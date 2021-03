Viron järkyttävä skandaali paisuu: Suomessa vaikuttaneesta valmentajasta uusia syytöksiä – poliisi tutkii epäilyä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Viron yleisradioyhtiön mukaan myös poliisi on nyt avannut tutkinnan maata ravistelleesta skandaalista.

Viroa ravistelee skandaali, joka sai alkunsa viime viikolla. Nykyään nimellä Mia Belle Trisna tunnettu jalkapalloilija kertoi, että Suomessakin valmentanut brasilialainen Getulio Aurelio Fredo oli ollut hänen kanssaan seksisuhteessa.

Trisna, nyt 27, oli tuolloin 14-vuotias. Fredo puolestaan on nyt 66-vuotias.

Viron yleisradioyhtiö ERR kertoi tänään, että nyt tapauksesta on avattu myös poliisitutkinta, jossa Fredoa epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Fredo on myöntänyt suhteen, mutta väittänyt sen perustuneen molemminpuoliseen haluun ja yhteisymmärrykseen. Virossa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaksi on määritelty 14 vuotta.

Alun perin Viron jalkapalloliitto (EJL) aikoi suorittaa tapauksesta oman tutkinnan.

Trisnan paljastusten jälkeen esiin on kuitenkin tullut ainakin kaksi naista, jotka ovat sanoneet joutuneensa Fredon hyväksikäyttämiksi.

– Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, ja jos informaatio, jota olemme saaneet, viittaa mahdollisiin rikoksiin, meidän tehtävämme on toimittaa materiaali mahdollisimman nopeasti poliisille. Ja sen olemme nyt tehneet, sanoi Viron liiton puheenjohtaja Anne Rei.

– Tietenkin jatkossa liittomme kurinpidolliset toimet ja poliisin tutkimukset ovat kaksi eri asiaa: toiset perustuvat lakiin ja toiset jalkapalloliiton sääntöihin ja periaatteisiin, Rei lisäsi.

Brasilian Porto Alegressa syntyneellä Fredolla on Suomen ja Brasilian kansalaisuus. Hän valmensi Suomessa vuosina 1993–2006.

Vuonna 2007 Fredo siirtyi Viroon JK Nömme Kalju -seuraan. Trisnan mukaan seksisuhde alkoi vuonna 2008. Trisna on kertonut, että valmentajasta tuli hänelle luottohenkilö, kun hänen vanhempansa erosivat hänen ollessaan 13-vuotias.

Trisna kertoi tapauksesta viime keskiviikkona virolaisen Kanal 2:n Öhtu!-ohjelmassa. Aiemmin Trisna on kertonut tarinaansa kirjassa She Did It And So Can You.

Viron jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Mihkel Uiboleht sanoi ETV-kanavalle, että tapauksia on useita.

– Meillä on nyt pöydällä enemmän kuin kaksi tapausta. En aio sanoa tarkkaa lukumäärää... mutta valitettavasti meillä on enemmän kuin kaksi tapausta, jotka koskevat epäasiallista käyttäytymistä valmentajan ja hänen pelaajiensa välillä.

Myös Nömme Kalju on ajautunut yhä pahemmin osaksi skandaalia. Seura on erottanut Fredon tehtävistään, ja seuran puheenjohtajan Kuno Tehvan mukaan seurassa ei tiedetty Fredon sopimattomasta käytöksestä.

Sen sijaan Viron palloliiton viestintäpäällikkö Uibolehtin mukaan on epäilys, että seura tiesi ainakin jollain tasolla Fredon toimista.

– Kahdessa tapauksessa useat ihmiset – ei ainoastaan yksi henkilö – ovat sanoneet, että seura tiesi tapauksista, Uiboleht sanoi ETV:lle yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Niinpä Viron liitto tutkii myös Nömme Kaljun toimintaa Postimees-lehden mukaan.

– Yhtä asiaa täytyy alleviivata: olemme epäonnistuneet saamaan selville asian, joka olisi pitänyt käsitellä jo 13 vuotta sitten. Olen pahoillani näiden tyttöjen puolesta. Nömme Kalju ei ole tiennyt näitä asioita, jotka nyt tulivat ilmi – muuten olisimme toimineet todella voimakkaasti jo aikoja sitten, totesi kuitenkin Postimeesille Nömmen puheenjohtaja Tehva.

Postimees kertoo, että Fredon toimista tehtiin poliisille tutkintapyyntö jo vuonna 2014. Lehti ei kuitenkaan tarkenna, millaisesta rikosepäilystä oli kyse. Tuolloin tutkinta keskeytyi todisteiden puutteeseen.

Postimeesin mukaan vuoden 2014 tapauksesta Viron jalkapalloliittokin oli tietämätön näihin päiviin asti.

Virolaissivusto Delfi uutisoi tiistaina, että Nömme Kaljun merkittävä sponsori, peliyhtiö Paf, on lopettanut yhteistyönsä seuran kanssa. Nömme Kalju ja Paf solmivat vuosi sitten merkittävän, vuoteen 2023 asti kestävän sopimuksen.

– Tämä tapaus on todella vakava ja inhottava, ja se tulee tutkia viranomaisten toimesta. Valmentajan toiminta ei ole ollut hyväksyttävää eikä sovi yhteiskuntaamme. Olemme päättäneet lopettaa sponsoriyhteistyön, sanoi Pafin tiedotteessa Allar Levandi.