Vakio: Nouseeko Suomi voittokantaan Ukrainan vieraana?

Euroopan MM-karsinnoissa on suuria tasoeroja. Espanja, Italia, Tanska ja Sveitsi ovat kierroksen varmimmat.

1 Ukraina–Suomi (1X)

MM-karsinta: Syksyn Kansojen liiga pelit sujuivat Ukrainalta haastavasta lohkosta huolimatta alle odotusten, mutta toisaalta joukkueen keskuudessa levinnyt koronavirus pakotti normaalista poikkeaviin kokoonpanoihin useammassa ottelussa. MM-karsinnat alkoivat odotuksiin nähden loistavasti, kun joukkue venyi Ranskan vieraana 1–1-tasapeliin. Avausjakson pahasti jyrän alla ollut Ukraina tasoitti pelin onnekkaasti toisen jakson alussa ja onnistui tämän jälkeen pitämään Ranskan poissa laadukkailta maalipaikoilta.

Huuhkajien suoritus syksyn Kansojen liigassa oli hyvä, vaikka Wales osoittautuikin lopulta lohkovoittajana liian suureksi haasteeksi. MM-karsintojen avauskierroksella kotiottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Huuhkajat oli lähellä täysosumaa Teemu Pukin vietyä Suomen johtoon 77:llä peliminuutilla. 2–2-loppulukemat sinetöinyt vieraiden tasoitusmaali syntyi kuitenkin hetkeä myöhemmin. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden melko oikeudenmukaisena tuloksena.

Ukraina on lähes kaksi luokkaa Huuhkajia laadukkaampi kokonaisuus ja se pystyy mukauttamaan peliään vastustajan mukaan. Edeltävissä EM-karsinoissa lohkonsa voittaneelta Ukrainalta nähtiin heikompia vastustajia vastaan vahvaa pallonhallintapeliä, ja avauskierroksen Ranska-ottelun kaltaisella tiiviillä kollektiivisella puolustamisella se on menestynyt myös altavastaaja-asemassa. Odotettu pelinkuva sopii myös syvältä puolustamaan tottuneelle Suomelle. Isäntien suosikkiasema kipuaa 55 prosentin tuntumaan. Vakiossa kotivoitto on kerännyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemman kannatuksen, joten isäntien menestystä tukevat pelivalinnat tarjoavat avauskohteessa parhaan edun.

2 Romania–Saksa (X2)

MM-karsinta: Romanian otteet syksyn Kansojen liigassa olivat kelvollisia. Se onnistui yllättämään lohkon laadukkaammat joukkueet Itävallan ja Norjan kummankin kertaalleen. MM-karsinnat joukkue aloitti voitolla, kun Pohjois-Makedonia kaatui kotikentällä maalein 3–2.

Saksalta Kansojen liigan pudotuspelit jäivät haaveeksi, kun se jäi viimeisellä kierroksella Espanjan jalkoihin 0–6. Saksan puutteet kokoonpanossa olivat kuitenkin osasyy murskatappion takana. MM-karsinnat se avasi vakuuttavasti, kun Islanti kaatui kotiottelussa 3–0.

Kummankin palautuminen jää torstaina pelattujen karsintaotteluiden jäljiltä lyhyeksi. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä. Saksa ansaitsee vieraissakin hieman alle 70 prosentin suosikkiaseman. Saksan kannatus on jäämässä Vakiossa toistaiseksi todennäköisyyttään matalammaksi, mutta vihjeen kirjoitushetkellä peliaikaa on jäljellä runsaasti. Tasoero on muita selkeitä ennakkosuosikkeja sisältäviä kohteita maltillisempi, joten vaihtomerkin käyttäminen isäntien venymiseen on paikallaan.

3 Bulgaria–Italia (2)

MM-karsinta: Bulgaria esiintyi syksyllä heikosti Huuhkajien kanssa samassa B-liigan lohkossa ja tuloksena oli putoaminen C-liigaan. Sama meno jatkui alkaneissa MM-karsinoissa, kun kotiottelussa Sveitsiä vastaan joukkue oli jo ensimmäisen vartin jälkeen kolmen maalin tappioasemassa. Ottelu päättyi lopulta 1–3.

Roberto Mancinin luotsaama Italia eteni odotetusti Kansojen liigan pudotuspeleihin voitettuaan oman lohkonsa. Mancinin projekti on edennyt kaikin puolin vakuuttavasti ja ”Azzurrin” uskottavuus on palautettu edellisistä MM-kisoista karsiutumisen jälkeen. MM-karsintojen avausottelun kotikentällä Pohjois-Irlantia vastaan se hoiti vakuuttavasti 2–0.

