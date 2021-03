Kommentti: Mitä supertähdet ovat oikeasti valmiita uhraamaan? Qatarin MM-protestit kumisevat vielä tyhjää

Ihmisoikeuksien puolesta protestoiminen on hyvä asia, mutta jalkapalloilijoilla on myös oikeaa valtaa. Uskaltavatko he käyttää sitä, pohtii Janne Oivio.

Qatarissa pelattavat MM-kisat 2022 ovat vaatineet jo kauan ennen kisojen alkamista hurjan inhimillisen hinnan. Asiantuntija-arvioiden mukaan kisoihin liittyvät rakennustyöt ovat vaatineet tuhansien siirtotyöläisten hengen.

Qatarin hirvittävät olot köyhistä maista tuleville siirtolaistyöntekijöille eivät ole uusi uutinen, mutta jalkapalloyhteisö joutuu vihdoin ja viimein tekemään omat tilinsä selväksi asian kanssa.

Kisat myönnettiin maalle jo 2010, ja pitkään oli helppo katsoa sivummalle. Nyt, kun kisoihin on enää reilu vuosi ja veriset faktat ovat pöydässä, asiaa ei voi enää väistellä yhtä helposti.

Usean eri maan pelaajat ovat vastanneet MM-karsintapelien alla pitämällä t-paitoja, joissa on ihmisoikeuksia puolustavia iskulauseita.

Pitkään asian ympärillä tanssineet kansalliset liitot julkaisevat kenties, kuten Palloliittokin lopulta teki, nivuslämpimän tiedotteen, jossa korostettiin ihmisoikeuksien merkitystä. Qatarin tilannetta paheksuttiin.

Ihan hyvä. Seuraava kysymys on tämä: mitä nyt? Mitä seuraavaksi? Ja ennen kaikkea: löytyykö sellaista joukkuetta, joka olisi valmis jättämään MM-kisat kokonaan väliin?

Vähemmän teon vaikutus jäisi todennäköisesti yhden päivän uutismyllyksi ja se poikisi sometykkäyksiä.

Kirjoittajankin on tässä kohtaa hyvä muistaa, että tämä asia on todella helppo naputtaa näppäimistöllä toimitustyön turvin. Minulla ei ole mitään vaakalaudalla. Minä en joudu tekemään mitään uhrauksia, pelataan Qatarissa tai ei (ja siis selvennykseksi, pelataan tietenkin).

Valitettavasti yllä olevat kysymykset on pakko esittää, koska kansalliset lajiliitot ovat ilomielin sysänneet vastuun toiminnan eettisyyden varmistamisesta jälleen kerran urheilijoille.

Qatarin-matkat, turnaukset, sponsorirahat sun muut herkut ovat pääsääntöisesti kelvanneet enemmän kuin hyvin niin Bayern Münchenin tai Barcelonan kaltaisille suurseuroille kuin myös Suomessa Palloliitollekin – kunnes pelaajat saivat äänensä kuuluviin.

Liittokokousten kasvottomat byrokraatit saattavat pyydettäessä paheksua tilannetta, mutta harva heistä uskaltaa panna persustaan pantiksi ja riskeerata sponsorimiljoonia tai MM-unelmia.

Johtokunnissa tiedetään, että jalkapallon jatkuvaa kasvua rahoitetaan yhä voimakkaammin Lähi-idästä, Venäjältä tai Kiinasta tulevilla rahoilla.

Silloin ei aina auta kysyä, mistä tai miten ne rahat on oikein hankittu. Ei ainakaan, jos laskut halutaan maksaa.

Jos mitään on tapahtuakseen, se tapahtuu pelaajien aloitteesta. Urheilijat ovat nimikkeensä mukaisesti urheilun elinvoima. Ilman heitä ei ole mitään tapahtumia tai toimintaa. Jos he haluavat saada aikaiseksi muutosta, heillä on siihen valta ja voima – mutta muutos vaatisi uhrauksia, jotka vuorostaan asettavat uhan alle kaiken sen, minkä vuoksi urheilijat ovat urheilunsa aloittaneet ja sille elämänsä omistaneet.

Colin Kaepernick on malliesimerkki. Amerikan kansallishymnin aikana polvelleen mennyt jenkkifutaaja tiesi ottavansa valtavan riskin äärikonservatiivisessa lajissa. Riski oli kallis. Hän menetti uransa kauden 2016 jälkeen.

Oli kulunut vain muutama vuosi siitä, kun Kaepernick johti San Francisco 49ersin Super Bowliin. Hän ei vuonna 2017 enää ollut supertähti, mutta on päivänselvää, että hänellä oli yhä annettavaa. Mustalle listalle joutunut pelaaja sai kohtelustaan korvauksiakin, mutta tänäkään päivänä yksikään seura ei ole tarjonnut hänelle kunnollista tilaisuutta voittaa paikka kokoonpanossa.

