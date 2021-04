Suomessa asunut Jeferson Pires muutti perheineen Brasilian rantaparatiisiin – nyt Pori tuntuu paljon paremmalta paikalta

Jeferson Pires päätti palata perheineen Brasiliasta takaisin Suomeen.

Sanat ”korona” ja ”virus” ovat saaneet maailman täysin sekaisin viimeisen reilun vuoden aikana. Sen on nähnyt erityisen läheltä Jeferson Pires.

Pires, 42, on tuttu varsinkin Pohjois-Suomen jalkapallofaneille. Hän pelasi vuosia eri seuroissa kaupungissa, mutta futiskiertolaisen ensimmäinen pysäkki oli Porissa – ensin Jazzissa 2001 ja sitten PoPassa vuotta myöhemmin.

Pires sai kohdata Jazzin paidassa lapsuuden pelikaverinsa Gremiosta, supertähti Ronaldinhon, kun Jazz pelasi Paris Saint-Germainia vastaan.

Suurin osa Piresin urasta sujui Oulussa, Rovaniemellä ja Torniossa. Suomessa meni melkein 20 vuotta.

– Sen piti olla puolen vuoden keikka. Olinkin melkein 20 vuotta! Ihan uskomatonta, Brasiliasta tavoitettu Pires kertoo.

Jeferson Pires AC Oulun väreissä 2005.­

Muutama vuosi sitten Pires perheineen päätti ottaa uudenlaisen suunnan. Hän lähti vaimonsa Petran sekä lastensa Arturin ja Alexin kanssa takaisin kotiseudulleen Brasiliaan, Florianopolisin saarelle.

Piresin perhe asuu Florianopolisissa, ja ex-futaaja sai töitä isänsä Pedron rakennusfirmasta. Samalla hän jatkoi Suomessa jo aloittamiaan valmentajanhommia.

Sitten iski korona. Se ei ole sekoittanut pelkästään Piresin perheen elämää, vaan koko Brasilia on ollut jo vuoden ajan kaaoksessa. Toisin kuin monessa muussa maassa ympäri maailman, tilanne vain huononee koko ajan.

Jeferson Pires kuvassa poikiensa Arturin ja Alexin kanssa.­

Esimerkiksi tänä keväänä maassa on kuollut virukseen keskimäärin 2 000 ihmistä päivittäin.

– Se koskettaa kaikkien elämää. Koronan alkuvaiheessa kuolemista kuuli vain uutisissa, jotain kuvia näkyi televisiossa. Nyt kuolleet tuntuvat kaikkialla. Olen ollut onnekas, sillä vain yksi sukulainen Porto Allegressa on kuollut koronaan.

– Joka päivä kuulen tätä nykyä, että joku lähtee. Tutun tuttuja, futisporukan kaverien perheenjäseniä, Pires kertoo vakavana.

Pires sai hiljattain kuulla, että hänen serkkunsa joutui teho-osastolle koronan vuoksi. Hoitoon pääsy ei ole maassa mikään itsestään selvyys. Jonot sairaalahoitoon ovat pitkiä, eivätkä kaikki saa apua ajoissa. Brasilian terveydenhuoltojärjestelmä on kriisissä.

– Ihmisiä kuolee sairaalajonoihin hirveä määrä joka päivä. Aivan uskomatonta, että ihmisiä kuolee, koska heitä ei pystytä hoitamaan. Ei auta edes raha, sillä yksityisetkin laitokset ovat ihan täynnä. Ei ihmisiä voi kuolla siksi, koska sairaalassa ei ole happea potilaille. Mutta niin vain on.

Brasilian koronatilanne on ikävä. Kuvituskuva.­

Jos Pires perheineen haaveili muutosta rantaparatiisiin, se on viimeisen vuoden aikana saanut unohtua.

– Olen asunut Rovaniemellä keskellä jäätä ja melkein 20 vuotta Suomessa. Tiedän, millaista on asua kylmässä. Nyt kotimme vieressä on iso, upea hiekkaranta, emmekä saa mennä sinne, Pires keventää väliin.

Koronan aikana Pires on auttanut Pedro-isänsä rakennusfirmaa. Yhtiöllä on nytkin rakenteilla useampi kerrostalo saarella. Työnjako on selvä. 64-vuotias isä hoitaa asioita kotitoimistolla, Jeferson käy tarpeen tullen paikan päällä työmailla tai hoitamassa muita juoksevia asioita. Poika ei halua riskeerata isänsä altistumista virukselle.

Tärkein tehtävä kahden lapsen isälle on perheensä suojeleminen. Siksi Petra ja lapset muuttavat takaisin Suomeen huhtikuussa. Hän itse tulee perässä sitten kun se on mahdollista.

– Alun perin suunnitelmana oli miettiä paluuta Suomeen tämän vuoden lopussa, mutta kun tilanne vain pahenee, niin teimme nopean ratkaisun. Petra ja pojat palaavat Poriin, missä vaimon vanhemmat asuvat. Minä jään auttamaan isää. En voi jättää häntä yksin.

Jeferson toivoo voivansa palata kesällä Suomeen. Perhe aikoo asettua pysyvästi Suomeen, joko Poriin tai mahdollisesti Ouluun. Aika Brasiliassa on jättänyt syvän haavan sydämeen.

– Presidentti (Jair) Bolsonaron aikakausi oli juuri alkanut, kun muutimme tänne. Huomasin heti, että asiat olivat muuttuneet. Presidentti maalasi erimielisistään vasemmistolaisia. Meidän futisporukassakin se näkyi. Ihmiset, jotka olivat olleet vuosikausia hyviä ystäviä, alkoivat vihata toisiaan. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista Brasiliassa aiemmin.

Bolsonaron leväperäinen koronan hoitaminen on kerännyt paljon kritiikkiä Brasiliassa ja maailmalla. Taudin vähättely suututtaa Piresiä. Hän tietää läheisen sairaalan takana olevat valtavat ruumiskontit, joissa kuolleiden ruumiita säilötään, koska niitä ei ehditä haudata riittävän nopeasti.

– ”Fake news” on täällä tosi iso ongelma. Ihan Amerikan meininkiä. Rahan arvo laskee ja hinnat nousevat. Ja samaan aikaan presidentti haluaa pitää kaikki kaupat ja paikat auki, kun ihmisiä kuolee.

Brasiliassa on raportoitu yli 300 000 koronaviruskuolemaa.

Perheen silmissä siintää siis Pori. Vaimolla on töitä ja Piresillä itselleen suunnitelma. Hän aikoo viedä loppuun pitkälle suorittamansa valmentajaopinnot. Ainoastaan pelinäytöt puuttuvat.

– Seuraa minulla ei ole vielä tiedossa, mutta olen jutellut muutamaan eri suuntaan. Jotain olen urallani tehnyt oikein, että minut vielä muistetaan. Heti, kun palaan Suomeen, alan hakea paikkoja seuroista.