Tasoero on Italian hyväksi selkeä. Vieraat ansaitsevat noin 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Italia on toistaiseksi kerännyt alle 60 prosentin kannatuksen, joten edullinen suursuosikki on syytä merkata riveihin varmaksi.

4 Albania–Englanti (X2)

MM-karsinta: Albania varmisti Kansojen liigan lohkovoittonsa sekä nousun B-liigaan voittamalla viimeisen kierroksen kotiottelussaan lohkossa toiseksi sijoittuneen Valko-Venäjän 3–2. MM-karsinnat alkoivat odotetulla voitolla, kun vierasottelu Andorraa vastaan hoitui 1–0. Lukemat olisivat voineet olla Albanian hyväksi suuremmatkin.

Englannin otteet jäivät syksyn Kansojen liigassa vaatimattomiksi, kun paikka pudotuspeleissä karkasi Belgialle. MM-karsinnat käynnistyivät vahvasti. Torstaina karsinnat avanneessa kotiottelussa ei säästelty, vaan joukkue löylytti heikkoa San Marinoa 5–0.

Englanti on MM-karsinnoissa lohkonsa selkeä ykkössuosikki, ja ainoastaan Puolaa voidaan pitää ennakkoon potentiaalisena uhkaajana. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja Englannin suosikkiasema kohoaa hieman yli 70 prosentin. Englanti on Vakion alustavassa pelijakaumassa niukasti alipelattu, mutta kerännee peliä yli todennäköisyytensä kohteen sulkeutuessa. Vaihtomerkki asetetaan isäntien pisteeseen venymiselle.

5 Georgia–Espanja (2)

MM-karsinta: Georgian otteet jäivät odotetun vaisuiksi syksyn Kansojen liigassa. Putoamisen takaisin D-liigaan se onnistui kuitenkin välttämään Viron kustannuksella nappaamallaan voitolla. Georgia kärsi MM-karsintojen avausottelussa 0–1-tappion Ruotsin vieraana, mutta peliesitys oli odotettua paremmalla tasolla.

Espanjan MM-karsinnat alkoivat odotuksiin nähden heikosti, kun se joutui tyytymään 1–1-pistejakoon kotiottelussa Kreikkaa vastaan. Kreikka teki ainoan maalinsa kevyesti tuomitusta rangaistuspotkusta, mutta Espanjan hyökkäyspeli ei tuottanut läheskään odotettua määrää maalipaikkoja.

Tasoero on vieraiden hyväksi valtava, ja avausottelun pistemenetyksen jälkeen Espanjan asenteen luulisi olevan erityisen hyvällä tasolla sunnuntain vierasottelussa. Espanja ansaitsee vieraissakin noin 80 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt kymmenisen prosenttia alle todennäköisyytensä, joten pelivalinta kohdistuu suursuosikin edulliseen voittoon.

6 Tanska–Moldova (1)

MM-karsinta: Tanskan otteet olivat syksyn Kansojen liigassa – lohkon kova taso huomioiden – kelvollisia, kun ainoat kaksi tappiota tulivat lohkon voittanutta Belgiaa vastaan. MM-karsinnat se avasi vakuuttavasti, kun torstaina pelatussa vierasottelussa kaatui Israel pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0.

Moldova jäi odotetusti oman Kansojen liigan lohkonsa jumbosijalle, eikä kummoisempaa menestystä ole luvassa alkavissa MM-karsinoissakaan. Ennakkosuosikkina avausotteluun kotikentällä Färsaaria vastaan lähteneen Moldovan peliesitys jäi jälkeen odotuksista, ja ottelu päättyi 1–1-pistejakoon.

Tanska on lohkon laadukkain joukkue, ja tasoero on pahnan pohjimmaisiin lukeutuvaan Moldovaan nähden merkittävä. Isännät ansaitsevat niukasti alle 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kannatus on vain hieman yli 80 pinnan, joten suursuosikin voitto on tässäkin kohteessa selkeä varmavalinta.

7 Armenia-Islanti (X2)

MM-karsinta: Espanjalaisen Joaquin Caparrosin valmentama Armenia esiintyi syksyn Kansojen liigassa odotuksin nähden vahvasti ja ansaitsi nousun kilpailun B-liigaan. MM-karsintojen avausottelun peliesitys Liechtensteinin vieraana oli odotetulla tasolla, vaikka 1–0-voiton sinetöinyttä maalia saatiin odottaa lisäajalle asti. Armenia joutuu tulemaan tässä karsintarupeamassa toimeen ilman ykköstähteään Henrik Mkhitaryania, joka on loukkaantuneena sivussa.

