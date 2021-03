Vakio: Kuinka käy Huuhkajien Ukrainassa?

Euroopan MM-karsinnoissa on suuria tasoeroja. Espanja, Italia, Tanska ja Sveitsi ovat kierroksen varmimmat.

1 Ukraina–Suomi (1X)

MM-karsinta: Syksyn Kansojen liiga pelit sujuivat Ukrainalta haastavasta lohkosta huolimatta alle odotusten. Ainoa pistesaalis tuli melko selvästi vasten pelitapahtumia napatusta 1–0-kotivoitosta Espanjaa vastaan. Huuhkajien suoritus syksyn Kansojen liigassa oli hyvä, vaikka Wales osoittautui lohkovoittajana liian suureksi haasteeksi. Ukraina on lähes kaksi luokkaa Huuhkajia laadukkaampi ja ansaitsee hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

2 Romania–Saksa (X2)

MM-karsinta: Romanian otteet Kansojen liigassa olivat kelvollisia. Lohkon laadukkaammat joukkueet Itävalta ja Norja onnistuttiin kumpikin yllättämään kertaalleen. Saksan UNL-pudotuspelit jäivät haaveeksi, kun se jäi viimeisellä kierroksella Espanjan jalkoihin 0–6. Saksan kokoonpanossa oli tuolloin puutteita. Kummankin palautuminen jää torstaina pelattujen karsintaotteluiden jäljiltä lyhyeksi. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja yli 70 prosentin suosikkiasema perusteltu.

3 Bulgaria–Italia (2)

MM-karsinta: Bulgaria esiintyi heikosti Huuhkajien kanssa samassa B-liigan lohkossa ja tuloksena oli putoaminen C-liigaan. Roberto Mancinin luotsaama Italia eteni odotetusti Kansojen liigan pudotuspeleihin voitettuaan oman lohkonsa. Mancinin projekti on edennyt vakuuttavasti ja Azzurrin uskottavuus on palautettu MM-kisoista karsiutumisen jälkeen. Tasoero on Italian hyväksi selkeä. Italia on hieman yli 70 prosentin suosikki.

4 Albania–Englanti (X2)

MM-karsinta: Albania varmisti UNL-lohkovoittonsa ja nousun B-liigaan, kun viimeisen kierroksen kotiottelussa kaatui Valko-Venäjä 3–2. Englannin otteet jäivät Kansojen liigassa vaatimattomiksi, kun paikka pudotuspeleissä karkasi Belgialle. MM-karsinoissa Englanti on lohkonsa selkeä suosikki. Albaniaa vastaan suosikkiasema kohoaa 70 prosentin tuntumaan.

5 Georgia–Espanja (2)

MM-karsinta: Georgian otteet jäivät odotetun vaisuiksi Kansojen liigassa. Putoaminen D-liigaan vältettiin voitolla Virosta. Espanja eteni Kansojen liigan pudotuspeleihin, kun Saksa kaatui ratkaisevassa viimeisen kierroksen ottelussa peräti 6–0. Tasoero on vieraiden hyväksi valtava ja vieraiden kokoonpano kestää rajumpiakin muutoksia edeltävään Kreikka otteluun nähden. Espanja on vieraissakin yli 80 prosentin suosikki.

6 Tanska–Moldova (1)

MM-karsinta: Tanskan otteet olivat Kansojen liigassa lohkon kelvollisia. Ainoastaan Belgialle tuli tappiot. Moldova jäi odotetusti lohkonsa jumbosijalle, eikä kummoisempaa menestystä ole luvassa MM-karsinoissakaan. Tanska on lohkon laadukkain ja tasoero on Moldovaan nähden merkittävä. Isännät ansaitsevat noin 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

7 Armenia–Islanti (1X)

MM-karsinta: Espanjalaisen Joaquin Caparrosin valmentama Armenia esiintyi Kansojen liigassa vahvasti ja ansaitsi nousun B-liigaan. Islannin menestys A-liigassa jäi odottamaan itseään sen hävittyä kivikovassa lohkossa kaikki kuusi otteluaan. Armenia esiintyi syksyllä edukseen, mutta joutuu aloittamaan karsinnat ilman tähtipelaaja Henrik Mkhitaryania. Laadukkaampi Islanti on vieraissa noin 45 prosentin suosikki.

