Suomessa valmentanut 53-vuotias valmentaja houkutteli 14-vuotiaan seksiin – näin uhri kertoo kammottavasta kokemuksestaan metsätiellä

Pitkään Suomessa vaikuttanut Getulio Aurelio Fredo lupasi tehdä eroperheen tytöstä maailman parhaan jalkapalloilijan. Tytön piti vain tehdä kaikki, mitä valmentaja halusi.

14-vuotiaasta alkaen itseään huomattavasti vanhemman valmentajansa kanssa seksisuhteeseen joutunut virolainen Mia Belle Trisna tunnettiin peliurallaan nimellä Tiina Trutsi.

Suomessa kyseessä olisi alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta Virossa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaksi on määritelty 14.

Sekaannusten välttämiseksi käytämme Trisnasta tässä artikkelissa vain hänen nykyistä nimeään.

Trisna, nyt 27, kertoi viime keskiviikkona virolaisen Kanal 2:n Öhtu-ohjelmassa (suomeksi Ilta), halunneensa juniorina maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, ”uudeksi Martaksi”.

Aiemmin Trisna on kertonut tarinaansa kirjassa She Did It And So Can You, jossa kerrotaan 20 menestyneen naisyrittäjän tarina.

Trisnan vanhemmat olivat eronneet tämän ollessa 13-vuotias. Valmentajasta tuli hänelle luottohenkilö. Valmentajan kehuikin tytön taitoja ja sanoi, että tällä on mahdollisuudet todelliseksi huippupelaajaksi. Valmentajan ainoa vaatimus oli, että tytön tuli tehdä kaikki, mitä valmentaja pyytää.

– Minulla oli suuria unelmia jalkapallossa. Halusin tulla kuuluisaksi, ansaita rahaa ja saattaa perheeni takaisin yhteen. Tämä valmentaja alkoi kuskata minua kotiin ja harjoituksiin. Hän sanoi voivansa viedä minut mihin tahansa.

– Eräänä iltana hän ajoi metsätielle, pysäköi auton ja sanoi, että minulla on kykyjä tulla uudeksi Martaksi jos teen, kuten hän haluaa. Sitten hän alkoi kosketella minua ja lopulta vei neitsyyteni, Trisna kertoi.

Trisna oli tietysti järkyttynyt tapahtuneesta.

– En osannut puhua siitä kenenkään kanssa. En tiennyt, oliko normaalia, että miehet kohtelivat naisia näin. En tietenkään voinut ajatella mitään rakkautta tai sellaista.

Valmentaja Getulio Aurelio Fredon teot kuohuttavat Virossa.­

Valmentaja oli brasilialainen Getulio Aurelio Fredo. Nyt 66-vuotias Fredo oli valmentanut Suomessa vuosina 1993–2006 FC Nations Unitedia kahteen otteeseen, FC Raisiota, FC Cosmosta ja FC HDS-nimistä seuraa.

Brasilian Porto Alegressä syntyneellä Fredolla on myös Suomen kansalaisuus. Hän on suorittanut arvostetun Uefa A -valmentajalisenssin.

Vuonna 2007 Fredo siirtyi Viroon JK Nömme Kalju -seuraan valmentajaksi ja on työskennellyt näihin päiviin asti seurassa eri tehtävissä. Vuonna 2009 Fredo luotsasi seuran miesten edustusjoukkueen ensimmäistä kertaa seuran historiassa europeleihin. Tuolloin joukkue hävisi Eurooppa-liigan ensimmäisellä karsintakierroksella FC Dinaburgille.

Trisnan mukaan seksi alkoi vuonna 2008.

– Sitä jatkui vuosia. Se loppui vasta, kun täytin 20 ja muutin Yhdysvaltoihin, Trisna kertoo.

Kaikesta huolimatta Trisnan jalkapalloura eteni suotuisissa merkeissä. Vuodesta 2010 alkaen eli jo 16-vuotiaana hän kuului Viron alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueeseen.

Vuonna 2011 hän oli siirtymässä Italian suurseuran AC Milanin riveihin, mutta soccernet.ee-sivuston mukaan siirto kariutui paperiasioihin ja ulkomaalaiskiintiöön.

Vuotta myöhemmin Trisna valittiin Viron vuoden parhaaksi tyttöjunioriksi. Syksyllä 2012 hän pääsi myös naisten maajoukkueeseen ja pelasi muun muassa Suomea vastaan Tallinnassa ottelussa, jonka Suomi voitti 5–0.

