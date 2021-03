Suomalainen futislupaus pääsi huippuseuran testiin – koki dramaattisen kohtalon jo ensimmäisissä harjoituksissa

Pietarsaaresta lähtenyt Jan-Henrik Janér pääsi kokeilemaan taitojaan muun muassa Arsenal-legenda Charlie Georgen kanssa.

Pietarsaareen oli perustettu vuonna 1965 jalkapalloseura Jaro, jonka oli määrä yhdistää pitäjän kilpailevat seurat Drott, Into ja JBK. Hankkeen puuhamiehenä toimi Nicolas Janér.

Hänen poikansa Jan-Henrik Janér oli yksi lupauksista, joita pikkukaupunki tuotti hämmentävän paljon. Poikamaajoukkueeseen yltäneelle ”Jackelle” avautui tilaisuus päästä pariksi viikkoa haistelemaan tunnelmaa lontoolaiseen Arsenaliin vuodenvaihteessa 1970–71.

– Olin 17-vuotias, eikä se tuntunut ihmeelliseltä. Olin aina valmis kokeilemaan kaikkea, Janér, 68, muistelee. Kent Myntin piti lähteä matkaan, mutta hän joutui perumaan reissunsa.

Arsenalin herrasmiehet tarkastamassa Wembleyn kuntoa kevään 1971 FA-cupin finaalia edeltävänä päivänä, vas. George Graham, Ray Kennedy ja Charlie George.­

Perillä Janér sai harjoitella reservijoukkueessa, jossa olivat tuolloin sattumalta pelituntumaa hakemassa muun muassa Charlie George ja Peter Marinello.

– Ykkösjoukkueen valmentaja Bertie Mee sanoi että ”Let’s go and do some work”, ja siitä se lähti.

Heti avausharjoituksissa Janér pääsi kokeilemaan yhteistyötä Georgen kanssa.

– Peli meni aika hyvin yhteen, teimme pari byyriä, Janér muistaa. Kunnes onni kääntyi.

– Vastapuolen kaveri tuli laidalta läpi, työnsin jalan eteen estääkseni vedon...

Veto pamahti Janérin oikeaan sääriluuhun, joka meni poikki. Sairaalaan, jalka kipsiin, ja Lontoon-reissu muuttui kuukauden sairaalalevoksi. Arsenal hoiti asiat kuitenkin hyvin.

– Esimerkiksi kapteeni Frank McLintock, George Armstrong ja Jon Sammels kävivät moikkaamassa. Kirjettä tuli sieltä jälkeenpäinkin.

Charlie George (oik.)iski voittomaalin, kun Arsenal kukisti jatkoajalla Liverpoolin kevään 1971 FA-cupin finaalissa. Vasemmalla Ray Kennedy.­

Jalka tuli kuntoon, Janér palasi Suomeen, ja Arsenal voitti keväällä tuplan Georgen ratkaistua cupin finaalin Liverpoolia vastaan 111. minuutilla historiaan jääneellä kaukovedollaan. Janérin pelit jatkuivat Jarossa.

– Vasta jälkeenpäin on tullut mieleen, minkälaisia mahdollisuuksia siinä olisi voinut olla, mutta ammattilaisuus ei käynyt mielessäkään tuohon aikaan.

Intohimosta lajiin se ei ollut kiinni. Janér oli himoharjoittelija, joka vietti usein aikaa kentällä yksinkin. Ei ihme, että hyvä tekniikka oli hänen vahvuuksiaan.

Epäonni kentillä jatkui kuitenkin 1972, jolloin jalka katkesi VIFK-pelissä, nyt vasen.

Jan-Henrik Janér Kiffenin paidassa 1976.­

Mies oli pelikunnossa taas muutettuaan Helsinkiin opiskelemaan, jolloin Jaro vaihtui Helsingin Palloseuraan.

”Vihreistä Jääkäreistä” kahden kauden jälkeen ”Mustiin Hurmureihin” eli Kiffeniin, joka nousi riemukkaasti pääsarjaan kauden 1976 lopuksi.

Atik Ismailin tähdittämä Kiffen putosi SM-tasolta 1978, mutta vielä köpelömmin kävi Janérille.

– Reipas-ottelussa törmäsin Timo Kautosen kanssa, ja sama oikea jalka katkesi uudelleen. Se oli täysi vahinko.

Enemmän harmia koitui vasemmasta jalasta, joka oli luutunut vinoon. Se aiheutti polvikipua, joka vaivasi siviilissäkin, kunnes neljä vuotta sitten Janér sai polveensa keinonivelen.

– Nyt voin jopa pelata pingistä ja padelia.

Viimeiset pelivuotensa hän vietti GrIFK:ssa ja EBK:ssa, molemmissa valmentajanakin.

Kun työ vaihtui Helsingin yliopistosta Ericssonille, perheellistynyt Janér päätti jättää jalkapallon.

– Se oli iso ja vaikea päätös, sillä olin yhä fanaattinen jalkapalloihminen. Tein valmentajan työtä III-divisioonassakin 24/7-periaatteella, enkä olisi voinut tehdä sitä puolivaloilla. Nyt piti miettiä perhettä.

Työ Ericssonilla vei hänet muun muassa Australiaan, Etiopiaan sekä moniin muihin Afrikan maihin.

Janér on matkoillaan viihtynyt tavallisen kansan parissa eri puolilla Afrikkaa, ja jalkapallosta on aina löytynyt yhdistävä puheenaihe.

Eräällä reissulla hän tapasi yhden idoleistaan, Eusebion.

– Sain kätellä ja sanoa, että kaunista peliä MM-kisoissa 1966.

Janér tapasi Portugalin jalkapallolegendan Eusebion Etelä-Afrikassa, jossa Uefa oli markkinoimassa Mestarien liigaa.­

Vuodesta 2003 lähtien Janér on vetänyt omaa firmaa, joka konsultoi Afrikka-tietämyksellään sinne suuntaavia yrityksiä.

– Joskus kyselivät avuksi Kenian palloliittoon, mutta minulla ei tuolloin ollut aikaa. Kuka tietää, ehkä joskus vielä voisin olla jotenkin mukana jalkapallossakin.

Kun työt veivät maailmalle, jäi kotimaisen jalkapalloilun tarkempi seuraaminen välillä vähälle. Pietarsaaren Jarolla on kuitenkin aina ollut paikka Janérin sydämessä.

– Viime vuosina olen pyrkinyt ainakin kerran kesässä käymään katsomassa Jaron ottelun. Onhan se ihan uskomatonta, että pienen kaupungin seura on kahteen otteeseen pelannut niin pitkään pääsarjassa. Nostan heille hattua – ja korkealle!

Juttu on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 17.2.2021