Kaepernick on 33-vuotias. NFL listasi hänet vuosi sitten omilla sivuillaan jo uransa päättäneeksi, vaikka hän edelleen odottaa tarjouksia.

Niitä ei ole tulossa.

Pelaamisen sijaan Kaepernick saavutti jotain suurempaa. Hän aktivoi kanssapelaajiaan taistelemaan vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Toimet johtivat siihen, että lopulta NFL ja sen seurat ovat aloittaneet lukuisia sosiaalisia ohjelmia vähemmistöjen tukemiseksi sekä tukeneet suoraan kehitystoimintaa kymmenillä miljoonilla euroilla.

Samaan ovat sittemmin pystyneet mm. koripalloliiga NBA:n pelaajat. Kukaan heistä ei onneksi joutunut uhraamaan uraansa, mutta malli oli sama kuin minkä jalkapalloilijat kohtaavat nyt Euroopassa: joko urheilijat tekevät jotain muutoksen eteen, tai sitten mitään ei tapahdu.

Asetelma on todella epäreilu, enkä missään nimessä sano, että on pari–kolmekymppisten urheilijoiden velvollisuus ottaa maailman epäoikeudet korjattavakseen. Se, mitä sanon on, että jos jalkapalloilijat haluavat, heillä on valta vaikuttaa muutokseen. Se tulee vaatimaan rajuja uhrauksia.

NBA:n pelaajien teot ovat ehkäpä vahvimmin osoittaneet, millainen valta urheilijoilla on, kun asia on tärkeä. Koko liiga kirjaimellisesti pysähtyi Jacob Blaken kuolemaan johtaneen tragedian jälkeen. Pelaajien väsymätön painostus viime vuosina on johtanut siihen, että seuroilla on laajamittaisia sosiaalisia ohjelmia vähemmistöjen olojen parantamiseksi. Niistä voi lukea täältä.

Liigana NBA tietää, että kukkarot on avattava ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta on toimittava, halusi tai ei. Kun liikettä johtavat lajin isoimmat tähdet LeBron Jamesista lähtien, on vaikea harata vastaan.

NBA:n opetus on selvä. Pelaajat ovat show’n vetonaula. Haluamme usein ajatella, että vuosien varrella mahtaviksi kasvaneet instituutiot – seurat tai maajoukkueet, esimerkiksi – saavat ihmiset stadioneille ja televisioiden ääreen. Tavallaan se onkin totta, mutta kolikon toinen puoli on totuuksista tärkein.

Yksikään maajoukkue tai seura ei ole saavuttanut asemaansa lajinsa huipulla ilman pelaajia. Instituutiotkin rakentuvat ihmisistä. Ihan sama, puhummeko HJK:sta Suomessa tai Bayernista Saksassa, menestyksellä, suurpelaajilla ja näiden yhdistelmän tuomilla rahavirroilla on ollut aivan valtava rooli siinä, että maiden suurseurat ovat ne mitkä ovat.

Jos näiltä otetaan tähdet pois, samoin kuin vaikkapa Saksan, Ranskan tai Brasilian maajoukkueilta, instituutio ei olekaan enää niin vahva. Jalkapallon MM-kisat kiinnostavat varmasti ilman lajin suurimpia tähtiäkin, mutta onko se enää kuitenkaan sama asia?

Jos futiksen MM-kisat taantuisivat pelaajatarjonnan puolesta jääkiekon vastineensa tasolle, alettaisiin välittömästi huutaa oikean huipputurnauksen perään – kuten jääkiekossakin NHL-pelaajien olympiaedustuksesta puhuttaessa.

Sen vuoksi kysyn uudelleen: mitä ollaan oikeasti valmiita uhraamaan, jos Qatarin asia on todella pelaajille sydämen asia?

MM-kisat ovat valtaosalle pelaajista uran kohokohta, ainutlaatuinen tilaisuus osallistua yhteen maailman merkittävimpään urheilun juhlaan. Sellaisesta luopuminen vaatisi aivan mielettömästi kanttia. Mikä liitto uskaltaa ensimmäiseksi sanoa, että me ei muuten Qatariin mennä, vaikka kisapaikka voitettaisiinkin?

Tämä olisi urheilun todellinen mahdollisuus vaikuttaa ihmisoikeustilanteeseen paikassa, jossa nämä ongelmat on ostettu piiloon. Ja samaan aikaan on aivan kohtuutonta vaatia urheilijoilta näin kovaa uhrausta. Kaikki kunnia, mutta t-paitaprotesteilla ei viime kädessä saavuteta kuin hetken somehuomio.

Mutta eivät kasvottomat byrokraatit halua jättää muita vaihtoehtoja.