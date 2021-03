14-vuotiaan seksiin houkutellut ikämies sai Viron futisliitolta kovan rangaistuksen – poliisi jatkaa seksiskandaalin tutkimista

Getulio Aurelio Fredo sai elinikäisen toimintakiellon.

Pöyristyttävän skandaalin keskellä oleva brasilialais-suomalainen jalkapallovalmentaja Getulio Aurelio Fredo on määrätty elinikäiseen toimintakieltoon.

Asiasta uutisoivat muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR sekä virolaislehti Delfi.

Rangaistuksen asetti Viron jalkapalloliiton EJL:n kurinpitokomitea. Se toteaa, että rangaistus pohjautuu sääntökohtaan 4.1, jonka mukaan ”henkilöt sitoutuvat toimimaan uskollisuuden, rehellisyyden, urheilullisuuden ja eettisten periaatteiden mukaisesti”.

Skandaali sai alkunsa viime viikolla, kun nykyisin nimellä Mia Belle Trisna tunnettu jalkapalloilija kertoi, että Fredo oli ollut hänen kanssaan seksisuhteessa. Trisna, nyt 27, oli tuolloin 14-vuotias. Fredo oli silloin 53-vuotias. Nyt hän on 66-vuotias.

Fredo myönsi suhteen, mutta väitti sen perustuneen molemminpuoliseen haluun ja yhteisymmärrykseen. Virossa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaksi on määritelty 14 vuotta.

Trisna on kertonut tapauksesta virolaisen Kanal 2:n Öhtu!-ohjelmassa sekä kirjassa She Did It And So Can You.

Trisna ei kuitenkaan ole ainoa epäilty uhri. Viron jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Mihkel Uiboleht kertoi aiemmin tällä viikolla, että tapauksia on useita.

Sittemmin tapauksesta on aloitettu myös poliisitutkinta, jossa Fredoa epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Trisna on kertonut, että hänen vanhempansa erosivat hänen ollessa 13-vuotias. Valmentaja Fredosta tuli hänelle luottohenkilö. Valmentaja kehui tytön taitoja ja sanoi, että tällä on mahdollisuudet todelliseksi huippupelaajaksi. Valmentajan ainoa vaatimus oli, että tytön tuli tehdä kaikki, mitä valmentaja pyytää.

– Kiitämme kaikkia, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä kurinpitoprosessissa. Rohkeutenne ansaitsee kunnioitusta, Viron jalkapalloliiton kurinpitokomitean tiedotteessa lausutaan.

Elinikäisen jalkapallon toimintakiellon lisäksi Fredo voi siis joutua Virossa vielä rikosoikeudelliseen vastuuseen. Viron yleisradioyhtiön mukaan poliisi tutkii tällä hetkellä valmentajan toimintaa vuosina 2014–2019, ja epäiltyjä uhreja on ainakin kaksi.

Fredo valmensi Suomessa vuosina 1993–2006 useita eri alasarjaseuroja pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Hänellä on sekä Brasilian että Suomen passit.

Vuonna 2007 Fredo siirtyi Viroon JK Nömme Kaljuun ja työskenteli seurassa näihin päiviin asti eri tehtävissä. Vuonna 2009 Fredo luotsasi Nömme Kaljun miesten edustusjoukkueen ensimmäistä kertaa seuran historiassa europeleihin.

Trisnan mukaan suhde alkoi vuonna 2008, jolloin hän oli siis 14-vuotias.

– Sitä jatkui vuosia. Se loppui vasta, kun täytin 20 ja muutin Yhdysvaltoihin, Trisna on kertonut.