Muistatko, miten brassilegenda Ronaldo järkytti MM-kisoissa? Kertoi vihdoin syyn erikoiselle tempaukselleen: ”Pyydän anteeksi kaikilta äideiltä”

Brasilian maalitykki Ronaldo ampui joukkueensa maailmanmestaruuteen, mutta hänet muistetaan kisoista toisestakin syystä.

Jalkapallon MM-kisat 2002 muistetaan monesta syystä. Näitä ovat esimerkiksi Etelä-Korean uskomaton lento aina välieriin asti, Turkin MM-pronssi, Brasilian maailmanmestaruus ja... Ronaldon hiukset.

2000-luvun alussa jalkapallomaailmaa hallitsi aivan eri Ronaldo kuin nyt. Brasilian maalitykki ampui kisoissa komeat kahdeksan maalia ja oli turnauksen paras maalintekijä. Hänen kaksi osumaansa ratkaisivat myös Brasilian 2–0-voiton Saksasta MM-finaalissa. Se oli hyvitys katkerasti päättyneille 1998 kisoille, kun Ranska jyräsi Brasilian matkalla kultaan.

Melkein Ronaldon urotekojakin suurempi puheenaihe kisojen aikana oli silti hänen hyvin erikoinen hiusmallinsa. Kesken kisojen maalitykki ilmestyi harjoituksiin ja median eteen hänen lyhyt siilitukkansa ajeltuna niin, että lyhyitäkin hiuksia oli jäljellä enää otsan peittona.

Vaikka jo noihin aikoihin oltiin David Beckhamin johdolla totuttu siihen, että futaajien frisyyrit olivat puheenaihe, niin Ronaldo valtasi otsikot väärästä syystä.

Tuoreessa Sports Illustratedin haastattelussa Ronaldo antaa vihdoin syyn erikoiselle hiusmallilleen.

– Se oli kamala! Pyydän anteeksi kaikilta äideiltä, joiden lapset leikkauttivat itselleen samanlaisen hiustyylin, Ronaldo kertoi lehdelle.

Tempun takana oli kuitenkin strategia. Hän oli kärsinyt jalkavamman ennen välierää Turkkia vastaan. Hän ei halunnut puhua asiasta medialle peliä edeltävänä päivänä. Niinpä Ronaldo keksi ovelan hämäystempun: kamala tukka, otsikot kuntoon.

– Leikkautin hiukset. Näin joukkuekaverini ja kysyin, tykkäsivätkö he siitä. ”Ei! Se on hirveä! Leikkaa tuo pois”, he sanoivat. Mutta toimittajat näkivät hiustyylini ja unohtivat vammani sillä hetkellä.

Ronaldo teki Turkkia vastaan ottelun ainoan maalin, jonka turvin Brasilia eteni MM-finaaliin.

Brasilialaislegenda paljasti, etteivät joukkuetoverit innostuneet hänen hiusmuodistaan.­

MM-kisat vuonna 2002 olivat Ronaldolle todellinen näytönpaikka. Hän oli kärsinyt vakavan polvivamman kaksi vuotta aiemmin, ja hetken hänen koko uransa oli vaakalaudalla. Sitä varsinkin epäiltiin, löytäisikö Ronaldo enää tavaramerkkinopeuttaan, jolla loisti Barcelonan ja Interin paidoissa.

Kahdeksan MM-maalia ja maailmanmestaruus pistivät stopin epäilyille.

– Rakastan kaikkia maalejani, ne ovat kuin vauvojani. Suosikkini ovat ne kaksi Saksaa vastaan finaalissa. Eivät ne olleet hienoimpia, mutta ne olivat niin tärkeitä. Kaksi vuotta aiemmin kukaan ei uskonut, että pystyisin enää pelaamaan jalkapalloa. Sitten olin maalikuningas ja voitimme MM-kultaa. Ne kaksi maalia edustivat suurinta taisteluani kahden vuoden ajalta.

44 vuoden ikään nyt ehtinyt Ronaldo pelasi Brasilian paidassa 98 ottelua ja teki 62 maalia. Hän oli mukana myös 1994 kultajoukkueessa, muttei päässyt kisoissa kentälle.

Ronaldo lopetti pelaajauransa 2011 monien vammojen jälkeen. Elämä on pitänyt hänet lajin parissa myös lopettamisen jälkeen. Ronaldo osti 51 prosentin osuuden espanjalaisseura Real Valladolidista syyskuussa 2018 noin 30 miljoonalla eurolla. Hän on sittemmin kasvattanut omistusosuutensa 82 prosenttiin. Pieni seura on vakiinnuttanut paikkansa Espanjan pääsarjassa brassilegendan omistajakaudella.