Vakio: Rajusti alipelattu Cardiff rohkeasti viikon varmaksi

Norwich jatkaa lauantain kotiottelussa hurjaa voittoputkeaan. Championshipistä löytyy useita rivin arvoa nostavia ohipelejä.

1 Everton–Manchester C (2)

FA-Cup: Everton kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Burnleylle 1–2. Vaikka peliesitys jäi odotuksista, oli tappio pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Suoritustaso ei ole yltänyt enää tasolle, jota Evertonilta parhaimmillaan alkukaudesta nähtiin. Viimeaikaiset vaatimattomat otteet selittyvät myös runsailla poissaoloilla. Valmiiksi loukkaantumisten takia poissaolevien James Rodriguezin ja Abdoulaye Doucoure lisäksi sivussa on Burnleyä vastaan loukkaantunut ykkösmaalivahti Jordan Pickford. Myös kakkosveskarin roolia hoitavan Robin Olsenin pelikunto on kysymysmerkki.

City selvitti tiensä kahdeksan parhaan joukkoon Mestarien liigassa vaivattomasti, kun joukkue voitti Mönchengladbachia vastaan otteluparin toisen osan tiistaina 2–0. Jatkopaikka ratkesi taivaansinisten eduksi yhteismaalein 4–0. Valioliigassa on alla kaksi peräkkäistä voittoa, joista viimeisin lauantaina Fulhamin vieraana 3–0. Cityn terveystilanne on erinomainen ja käytössä on ennakkotietojen mukaan koko miehistö.

Evertonilla on ollut viime aikoina runsaasti pelillisiä haasteita, eivätkä parhaiden maalivahtioptioiden poissaolot helpota asiaa. City havittelee triplamestaruutta ja tämänhetkisellä vireellä siihen yltäminen näyttää realistiselta. Vieraat kärsivät pienestä rasituksesta pelattuaan viikolla, mutta kierrätysmahdollisuudet ovat laadukkaan rosterin myötä hyvät. City ansaitsee vieraskentälläkin hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa suursuosikin kannatus on jäämässä todennäköisyyttään pienemmäksi, joten avauskohteeseen saadaan heti edullinen varmavalinta.

2 Brighton–Newcastle U (1)

Valioliiga: Brighton sai puolentoista kuukauden tahkoamisen jälkeen voiton tililleen, kun viikonlopun vierasottelu Southamptonia vastaan hoidettiin 2–1. Tällä kertaa pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Isossa kuvassa Brighton on edelleen pisteodottamaansa nähden eniten pakkasella. Brightonin kokoonpanosta puuttuu edelleen pitkäaikaispotilaita, kuten Tariq Lamptey ja Solomon March. Niin ikään pidempää sivussa olleet Adam Webster ja Aaron Connolly saattavat sen sijaan palata kokoonpanoon jo lauantaina.

Newcastle tasasi pisteet kotona Aston Villa vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Edeltävässä ottelussa WBA:ta vastaan peliesitys jäi odotuksista ja tappio olisi ollut pelitapahtumiin nähden ansaittu. Newcastlen otteet ovat viime kuukausien aikana olleet laadukkaampia kuin heikoimmillaan tällä kaudella on nähty. Viime viikkoina tekemistä ovat vaikeuttaneet parhaiden hyökkäyspään syömähampaiden poissaolot, kun Callum Wilson ja Allan Saint-Maximin ovat loukkaantuneina.

Brighton on joukkueista laadukkaampi ja viikonloppuna epäonnisten vastoinkäymisten jälkeen saavutettu voitto nostaa itseluottamusta. Newcastlen hyökkäyspään poissaolot ovat merkittävä heikennys joukkueen iskukykyyn. Laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueeseen on luotettu alle 50 prosentin kannatuksella, joten ykkönen tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

3 Norwich C–Blackburn (1)

Valioliiga: Norwich ja Teemu Pukki ovat hurjassa vireessä. Viikkokierroksella tuli jo yhdeksäs peräkkäinen voitto, kun Forest kaatui vieraskentällä pelitapahtumiin nähden reilusti 2–0. Avausmaalin iskeneelle Pukille maali oli neljäs kolmeen perättäiseen peliin. Edellisellä kierroksella Norwich haki täydet pisteet Sheffieldin vieraana 2–1-voitolla ja myös tuolloin peliesitys oli täyteen pistesaaliseen oikeuttava.

