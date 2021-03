EM-karsintojen paineet selättänyt Helmarit saa vihdoin kehittää peliään rauhassa – ”Keskitymme erityisesti hyökkäyspelaamiseen”

Suomi kohtaa huhtikuussa Itävallan, jota vastaan MM-karsinnoissa 2018 tuli takkiin 0–2 ja 1–4.

Helmarit tuuletti 19. helmikuuta EM-kisapaikkaa – jossain kasan alla on Portugalia vastaan lisäajalla voittomaalin iskenyt Linda Sällström.­

Helmikuussa EM-lopputurnauspaikan lohkovoittajana saavuttanut Suomen naisten jalkapallomaajoukkue palaa takaisin maajoukkuearkeen 11. huhtikuuta Itävaltaa vastaan. Juhlat on juhlittu, mutta puolustaja Tuija Hyyrysen mukaan Suomen kisapaikka ei jäänyt huomaamatta seurajoukkue Juventuksessa.

– Meillä oli tosiaan ratkaisupelimme jo ennen Italiaa. Meidän pelimme auttoi heitä, joten he juhlivat sitä (Suomen lohkovoittoa) kuulemma kovempaa kuin oman pelinsä tulosta. He elivät todella mukana, ja Linda Sällström on täällä ihan stara, Hyyrynen hymyili tiistaina maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

Itävalta-ottelu Ritzingissä aloittaa kaksivaiheisen prosessin. Suomi valmistautuu syksyn MM-karsintoihin, jonka lohkot arvotaan 30. huhtikuuta. Toisaalta katse on jo kesän 2022 Englannin EM-kisoissa.

– Uskon, että se on hyvä asia, että karsinnat alkavat jo ennen EM-kisoja. Meidän pitää saada paljon merkityksellisiä pelejä ennen EM-kisoja. MM-kisat on sellainen unelma, mihin tähdätään, vaikka päällimmäisenä onkin mielessä EM-kisat, Hyyrynen sanoi.

EM-kisapaikan varmistaneeseen ryhmään kuului 25 pelaajaa, mutta Itävalta-harjoitusotteluun on nimetty 23 pelaajaa. Ikimuistoisen ”nenämaalin” Skotlantia vastaan tehnyt Amanda Rantanen on nyt varapelaajana. Puolustuksen tukipilari Natalia Kuikka siirtyi Yhdysvaltoihin, eikä logistisista syistä johtuen ole mukana.

– Kuikan kausi Portlandissa alkaa 9. huhtikuuta. Keskustelimme, että ehkä hänen on parasta aloittaa kausi siellä ja ottaa paikka joukkueesta. Lennot Wieniin olisivat olleet lyhimmilläänkin 18 tuntia, joten tämä oli aika luonnollinen päätös, Suomen päävalmentaja Anna Signeul perusteli.

Anna Signeul on valinnut joukkueen huhtikuun Itävalta-otteluun.­

Uutena pelaajana mukana on Linköpingin Anna Koivunen. Hän korvaa maalivahtikolmikossa Paula Myllyojan.

Suomi pelasi Itävaltaa vastaan edellisen kerran MM-karsinnoissa 2018. Ensimmäisissä Signeulin johtamissa karsinnoissa Suomi kärsi tappiot 0–2 ja 1–4.

– On tärkeää nähdä kehityksemme siitä, miten pelasimme viimeksi Itävaltaa vastaan. Puolustuspelimme on ollut aivan mahtavaa, mutta nyt keskitymme erityisesti hyökkäyspelaamisen kehittämiseen. Nämä ovat arvokkaita mahdollisuuksia, koska meillä ei ole samaa stressiä kuin karsintaotteluissa, Signeul sanoi.

Tuija Hyyrynen on pelannut Juventuksessa kesästä 2017 lähtien. Kuva EM-kisapaikan sinetöineestä Suomi–Portugali-ottelusta helmikuussa.­

EM-karsintapeleissä Suomi luopui etenkin Skotlantia vastaan pallosta verrattain helposti. Pallollisen pelin kehittäminen on Hyyrysen mukaan haaste, kun yhteisten tapahtumien välillä on kuukausia.

– Seurajoukkueessa se on helpompaa, koska näemme joka päivä ja meillä on viikossa seitsemän päivää aikaa hioa kuvioita. Meillä (Juventuksessa) kuvataan harjoituksetkin, joten ihan pieniinkin yksityiskohtiin voidaan mennä päivittäin.

– Toki se on maajoukkueessakin mahdollista analysoimalla pelattuja pelejä ja keskustelemalla, mitä voimme tehdä paremmin ja miten löydämme selkeät roolit. Totta kai se on haastavampaa maajoukkueessa, mutta käytetään hyödyksi ne vähät yhteiset päivät, mitä meillä on, Hyyrynen pohti.