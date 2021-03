Nyt itketään! Aivosyöpää sairastava mies kosi huippu-urheilijaa – naisen reaktio toi tunteet pintaan myös katsojille

Australialaista Rhali Dobsonia odotti romanttinen yllätys uran viimeisen ottelun jälkeen.

Australialainen jalkapalloilija Rhali Dobson pelasi huippu-uransa viimeisen ottelun torstaina. Hän päätti lopettaa jalkapallon 28-vuotiaana, koska halusi tukea paremmin poikaystävänsä Matt Stonhamin taistelua aivosyöpää vastaan.

Melbourne Cityä edustanut Dobson teki maalin, kun hänen joukkueensa kaatoi Perth Gloryn 2–1 Australian pääsarjassa.

Vielä ikimuistoisemman ottelusta teki se, mitä heti sen jälkeen tapahtui. Ottelua kentän laidalla seurannut Stonham kaivoi taskustaan sormuksen ja polvistui kosimaan Dobsonia.

Ikionnellinen Dobson puhkesi itkemään ilosta ja hänen reaktionsa sai myös osan katsojista pyyhkimään kyyneleitään. Dobsonin joukkuetoverit ryntäsivät halaamaan ja onnittelemaan tuoretta kihlaparia.

Dobson yllättyi kosinnasta täysin. Hän oli kertonut joukkuetovereilleen ehdottaneensa aiemmin viikolla avioliittoa kahdesti, mutta Stonham oli vain nauranut ajatukselle.

– Tämä on urheilua suurempaa. Hän on minulle kaikki kaikessa, entinen Australian maajoukkuepelaaja Dobson kertoi The Guardianin mukaan.

Stonham on taistellut aivosyöpää vastaan kuusi vuotta. Hänet leikattiin aiemmin maaliskuussa ja häntä odottaa rankka sädehoitokuuri, jonka jälkeen edessä on vuosi kemoterapiaa.