka tappio olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Rotherham olisi ansainnut kotiottelussaan Wycombe vastaan pisteitä, vaikka vieraat veivät ottelun 3–0. Huddersfield on reilua luokkaa laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

13 Wycombe–Luton (1X)

Championship: Wycombe jatkoi voittojen tiellä, kun vierasottelu Rotherhamia vastaan voitettiin 3–0. Peli oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaisempi. Lutonin esitys maanantain kotiottelussa jäi vaisuksi, ja tuloksena oli ansaittu 1–2-tappio Barnsleya vastaan. Wycombe rimpuilee putoamista vastaan, ja on motivoituneempi. Ero perustasossa menee kuitenkin Lutonin eduksi, ja vieraat ansaitsevat hieman alle 40 prosentin suosikkiaseman.