Islannin menestys Kansojen liigan A-liigassa jäi odottamaan itseään. Se hävisi kivikovassa lohkossa kaikki kuusi otteluaan. MM-karsintojen avausottelussa Saksan vieraana joukkue hävisi niin odotuksiin kuin pelitapahtumiinkin nähden loogisesti 0–3. Mahdollisuudet MM-lopputurnauspaikkaan ovat kelvolliset, sillä lohko on ykkössuosikki Saksan takana tasaväkinen.

Armenia esiintyi syksyllä edukseen, mutta Mkhitaryanin puuttuminen syö iskukykyä merkittävästi. Pelivoimaltaan laadukkaampi Islanti ansaitsee vieraissa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty aina suosikkiasemaan asti, joten pelivalinta X2 on edullinen sekä ison todennäköisyyskentän kattava.

8 Kosovo–Ruotsi (X2)

MM-karsinta: Kosovo päätti syksyn Kansojen liigan urakkansa 1–0-kotivoittoon Moldovasta, mutta voitto jäi kuuden ottelun rupeamassa ainoaksi. Kotiottelu Ruotsia vastaan on Kosovon ensimmäinen ottelu MM-karsinnoissa. Keskiviikkoiltana harjoitusottelussa Liettuaa vastaan vieraita höykytettiin odotettua rajummin, kun Kosovo voitti kotikentällään 4–0.

Ruotsi jäi tasokkaassa A-liigan lohkossaan odotetusti viimeiseksi. Kuudessa pelissä se onnistui maalinteossa vain viidesti. Lisää tulivoimaa joukkueeseen tuo kovassa vireessä olevan Zlatan Ibrahimovicin paluu maajoukkueeseen. Zlatan olikin heti tärkeässä roolissa syöttäessään 1–0-voittoon päättyneessä avausottelussa Georgiaa vastaan joukkueensa ainoan maalin. Kokonaisuutena Ruotsin peliesitys ei kuitenkaan ollut vastustajan tasoon nähden erityisen mairitteleva.

Ruotsi on luonnollisesti joukkueista laadukkaampi. Hyökkäystrio Ibrahimovic, Alexander Isak ja Dejan Kulusevski on potentiaaliltaan hurja, mutta yhteisen sävelen löytyminen ottaa oman aikansa. Vieraiden suosikkiasemaa kaventaa lyhyt kahden päivän palautumisaika matkustuksineen. Ruotsin 60 prosentin suosikkiasema on rasituksesta huolimatta perusteltu. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä liian maltilliseksi, mutta suursuosikkien täyteisellä kierroksella voi vaihtomerkin käyttöä harkita vähämaalisen ottelun tasapeliin.

9 Israel–Skotlanti (1X)

MM-karsinta: Israelin urakka MM-karsinnoissa alkoi torstaina 0–2-tappiolla Tanskaa vastaan. Peliesitys oli odotetulla tasolla ja tappio selvästi laadukkaampaa vierailijaa vastaan pelitapahtumiin nähden ansaittu. Israelin venyminen MM-lopputurnauspaikkaan näyttää kahden selkeän ennakkosuosikin lohkossa epätodennäköiseltä.

Skotlanti avasi MM-karsinnat positiivisissa merkeissä, kun 2–2 päättyneestä kotiottelusta Itävaltaa vastaan jäi käteen piste. Avausottelun piste voi nousta vielä karsintojen edetessä arvoon arvaamattoman, sillä Skotlanti on rankattu lohkon kolmanneksi ja päävastustaja lopputurnauspaikan suhteen on juuri Itävalta.

Toisilleen tutut joukkueet vastakkain. Samoissa alkulohkoissa kahdessa ensimmäisessä Kansojen liiga -turnauksessa pelanneet joukkueet ottivat toisistaan mittaa syksyllä myös EM-kisojen ylimääräisellä karsintakierroksella. Huomionarvoista ottelussa on se, että Israelin koronavirustilanne sallii kotikannattajien pääsyn katsomoon. Vaikka kannattajien määrä on rajoitettu, on kotietu lähellä normaalia tasoa. Skotlanti on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu nostaa isännät marginaaliseen suosikkiasemaan. Pelivalinta 1X sopii Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen, kun kyseessä on tasainen ja vähämaaliselta vaikuttava kamppailu.

10 Sveitsi–Liettua (1)

MM-karsinta: Sveitsin otteet syksyllä kovassa A-liigan lohkossa olivat odotuksiin nähden kelvollisia ja se pystyi haastamaan lohkon kärkijoukkueet Saksan ja Espanjan. MM-karsinnat joukkue avasi vakuuttavalla 3–1-vierasvoitolla Bulgariasta. Voittoon riittäneet kolme maalia Sveitsi iski jo ensimmäisen vartin aikana.