Blackburn joutui tyytymään viikolla maalittomaan tasapeliin Bristolia vastaan, vaikka loi riittävästi maalipaikkoja voittoon. Edellisellä kierroksella Rovers hävisi kotona Brentfordille ansaitusti 0–1.

Norwich pelaa parhaillaan kauden parasta peliään ja nousu takaisin Valioliigaan näyttää todennäköiseltä. Ailahteleva Blackburn ei ole löytänyt enää alkukaudesta nähtyä virettään. Norwich on kotona hieman yli 60 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien voitto on rankasti ylipelattu, mutta vaihtomerkkejä ei lähdetä kuluttamaan vieraiden pisteille venymiseen.

4 Watford–Birmingham (1)

Championship: Watford nappasi jo neljännen peräkkäisen voittonsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Rotherhamia voitettiin näytöstyyliin 4–1. Edeltävän kierroksen vierasottelun Cardiffia vastaan Watford vei 2–1, vaikka tuolloin pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin.

Birmingham palasi voittokantaan, kun viikkokierroksen kotiottelu Readingia vastaan hoidettiin 2–1. Voittoa on kuitenkin vaikea pitää ansaittuna tasaisiin pelitapahtumiin nähden. Edelliskierroksella Birmingham kärsi kotikentällä ruman 0–3-tappion Bristolia vastaan, vaikka ottelu etenikin loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

Paluuta Valioliigaan tavoitteleva Watford on useamman luokan laadukkaampi. Ero perustasossa ja päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä nostaa isännät hieman yli 60 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on laukalla, mutta selkeän tasoeron ottelussa ykkönen säilyy riveissä varmana ylipelattunakin.

5 Reading FC–QPR (1)

Championship: Reading kärsi pitkästä aikaa tappion, kun viikkokierroksen vierasottelu Birminghamia vastaan hävittiin 1–2. Pistejako olisi kuvannut kuitenkin niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua tarkemmin. Edeltävällä kierroksella Reading tasasi pisteet Forestin vieraana 1–1. Tuolloin niukka voittokaan ei olisi ollut Readingin hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden vääryys.

QPR onnistui kääntämään viikolla kahden maalin tappioaseman 3–2-voitoksi kotiottelussa Millwallia vastaan. Onneakin tarvittiin, sillä Millwall loi selvästi enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Edellisellä kierroksella QPR joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Huddersfieldia vastaan. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Reading on joukkueista laadukkaampi sarjataulukon osoittamalla suuruudella. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kannatus on Vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeampaa, mutta ykkönen säilytetään ohuesti ylipelattunakin varmana.

6 Swansea–Cardiff C (2)

Championship: Swansea lento vastoin pelitapahtumien kulkua tuli viikkokierroksella päätökseen, kun joukkue hävisi Bournemouthin vieraana 0–3. Peliesitys jäi rajusti odotuksista ja useamman maalin tappio oli ansaittu. Edeltävällä kierrokselle Swansea nappasi vielä onnekkaan voiton, kun vierasottelu Lutonia vastaan hoidettiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0.

Cardiffin pitkä tappioton putki katkesi, kun kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin niukasti 1–2. Peliesitys oli odotuksiin nähden kelvollinen, eikä pistejakokaan olisi ollut vääryys. Viikkokierroksella Cardiff tasasi pisteet maalittomana päättyneessä kotiottelussa Stokea vastaan, mutta jäi pelillisesti selvästi heikommaksi ja olisi ansainnut hävitä.