Trisna edusti Flora Tallinnaa, mutta kävi naapuriseuran valmentajan Fredon yksityisvalmennuksessa. Fredo ja Trisna liikkuivat välillä yhdessä julkisestikin. Tytön ystävät ja joukkuetoverit alkoivat kiinnittää huomiota valmentajan ja pelaajan läheisiin väleihin.

– Jouduin valehtelemaan ystävilleni ja perheelleni koko ajan. Lopulta menetin ystäväni ja kadotin itseni, Trisna kertoo.

– Häpesin kauheasti. Sitten en enää edes halunnut puhua. Kukaan ei myöskään osannut tai uskaltanut puuttua asiaan. Tietysti kaikista tuntui pahalta, kun he kuulivat asiasta myöhemmin, Trisna kertoo.

” Jouduin valehtelemaan ystävilleni ja perheelleni koko ajan. Lopulta menetin ystäväni ja kadotin itseni.

Trisna muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2014 ollessaan 20-vuotias. Hän pääsi joukkuetoverinsa avulla South Alabaman yliopistoon ja pelasi opinahjon Jaguars-joukkueessa neljä vuotta.

– Ajattelin, että se on minun tieni vapauteen. 18–19-vuotiaana aloin keksiä tekosyitä, ja sanoin (Fredolle) esimerkiksi olevani sairas, enkä tulisi harjoituksiin. Kerroin hänelle Yhdysvaltain-sopimuksesta ja tunsin itseni vapaaksi. Halusin pysyä kaukana hänestä, Trisna kertoo.

Hän kertoo saaneensa Yhdysvalloissa apua yliopiston terapeutilta. Neljän yliopistovuoden jälkeen Trisna siirtyi Kyprokselle Pyrgos Limassolin joukkueeseen, jossa pääsi kesällä ja syksyllä 2018 pelaamaan naisten Mestarien liigaa.

Hän kertoi Kanal 2:n ohjelmassa, että myös Kyproksella alkoi tapahtua ”jalkapallon ulkopuolisia asioista”, joita ei halunnut tarkentaa.

– Mutta jos en olisi lähtenyt sieltä, en olisi tässä kertomassa tätä tarinaa, hän sanoi.

Fredo myönsi viime viikolla Reporter-kanavan haastattelussa, että hänellä ja Tiina Trutsilla oli rakkaussuhde. Fredo väitti suhteen perustuneen molemminpuoliseen haluun ja yhteisymmärrykseen.

– Oli sokki, kun kuulin tästä (Trisnan kertomuksesta) tyttäreltäni. Tyttäreni tuntee hänet. Tyttäreni sanoi: ”Mitä hän oikein tekee. Tiedän, että hän oli niin rakastunut sinuun ja teit niin paljon asioita hänen hyväkseen”, Fredo kertoi.

– En tunnista tätä Mia Belleä, joka on keksinyt tuon tarinan. Hän on eri henkilö. Tämä Mia Belle on kirjoittanut kirjan, ja hän tarvitsee kirjalleen mainosta. Tiina Trutsi oli mukava tyttö. Olin rakastunut häneen ja hän oli rakastunut minuun. Kaikki, mitä teimme, tapahtui yhteisymmärryksessä. Me molemmat halusimme sitä. Hän sanoo olevansa syytön, mutta hän tiesi, Fredo väitti.

Trisnan julkisen esiintymisen jälkeen myös muut Fredon entiset valmennettavat ovat tulleet julkisuuteen kertomaan samantapaisia kokemuksiaan valmentajastaan.

Fredon joukkueessa JK Nömme Kaljussa pelannut Birgit Tikk kertoi virolaiselle soccernet.ee-julkaisulle, että oli ollut 17-vuotiaana alaselkävaivojen takia Fredon hieronnassa, kun tämä oli alkanut kosketella häntä sopimattomasti.

– Yhdessä vaiheessa hierontaa hän veti housuni alas. En tiennyt, mitä tehdä. Tiesin, että se, mitä hän teki, oli väärin. Silti otin myös rintaliivit pois. En uskaltanut vastustella, koska pelkäsin, että hän voisi aloittaa raiskauksen. Ajattelin, että oli turvallisempaa tehdä, mitä hän halusi, Tikk kertoo.

