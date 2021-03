Vakio: Pukin ja Norwichin hurja voittoputki jatkuu kotiottelussa

Manchester City päättää Evertonin taipaleen FA-cupissa. Brighton ja Watford viikon muut todennäköisimmät voittajat.

1 Everton–Manchester C (2)

FA-Cup: Everton kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Burnleylle 1–2. Vaikka peliesitys jäi odotuksista, oli tappio pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. City jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun vierasottelu Fulhamia vastaan hoidettiin 3–0. City rasittuu hieman viikolla UCL-ottelussa, mutta materiaalissa riittää laatua ja leveyttä. Suursuosikki City on vieraissa pelattavassa cup-ottelussakin hieman yli 70 prosentin suosikki.

2 Brighton–Newcastle U (1)

Valioliiga: Brighton sai viimein voiton kaadettuaan vieraissa Southamptonin 2-1. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Newcastle tasasi pisteet kotona Aston Villaa vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Brighton on joukkueista laadukkaampi ja voitto useiden vastoinkäymisten jälkeen nosti itseluottamusta. Newcastle kärsii hyökkäyspään poissaoloista. Isännät ansaitsevat lähes 60 prosentin suosikkiaseman.

3 Norwich C–Blackburn (1)

Valioliiga: Norwich jatkoi voitokkaana haettuaan täydet pisteet Sheffieldin vieraana 2–1-voitolla. Voitto oli jo kahdeksas peräkkäinen. Blackburn hävisi kotona Brentfordille ansaitusti 0–1. Norwich pelaa parhaillaan kauden parasta peliään ja nousu takaisin Valioliigaan näyttää todennäköiseltä. Ailahteleva Blackburn ei ole löytänyt enää alkukaudesta nähtyä virettään. Norwich on kotona hieman yli 60 prosentin suosikki.

4 Watford–Birmingham (1)

Championship: Watford nappasi kolmannen peräkkäisen voiton, kun Cardiff kaatui vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Birmingham kärsi kotona ruman 0–3-tappion Bristolille, vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Nousua takaisin Valioliigaan tavoitteleva Watford on useamman luokan laadukkaampi. Ero perustasossa ja päivää pidempi palautumisaika viikkokierrokselta nostavat isännät hieman yli 60 prosentin suosikiksi.

5 Reading FC–QPR (12)

Championship: Reading jatkoi vahvoja otteitaan haettuaan pisteen Forestin vieraana 1–1-tasapeliin päättyneesst ottelusta. Niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. QPR joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Huddersfieldia vastaan. Niukka tappio oli myös ansaittu. Reading on joukkueista laadukkaampi, kuten sarjataulukkokin osoittaa. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

6 Swansea–Cardiff C (X2)

Championship: Swansea nappasi jälleen onnekkaan voiton, kun vierasottelu Lutonia vastaan hoidettiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0. Cardiffin pitkä tappioton putki katkesi, kun kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin niukasti 1–2. Cardiffin peliesitys oli odotuksiin nähden kelvollinen, eikä pistejakokaan olisi ollut vääryys. Swansea on joukkueista niukasti laadukkaampi, mutta ollut kärkijoukkueista onnekkain. Isännät ansaitsevat marginaalisen 37 prosentin suosikkiaseman.

7 Stoke–Derby (1X)

Championship: Stoke joutui taipumaan Boron vieraana tylyyn 0–3-tappioon, vaikka pelitapahtumat etenivät odotetun tasaisissa merkeissä. Derbyn vaikeudet jatkuivat, kun kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin ansaitsemattomasti 0–1. Voittaminen on vaikeaa kummallekin joukkueelle. Stoke on luokkaa laadukkaampi ja noin 45 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

8 Preston–Luton (12)

Championship: Prestonin otteiden vaihtelusta saatiin jälleen viime kierroksella näyte, kun joukkue hävisi Wycomben vieraana 0–1. Pistejako olisi kuvannut niukasti tapahtumia sisältänyttä ottelua paremmin. Luton kärsi kotikentällä 0–1-tappion Swansealle, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Preston on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa joukkueet ovat peräkkäisillä sijoilla. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

9 Bristol C–Rotherham (1X)

Championship: Bristol iski jälleen kolme maalia vieraskentällä voitettuaan Birminghamin 3–0. Voitto oli ansaittu, vaikka loppulukemat imartelivatkin Bristolia. Rotherham on ollut jälleen poissa pelikentiltä korontapausten takia. Parin viikon takaisessa vierasottelussa kaatui Sheffield 2–1, tosin melko selvästi vastoin pelitapahtumia. Bristol on niukasti laadukkaampi ja kotona noin 40 prosentin suosikki.

10 Millwall–Middlesbrough (X2)

Championship: Millwall haki 1–0-voiton Derbyn vieraana, mutta selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Boro teki kotiottelussaan selvää jälkeä Stokesta voittaen 3–0, vaikka ottelu olikin selvästi loppulukemia tasaisempi. Boro on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja nauttii lepoetua viikkokierroksen jäljiltä. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman.

11 Barnsley–Sheffield W (1)

Championship: Barnsleyn vire ei ota taantuakseen. Viikonloppuna joukkue haki täydet pisteet Bournemouthin vieraana 3–2-voitolla, vaikka pelitapahtumat etenivät tasaisissa merkeissä. Sheffield joutui taipumaan kotona sarjakärki Norwichia vastaan ansaittuun 1–2-tappioon. Barnsley on nostanut tasoaan rajusti, mutta viime viikkoina hyvien tulosten takana on ollut myös onnea. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman.

12 Coventry C–Wycombe (1)

Championship: Coventry sai huilata viikonloppuna, kun ottelu Rotherhamia vastaan peruuntui. Edeltävällä viikolla kaatui kotona Derby tasaisessa ottelussa 1–0. Wycombe nappasi jälleen voiton, kun sitä vähiten odotettiin. Kotiottelu Prestonia vastaan voitettiin 1–0, vaikka pistejako olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua paremmin. Coventry on joukkueista laadukkaampi ja myös viikkokierroksen lepoetu puoltaa isäntiä. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

13 Sunderland–Lincoln C (1)

Ykkösliiga: Sunderland taistelee himoitusta noususta takaisin Championshipiin. Alla on seitsemän peräkkästä tappiotonta ottelua, joista joukkue on voittanut peräti kuusi. Lincoln on niin ikään mukana nousukamppailussa, mutta viime viikot ovat olleet haastavia. Viimeksi tuli kotona 1–2-tappio sarjan heikoimpiin lukeutuvaa Rochdalea vastaan. Ottelun suuret panokset voivat näkyä varovaisuutena, mutta laadukkaampi kotijoukkue lähtee otteluun hieman yli 50 prosentin suosikkina.