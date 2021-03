Vakio: Sarjakärjet jyräävät Valioliigassa ja Serie A:ssa

Manchester City ja Inter jatkavat porskuttamistaan, mutta pystyykö RB Leipzig haastamaan Bayernin?

1 Leicester-Manchester C (2)

Valioliiga: Leicester kamppailee vahvasti sijoituksesta neljän parhaan joukkoon, vaikka peliesitykset eivät siihen täysin oikeuttaisikaan. Ennen maaottelutaukoa se eteni myös FA cupin välieriin hoitamalla kotikentällä pelatun ottelun Manchester Unitedia vastaan 3–1. Sarjakärki Manchester City kuittasi oman FA cupin välieräpaikkansa voittamalla Evertonin vieraissa 2–0. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, ja City ansaitsee vieraissakin noin 65 prosentin suosikkiaseman.

2 Arsenal-Liverpool (12)

Valioliiga: Arsenalin otteet ovat olleet jo pidemmän aikaa hyvällä tasolla. Taukoa edeltäneessä paikallisottelussa West Hamia vastaan se nousi kolmen maalin takaa-ajoasemasta 3–3-pistejakoon. Liverpool eteni Mestarien liigan välieriin, kun RB Leipzig kaatui yhteismaalein 4–0. Myös Valioliigassa päästiin voiton makuun, kun viimeisin ottelu Wolverhamptonia vastaan päättyi 1–0-voittoon. Liverpool on pelivoimaltaan edellä, vaikka kausi on ollut haastava. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

3 Leeds U-Sheffield U (1)

Valioliiga: Leeds pääsi ennen maaottelutaukoa voiton makuun kaatamalla Fulhamin vieraissa tasaväkisistä pelitapahtumista huolimatta 2–1. Sheffield hävisi valmentaja Chris Wilderin potkujen jälkeisessä Valioliigaottelussa Leicesterin vieraana 0–5 ja FA-cupin neljännesvälierissä Chelsean vieraana 0–2. Leedsilläkään ei suurta kilpailullista motivaatiota loppukautta kohtaan ole, mutta isäntien yli 60 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

4 Torino-Juventus (1X)

Serie A: Torino hävisi taukoa edeltäneen vierasottelunsa Sampdoriaa vastaan 0–1, mutta pari päivää aiemmin pelatussa rästiottelussa Sassuoloa vastaan se nousi kahden maalin takaa 3–2-voitoon. Juventuksen mahdollisuudet kymmenenteen perättäiseen Scudettoon ohenivat entisestään sen hävittyä kotonaan Beneventolle pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–1. Tasoero on Juventuksen hyväksi kiistaton, ja vieraat ansaitsevat paikallisottelussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman.

5 Bologna-Inter 2

Serie A: Bologna kampesi itsensä viimeksi sarjajumbo Crotonen vieraana aikaisesta kahden maalin takaa-ajoasemasta 3–2-voittoon. Interin taukoa edeltäneen kierroksen ottelu siirtyi koronavarotoimien takia, mutta alla on kuusi perättäistä voittoa, ja myös peliesitykset ovat olleet laadukkaita. . Bolognalta löytyy tulivoimaa, mutta puolustuspelaamisessa on puutteita. Inter ansaitsee sarjan laadukkaimpana joukkueena lähes 70 prosentin suosikkiaseman.

6 Real Madrid-Eibar (1)

La Liga: Real Madrid haki ennen taukoa täydet pisteet Celta Vigon vieraana 3–1-voitollaan. Samalla viikolla se eteni myös Mestarien liigan välieriin, kun Atalanta kaatui yhteismaalein 4–1. Eibarin edellinen voitto on vuoden ensimmäiseltä kierrokselta, ja heikot tulokset ovat ajaneet joukkueen jo putoajan paikalle. Tasoero on kotijoukkueen hyväksi selkeä, ja kotivoitto toteutuu noin 75 prosentin todennäköisyydellä.