Swansea on ollut kärkijoukkueista onnekkain, eikä sarjasijoitus kuvaa todellista tasoa. Swansea on ottelussa ainoastaan marginaalinen 37 prosentin suosikki. Vakiossa isännät on merkitty kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Rajusti alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

7 Stoke–Derby (X2)

Championship: Stoke joutui tyytymään viikolla maalittomaan tasapeliin Cardiffin vieraana, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla otteella. Edeltävällä kierroksella tuli puolestaan Boron vieraana tyly 0–3-tappio, vaikka peli eteni odotetun tasaisissa merkeissä.

Derby esiintyi viikolla vahvasti tasattuaan pisteet kotikentällä Brentfordia vastaan 2–2. Derbyn peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi. Edeltävällä kierroksella kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin ansaitsemattomasti 0–1.

Voittaminen tuntuu olevan tällä hetkellä kummallekin joukkueelle ylitsepääsemättömän vaikeaa. Stoke on luokkaa laadukkaampi ja noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut päälle 50 prosentin, joten pelivalinnaksi muodostuu suuren todennäköisyyskentän kattava X2.

8 Preston–Luton (X2)

Championship: Preston kärsi toisen peräkkäisen tappion jäätyään viikkokierroksella Boron jalkoihin 0–2. Myös edeltävällä kierroksella saatiin näyte Prestonin ailahtelevista otteista, kun joukkue hävisi selvästi heikomman Wycomben vieraana 0–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua paremmin.

Luton nappasi kahden kärkipään porukoita vastaan kärsityn tappion jälkeen voiton, kun kotiottelu Coventrya vastaan hoidettiin tyylikkäästi 2–0. Edeltävän kierroksen 0–1-tappiossa Swanseaa vastaan peliesitys olisi oikeuttanut pistesaaliseen.

Preston on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta viime esitykset puhuvat vieraiden puolesta. Preston on kotikentällä marginaalinen 38 prosentin suosikki. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan ja pelivalinnaksi napataan paremmassa vireessä olevan Lutonin yltäminen pisteille.

9 Bristol C–Rotherham (X2)

Championship: Bristol tasasi viikolla pisteet Blackburnin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Peli eteni selvästi isäntien hallinnassa, eikä Bristolin useamman maalin tappio olisi ollut vääryys. Edeltävällä kierroksella kaatui vieraissa Birmingham 3–0. Voitto oli ansaittu, vaikka loppulukemat imartelivatkin Bristolia.

Rotherham joutui olemaan jälleen poissa pelikentiltä korontapausten takia. Viikkokierroksella tuli 1–4-selkäsauna kotikentällä Watfordia vastaan. Edellisessä ottelussa parin viikon takaa kaatui vieraissa Sheffield 2–1, tosin melko selvästi vastoin pelitapahtumia.

Bristol on joukkueista vain niukasti laadukkaampi ja ylisuorittaneen joukkueen panokset loppukautta kohtaan ovat pienet. Rotherham on putoamisviivan alapuolella, mutta vain koska otteluja on jäänyt koronatapausten vuoksi rästiin useampia. Bristol on kotikentällään noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkue on merkattu kuusi kertaa kymmenestä voittavaksi suosikiksi, joten ohituskaista kutsuu kotijoukkuetta.

10 Millwall–Middlesbrough (2)

Championship: Millwall hukkasi viikolla kahden maalin johtoasemansa, kun vierasottelu QPR:ää vastaan hävittiin 2–3. Pelitapahtumiin nähden ottelun olisi kuulunut päättyä vähintään tasapeliin. Edeltävällä kierroksella Millwall haki 1–0-voiton Derbyn vieraana, mutta tuolloin täydet pisteet lähtivät matkaan selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Boro voitti ja piti maalinsa puhtaana toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun viikkokierroksen kotiottelu Prestonia vastaan hoidettiin 2–0. Myös peliesitys oli selkeään voittoon oikeuttavalla tasolla. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Boro teki tuloksellisesti selvää jälkeä Stokesta voittaen 3–0, vaikka peli etenikin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

Boro on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja nauttii viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää palautumisaikaa. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kohteen peliprosentit ovat Vakiossa kohdallaan ja oikein pelattu vierasjoukkue merkitään varmaksi.