8 Kosovo–Ruotsi (X2)

MM-karsinta: Kosovo päätti UNL urakkansa 1–0-kotivoittoon Moldovasta, joka jäi kuuden ottelun rupeamassa ainoaksi. Ruotsi jäi tasokkaassa lohkossaan odotetusti viimeiseksi. Kuudessa pelissä onnistuttiin maalinteossa vain viidesti. Nähtäväksi jää, ratkaiseeko Zlatan Ibrahimovicin paluu maajoukkueeseen maalinteko-ongelman. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja suosikkiasema kipuaa 60 prosentin tuntumaan.

9 Israel–Skotlanti (1X)

MM-karsinta: Toisilleen tutut joukkueet vastakkain. Samoissa alkulohkoissa Kansojen liigassa pelanneet joukkueet ottivat mittaa syksyllä myös EM-kisojen ylimääräisellä karsintakierroksella. Syksyllä pelatut kolme ottelua olivat kaikki tasaisia. Skotlanti on luokan verran laadukkaampi ja tasaisessa ja ennakkoon vähämaalisessa pelissä marginaalinen suosikki.

10 Sveitsi–Liettua (1)

MM-karsinta: Sveitsin otteet kovassa A-liigan lohkossa olivat odotuksiin nähden kelvollisia ja joukkue pystyi haastamaan kärkijoukkueet Saksan ja Espanjan. Liettua säilytti paikkansa C-liigassa, eikä jäänyt paljon jälkeen lohkon voittaneesta Albaniasta. Sveitsi on todennäköinen jatkaja lohkosta ja tasoero on Liettuaan nähden merkittävä. Isännät ovat lähes 90 prosentin suosikkeja.

11 Itävalta–Färsaaret (1)

MM-karsinta: Itävalta voitti Kansojen liigan lohkonsa ja nousi A-liigaan. Färsaaret esiintyi odotuksiin nähden vahvasti napattuaan lohkon kärkisijan myötä nousun C-liigaan. Itävallan mahdollisuudet MM-karsintalohkossa ovat hyvät ja se lähtee tavoittelemana lopputurnauspaikkaa toiseksi suurimpana suosikkina. Färsaaret kuuluu Moldovan kanssa lohkon heikoimpiin. Itävalta on noin kahdeksan kertaa kymmenestä voittava suosikki.

12 Puola–Andorra (1)

MM-karsinta: Puolan otteet Kansojen liiga peleissä jäivät hieman odotuksista, kun joukkue ei onnistunut haastamaan lohkon suosikkeja Italiaa ja Hollantia. MM-karsinnoissa mahdollisuudet lopputurnauspaikkaan ovat hyvät. Andorran otteet Kansojen liigassa jäivät odotetun vaatimattomiksi, eikä pisteitä MM-karsinoissakaan ole luvassa San Marino -otteluita lukuun ottamatta. Tasoero on Puolan eduksi valtava ja kotivoitto toteutuu useammin kuin yhdeksän kertaa kymmenestä.

13 P-Makedonia–Liechtenstein (1)

MM-karsinta: P-Makedonia nappasi paikan EM-lopputurnauksessa lisäkarsintojen kautta. MM-karsinoissa ohuet mahdollisuudet yllätykseen ovat olemassa. Liechtenstein otteet D-liigassa olivat odotettuja, vaikka nousu karkasi Gibraltaria vastaan kärsityn 0–1-kotitappion myötä. Tasoero puhuu isäntien puolesta ja kotivoitto toteutuu useammin kuin kahdeksan kertaa kymmenestä.