7 RB Leipzig-Bayern Munchen (12)

Bundesliiga: Leipzig haki ennen taukoa täydet pisteet vieraskentältä Bielefeldiä vastaan 1–0-voitollaan. Bayern hoiti kotiottelunsa Stuttgartia vastaan erikoisella tavalla, kun 12 minuutin kohdalla alivoimalle joutunut sarjakärki paukutti ensimmäisellä jaksolla neljä maalia. Leipzig kykenee haastamaan Bayernin, mutta vieraat ovat rankingissa selvästi edellä. Bayern ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman.

8 VfL Wolfsburg-FC Köln (1)

Bundesliiga: Wolfsburg kamppailee vahvasti paikasta ensi kauden Mestarien liigaan. Taukoa edeltänyt 2–1-vierasvoitto oli kolmas viimeiseen viiteen peliin. Kölnin edellisestä voitosta on ehtinyt vierähtää pian kaksi kuukautta. Edellinen peliesitys oli odotuksiin nähden positiivinen, kun sarjanousija tasasi pisteet kotikentällään Dortmundin kanssa 2–2. Wolfsburg ansaitsee kotikentällään hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

9 FC Augsburg-Hoffenheim (X2)

Bundesliiga: Augsburg joutui viimeksi taipumaan Freiburgin vieraana ansaittuun 0–2-tappioon. Hoffenheim kärsi toisen perättäisen tappionsa, kun kotiottelu Mainzia vastaan päättyi 1–2. Kummankin joukkueen tilanne keskikastin tuntumassa on ainakin putoamisuhan näkökulmasta turvallinen. Augsburg on kuitenkin ollut peliesityksiinsä nähden onnekas, ja tasoero on selkeä vieraiden hyväksi. Hoffenheim lähtee otteluun hieman alle 50 prosentin ennakkosuosikkina.

10 Bor. Dortmund-E. Frankfurt (12)

Bundesliiga: Dortmund tasasi viimeksi pisteet Kölnin vieraana 2–2, eikä voittokaan olisi ollut vääryys. Frankfurt palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan murskattuaan kotonaan Union Berlinin 5–2. Dortmund on pudonnut sarjataulukossa viidenneksi, mutta on ollut peliesityksiinsä nähden epäonninen. Laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee tärkeässä ottelussa noin 55 prosentin suosikkiaseman.

11 Leverkusen-Schalke (1)

Bundesliiga: Taukoa edeltänyt kuukausi oli Leverkusenille vaikea - osittain Lukas Hradeckyn loukkaantumisenkin takia. Viimeksi se hävisi vierasottelunsa Herthaa vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta tylysti 0–3. Schalken kausi on sujunut historiallisen heikosti: menossa on jo viides valmentaja, ja pisteitä se on kerännyt koko kauden aikana vain kymmenen. Leverkusenin mahdollisuudet eurosijoille ovat ohuet, mutta motivaatiota on edelleen. Isännät ansaitsevat yli 80 prosentin suursuosikkiaseman.

12 Mainz 05-Arm.Bielefeld (1)

Bundesliiga: Mainz nousi ennen maaottelutaukoa putoamisviivan yläpuolelle pelattuaan kolme perättäistä ottelua tappioitta. Näistä viimeisimmässä se haki ansaitusti täydet pisteet Hoffenheimin vieraana 2–1-voitollaan. Bielefeld joutui taipumaan ennen taukoa kotonaan Leipzigia vastaan 0–1-tappioon. Mainz on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

13 Mönchengladb. -Freiburg (X2)

Bundesliiga: Gladbach pääsi ennen maaottelutaukoa pitkästä aikaa voiton makuun, kun Schalke kaatui vieraissa 3–0. Myös Freiburg pääsi tauolle voitto allaan, kun kotiottelu Augsburgia vastaan hoitui 2–0. Gladbachin pitkään tappioputkeen mahtui useita epäonnisia pistemenetyksiä, mutta myös motivaatio on ollut koetuksella päävalmentaja Marco Rosen ilmoitettua siirtyvänsä ensi kaudeksi Dortmundin peräsimeen. Perustasoltaan laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.