11 Barnsley–Sheffield W (X2)

Championship: Barnsleyn hurja vire ei ota taantuakseen. Viikolla pisteet haettiin odotetusti Wycomben vieraana 3–1-voitolla. Edeltävällä kierroksella kaatui Bournemouth vieraissa 3–2, vaikka peli eteni tasaisissa merkeissä. Barnsleyn edellisestä tappiosta on ehtinyt kulua jo kaksi kuukautta.

Sheffield sai seitsemän ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun pisteet tasattiin Huddersfieldin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää myös tasaisiin pelitapahtumiin nähden loogisena. Edellisellä kierroksella Sheffield joutui taipumaan kotona sarjakärki Norwichia vastaan ansaittuun 1–2-tappioon. Yhdeksän pisteen takamatka ensimmäiseen säilyjään näyttää tämänhetkisellä suoritustasolla liian suurelta kurottavaksi.

Barnsleyn hurjaan tappiottomaan putkeen on mahtunut luonnollisesti myös onnea, mutta tasonnosto kauden aikana on ollut merkittävä. Vieraat ovat putoamisuhan kannalta selkä seinää vasten ja paikallisvastustajan kohtaaminen voi antaa lisäkipinän. Barnsley ansaitsee noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa 20 pinnaa yli todennäköisyytensä merkattu ykkönen ohitetaan pitkin hampain.

12 Coventry C–Wycombe (1X)

Championship: Coventry kärsi viikolla selkeän 0–2-tappion Lutonin vieraana. Peliesitys jäi selvästi odotuksista ja Coventry jäi täysin kotijoukkueen jalkoihin. Edeltävässä ottelussa Coventry kaatoi kotikentällä Derbyn 1–0, mutta tuolloin peliesitys ei ollut täysiin pisteisin oikeuttavalla tasolla.

Wycombe jäi viikkokierroksella kotiottelussa Barnsleyta vastaan vastaantulijaksi 1–3-tappioon päättyneessä ottelussa. Edeltävällä kierroksella tuli 1–0-kotivoitto Prestonista, vaikka pistejako olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua paremmin.

Coventry on joukkueista laadukkaampi ja myös päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä puoltaa kotijoukkuetta. Kotivoitto toteutuu noin 57 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä. Vaihtomerkki on syytä asettaa alipelatulle tasapelille kotivoittoa suojaamaan.

13 Sunderland–Lincoln C (1X)

Ykkösliiga: Sunderland kamppailee noususta takaisin Championshipiin väkevämmin kuin kahtena edellisenä Ykkösliigassa vietetyllä kaudellaan. Alla on kahdeksan peräkkäistä tappiotonta ottelua, joista joukkue on voittanut peräti seitsemän. Viikkokierroksella haettiin odotettu 2–0-vierasvoitto Accringtonista.

Lincoln on yllättänyt väkevillä otteillaan, kun viime kaudella 15. sijalle sijoittautunut joukkue on edelleen mukana kärkikahinoissa. Kevätkausi on ollut selvästi hyvin sujunutta syksyä haasteellisempi, mutta paikka kuuden parhaan joukossa näyttää todennäköiseltä. Viime viikkojen vire ei imartele. Alla on kaksi tappiota selvästi heikompia Rochdalea ja Gillinghamia vastaan.

Joukkueiden välinen tasoero on Sunderlandin hyväksi suurempi kuin kahden pisteen ero sarjataulukossa osoittaa. Vieraiden viimeaikaiset otteet ovat jääneet rajusti odotuksista, kun taas Sunderland on suorittanut tasaisesti. Ottelun suuret panokset voivat silti näkyä laadukkaamman kotijoukkueen puolelta liiallisena varovaisuutena. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa nimenä tutumpi Sunderland on pelattu rajusti yli todennäköisyytensä. Vaihtomerkin asettaminen tasapelille voi olla harkitsemisen arvoinen liike.