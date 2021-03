Mikael Forssell sai nuorena vinkin, jonka avulla raha alkoi poikia – monet pelitoverit ajautuivat konkurssiin

Mikael Forssell kertoi Tähden seurassa -ohjelmassa peliuransa lisäksi muun muassa uskostaan ja rahasta.

Entinen huippujalkapalloilija Mikael Forssell kertoi tiistaina Ilta-Sanomien ja Urheilumuseon yhdessä pyörittämässä haastatteluohjelmassa Tähden seurassa peliurastaan, taloudellisista sijoituksistaan ja uskostaan.

Forssellin suhde Jumalaan syntyi jo pikkupoikana.

– Elämä on ylä- ja alamäkiä meille kaikille. Minulla se (usko) lähti oudolla tavalla. Treenasin (lapsena Helsingissä) Johanneksenkirkon viereisellä kentällä, ja siinä oli Jumala läsnä. Kerroin Hänelle aina ”plänini”, unelmat ja tavoitteet – olivat nämä sitten lyhyt- tai pitkäaikaisia, Forssell kertoi Antti Virolaisen haastattelussa.

Koko haastattelu on katsottavissa yllä olevalta videolta.

Hyökkääjä pelasi huippu-urallaan erittäin vaativissa sarjoissa ja kilpailuissa, mutta suhde yläkertaan ei koskaan unohtunut.

– Käsi kädessä on kävelty Jumalan kanssa. Kun pelasin jalkapalloa, aloitin jokaisen päivän kiittämällä mahdollisuudesta. Kun meni huonosti, pyysin apua ja voimia. Meillä on vahva side. Tiedän, että Hän on läsnä, Forssell sanoi.

Suomalainen pelasi huippu-urallaan ulkomailla muun muassa Chelseassa, Crystal Palacessa, Borussia Mönchengladbachissa ja Birminghamissa.

Mikael Forssell täytti 40 vuotta maaliskuun 15. päivänä. Kuva muutama päivä ennen synttäreitä.­

Menestys palkitsi myös taloudellisesti. Forssell on varakas henkilö, joka on sijoittanut rahojaan mm. Helsingin keskustassa sijaitseviin asuntoihin.

– Kun aloin tienata rahaa ekana vuotenani (1998 Chelseassa) Englannissa, kotoa vanhemmilta tuli ohje, että pitää sijoittaa rahaa. Isä ja äiti opastivat ostamaan asuntoja. Pitkälti olen pysynyt sillä tiellä, Forssell kertoi Tähden seurassa -ohjelmassa.

Forssellin taloudelliset sijoitukset ovat toimineet aivan kuten hänen pallosijoituksensa toimivat kentillä. Kaikki eivät ole olleet huippu-uriensa jälkeen yhtä onnekkaita – tai fiksuja.

– Rahaa on hyvin helppo tuhlata. Suorittaessani maisterintutkintoa Madridissa tein monta tutkimusta siitä, kuinka paljon mm. Valioliigan pelaajat joutuvat henkilökohtaiseen konkurssiin uransa jälkeen. Statistiikka on järkyttävä. Jopa puolet on konkurssissa. Kun keskiarvopalkka on nykyään 50 000–60 000 puntaa viikossa, miettii, että miten se on edes mahdollista.

Suomalainen arvioi myös syitä, miksi joidenkin omaisuus hupenee kankkulan kaivoon.

– Monelle tulee varmaan tyhjiö urheilu-uran jälkeen, varsinkin Englannissa. On uhkapelaamista, josta saa joitakin tunteita. On päihteitä, alkoholinkäyttöä ja avioeroja, jotka tulevat kalliiksi. Jalkapallossa on myös hirveästi taloudellisia ”neuvonantajia”, jotka ovat huijareita.

Forssell tunnetaan erittäin positiivisena ja hyväkäytöksisenä ihmisenä. Tätä hän oli myös Antti Virolaisen vieraana.

– Varmaan se lähtee erittäin hyvästä kasvatuksesta kotoa. Isäni ja äitini yrittivät kasvattaa minua pienestä pitäen siihen, miten kohdata muita ihmisiä, miten käyttäydytään ja kunnioitetaan muita.

Peli- ja harjoituskentillä vaaditaan armottomuutta. Tähän määrätietoinen Forssell pystyi, mutta hän piti räiskeen nurmilla. Hän ei liiemmin jossittele, olisiko voinut saavuttaa pelaajana vieläkin enemmän, jos loukkaantumiset eivät olisi jarruttaneet vauhtia uran alkuaikoina.

Pysäyttävimmät hetkensä hän koki polvivammojensa takia 2003.

– Polvivamma oli kestänyt noin vuoden. Lääkäri sanoi, että minulla on 50–50-mahdollisuus tulla takaisin pelaajaksi. Agentilleni hän kertoi synkemmät prosentit.

Kaikki kääntyi hyväksi ja Forssell pelasi useita vuosia lajin terävimmällä huipulla.

Mikael Forssell aktiiviuransa viimeisellä kaudella 2017 HIFK:n paidassa.­

Nykyään Forssell toimii HJK:n A-nuorten päävalmentajana. Hän halusi löytää pelaajauransa jälkeen mielekästä tekemistä ja huomasi nauttivansa valmentamisesta.

Hän suorittaa nykyään myös kansainvälisen jalkapalloliiton Uefan Pro-valmentajatutkintoa.

Tavoitteet valmentajana ovat yhtä korkealla kuin ne olivat pelaajana.

– Unelmani on olla joskus Chelsean päävalmentaja, Forssell sanoi.

Mikael Forssell maaliskuussa Johanneksen kentän vieressä Helsingissä.­