– Sitten hän hieroessaan laittoi kätensä jalkoväliini. Kysyin, että mitä v***ua. Sitten hän lopetti. Mutta hän halusi viedä minut kotiin. Hän myös sanoi, että muut tytöt eivät tiedä meistä, ja että tämä oli pieni salaisuutemme. Kotimatkalla hän vielä sanoi, että minulla on hyvä perse, Tikk kertoo.

Tikk sanoo, ettei uskaltanut puhua asiasta kotona.

– Lopulta kerroin ystävälleni. Tämä käski minun mennä poliisin puheille. Seuraavana päivänä soitin naisvalmentajallemme ja ilmoitin, että haluan lähteä joukkueesta henkilökohtaisista syistä. Hän kyseli lisää, ja lopulta kerroin, että Getulio häiritsi minua.

Tikk kertoo päätyneensä keskustelemaan seuran johdon ja poliisin kanssa.

– Getulio oli jättänyt minulle kirjeen. Siinä hän kertoi, että hänen mielestään olin pitänyt siitä, mitä hän teki, eikä hän halunnut harrastaa seksiä kanssani. Olen iloinen, että niin ei tapahtunut, mutta trauma ei ole poistunut, Tikk sanoo soccernet.ee-julkaisulle.

” Seuraavana päivänä soitin naisvalmentajallemme ja ilmoitin, että haluan lähteä joukkueesta henkilökohtaisista syistä. Hän kyseli lisää, ja lopulta kerroin, että Getulio häiritsi minua.

Trisnan julkiseksi tekemä tapaus on nostattanut Virossa ison kohun.

Virossa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden niin sanottu suojaikäraja on juuri 14 vuotta. Sosiaaliministeri Signe Riisalo on kertonut ehdottavansa Trisnan tapauksen johdosta lakiin muutosta.

– Lupaan ehdottaa lakimuutosta ja tuoda tämän keskustelun opetus- ja tutkimusministeri Liina Kersnan ja oikeusministeri Maris Laurin kanssa hallituksen ja eduskunnan pöydälle, Riisalo sanoi buller.ee-julkaisun mukaan.

Myös oikeusministeri Maris Lauri on ottanut asiaan kantaa.

– Haluan todella, että tällaisia asioita ei enää tapahdu, ja tehdyistä rikoksista rangaistaan, Lauri sanoi.

JK Nömme Kalju on erottanut Fredon tehtävistään. Seuran puheenjohtajan Kuno Tehvan mukaan seurassa ei tiedetty Fredon sopimattomasta käytöksestä.

– Tämä on äärimmäisen surullinen tarina, joka iski päällemme kuin salama kirkkaalta taivaalta viime viikolla. Tämä on hyvin herkkä aihe. Tällaista käytöstä on täysin mahdotonta hyväksyä valmentajalta, Tehva sanoi virolaiselle ERR-kanavalle maanantaina.

– On myönnettävä, että emme ole onnistuneet saamaan selvyyttä ongelmasta, joka olisi pitänyt käsitellä 13 vuotta sitten. Olen pahoillani näiden tyttöjen puolesta. Jos olisimme tienneet, olisimme reagoineet hyvin voimakkaasti jo kauan sitten. Myös minulla on 15-vuotias tytär. Luulen kaikkien ymmärtävän, millaista on isänä kohdata tällainen asia. En ole pystynyt nukkumaan kolmeen päivään, Tehva jatkoi.

Tehvan mukaan seura aikoo ottaa nuorten urheilijoiden hyvinvoinnin jatkossa entistä paremmin huomioon. Hän kuitenkin muistuttaa, että hyväksikäyttö on laaja ongelma yhteiskunnassa.

– Seurassa aiomme ehdottomasti käsitellä tätä ongelmaa laajasti. Olemme jo pyytäneet ja saaneet neuvoja ja tukea. Meidän on tarkasteltava seuran toimintaa tarkemmin, muutettava asioita ja tehtävä kaikkemme, jotta tällaiselta vältytään tulevaisuudessa.

– Mutta uskon ja koen, että tämä ongelma on paljon laajemmalla kuin Nömme Kaljussa. Sitä tulisi käsitellä vielä laajemmin yhteiskunnassa. On asioita, joita emme useinkaan näe omin silmin. Kävelemme asioiden ohi tajuamatta, että tuolla on ongelma. Koko yhteiskunnassa pitäisi avata silmät, koska näitä ongelmia on kaikkialla ympärillämme, Tehva sanoi.