Liettua säilytti syksyllä paikkansa C-liigassa, eikä jäänyt paljoakaan jälkeen lohkon voittaneesta Albaniasta. Vierasottelu Sveitsiä vastaan on Liettualle MM-karsintojen ensimmäinen.

Sveitsi on todennäköinen jatkaja lohkosta, ja tasoero on Liettuaan nähden merkittävä. Isännät ansaitsevat lähes 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vain hieman yli 70 prosentin kannatuksen kerännyt kotivoitto on ehdoton valinta varmaksi.

11 Itävalta–Färsaaret (1)

MM-karsinta: Itävalta voitti syksyllä Kansojen liigan lohkonsa ja nousee kilpailun A-liigaan. MM-karsinnat se avasi torstaina 2–2-tasapelillä Skotlannin vieraana. Niukkana ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Itävallan peliesitys oli ottelussa odotetulla tasolla.

Färsaaret esiintyi syksyllä odotuksiin nähden vahvasti ja nappasi lohkon kärkisijan myötä nousun C-liigaan. MM-karsinnat se avasi itsensä tavoin lohkoin heikoimpiin rankatun Moldovan vieraana 1–1-pistejakoon päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana.

Itävallan mahdollisuudet MM-karsintalohkossa ovat hyvät, ja se lähtee tavoittelemaan lopputurnauspaikkaa lohkon toiseksi suurimpana ennakkosuosikkina. Tasoero on Itävallan hyväksi merkittävä, ja se ansaitsee kotona noin 85 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien peliprosentit ovat säilyneet mukavan maltillisina, ja ykkösestä saadaan edullinen sekä usein osuva varmavalinta.

12 Puola–Andorra (1)

MM-karsinta: Puolan otteet syksyn Kansojen liigan peleissä jäivät hieman jälkeen odotuksista. Se ei onnistunut haastamaan lohkon suosikkeja Italiaa ja Hollantia. Alkavissa MM-karsinnoissa mahdollisuudet lopputurnauspaikkaan ovat hyvät, vaikka karsinnat eivät alkaneetkaan täysin odotusten mukaisesti. Torstai-iltana pelatussa vierasottelussa Unkaria vastaan pisteet tasattiin vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3.

Andorran otteet syksyn Kansojen liigan peleissä jäivät odotetun vaatimattomammiksi, eikä pisteitä ole luvassa MM-karsinnoissakaan kuin lohkossa heikommaksi rankattua San Marinoa vastaan. Karsintojen avausottelun Albaniaa vastaan kotikentällä se hävisi pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–1.

Tasoero on Puolan eduksi valtava, ja joukkueen motivaatio avauskierroksen pistemenetyksen jälkeen kohdallaan. Kotivoitto toteutuu useammin kuin yhdeksän kertaa kymmenestä. Vakiossa pelikansan rahat ovat löytäneet Puolan taakse muita kierroksen suursuosikkeja tarkemmin, mutta ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 P-Makedonia–Liechtenstein (1)

MM-karsinta: Pohjois-Makedonia nappasi itselleen paikan kesän EM-lopputurnauksesta lisäkarsintojen kautta. MM-karsinnoissa mahdollisuudet yllätykseen kisapaikan suhteen ohenivat entisestään, kun joukkue hävisi avausottelunsa Romanian vieraana 2–3. Tappio oli karvas, mutta pelitapahtumiin nähden ansaittu. P-Makedonia tasoitti ottelun seitsemän minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua onnistuttuaan maalinteossa kahdesti peräkkäisillä minuuteilla – vain menettääkseen tasapelistä tarjolla olleen pisteen hetkeä myöhemmin.

Liechtensteinin otteet syksyn Kansojen liigassa olivat odotusten mukaisia, vaikka nousu C-liigaan karkasi Gibraltaria vastaan kärsityn 0–1-kotitappion myötä. MM-karsinnat alkoivat myös odotusten mukaisesti, kun torstain avausottelu kotikentällä Armeniaa vastaan päättyi 0–1-tappioon. Tappio oli Armenian suvereenisti hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu, vaikka lisäajalla syntynyt voittomaali merkittiinkin Liechtensteinin omaksi maaliksi.

Tasoero puhuu tässäkin ottelussa isäntien puolesta, ja kotivoitto toteutuu useammin kuin kahdeksan kertaa kymmenestä. Vakiossa suursuosikin peliprosentit ovat aivan liian mataliksi ja ykkönen merkitään päätöskohteessa varmaksi.