Nyt puhuu Glen Kamaran lakimies – vaatii kovia rangaistuksia rasismiin syyllistyneille seuroille

Glen Kamaran lakimies tahtoo nähdä Uefalta kovempia otteita.

Jalkapalloilija Glen Kamaran lakimies Aamer Anwar vaatii, että Slavia Praha suljetaan ulos Eurooppa-liigasta rasismiskandaalin jälkeen.

Talksportin radiolähetyksessä vieraillut Anwar haluaa myös, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa muuttaa toimintaansa rasismikysymyksissä.

– Tummaihoiset pelaajat ovat sanoneet hyvin kauan, että he ovat saaneet tarpeekseen, ja ettei Uefa ole tilanteen tasalla. Uefalla ei ole käytössään nollatoleranssia, Anwar sanoi pelikentillä koettavasta rasismista.

Asianajan huomauttaa, että Uefalla on käynnissä useita rasismin vastaisia kampanjoita, kuten Suomessakin nähty ”Punainen kortti rasismille”.

Mutta kun seuroja tai pelaajia pitäisi oikeasti rangaista, riittävät teot jäävät Anwarin mielestä puuttumaan.

– On aika lopettaa tokenismi ja ottaa käyttöön nollatoleranssi. Uefan vastaus vaikuttaisi valitettavasti olevan, että he laittavat pelaajien käsivarsiin rasisminvastaiset nauhat tai lennättävät sanomia taivaalla, mutta kun tulee tosi kyseeseen he eivät vastaa huutoon, Anwar kommentoi ja jatkoi:

– Rangaistukset ovat mininaalisia – 75 00–100 000 punnan sakkoja, joilla ei ole mitään merkitystä rasismiin syyllistyneille pelaajille. Joukkueet pitäisi potkia pois turnauksista.

Puheenvuoron taustalla on viime torstain Eurooppa-ligan ottelu Glasgow’n Rangersin ja Slavia Prahan välillä.

Rangersin suomalaispelaaja Kamara väittää, että vastustajan Ondrej Kudela haukkui häntä rasistisesti ottelun loppuhetkillä.

Kudela on kieltänyt väitteen. Slavia Prahan mukaan Kamara löi Kudelaa ottelun jälkeen pelaajakäytävässä. Kamaran mukaan Kudelan näkemys tapahtumista on valheellinen.

Viikonloppuna osa Slavian faneista esitteli sosiaalisessa mediassa lakanaa, jossa Kamaraa nimiteltiin törkeällä, rasistisella termillä.

Suomen maajoukkueen tähdet ovat puolustaneet Kamaraa solidaarisesti.