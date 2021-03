Järkyttävä seksiskandaali ravistelee Viroa – Suomessakin vaikuttanut valmentaja myönsi suhteen 14-vuotiaaseen

Brassivalmentaja lupasi auttaa nuoren tytön ”seuraavaksi Martaksi”. Tämän piti vain tehdä kaikki, mitä valmentaja halusi.

Suomessakin vaikuttanut brasilialainen jalkapallovalmentaja Getulio Aurelio Fredo on keskellä seksiskandaalia Virossa.

Fredon entinen valmennettava, nykyään nimellä Mia Belle Trisna tunnettu nainen on kertonut tarinansa menestyvistä naisista kertovassa kirjassa She Did It And So Can You. Viime viikolla hän puhui kokemuksistaan Viron televisiossa Kanal 2:n Ilta-ohjelmassa.

Nyt 27-vuotiaan Trisnan mukaan hän ajautui 14-vuotiaana seksisuhteeseen joukkueensa yli 50-vuotiaan miesvalmentajan kanssa. Trisna ei kertonut ohjelmassa valmentajan nimeä, mutta Viron media selvitti tämän henkilöllisyyden myöhemmin. Kyseessä on nyt 66-vuotias Fredo.

– Minulla oli suuria unelmia jalkapallossa. Halusin olla seuraava Marta (brasilialainen, maailman parhaaksi valittu naispelaaja). Tämä valmentaja alkoi kuskata minut harjoituksiin ja kotiin. Eräänä iltana hän ajoi metsätielle ja sanoi, että jos haluan Martaksi, minulla on siihen kykyjä, mutta minun on tehtävä kaikki, mitä hän käskee. Silloin hän vei neitsyyteni. Sen jälkeen sitä jatkui vuosia, Trisna kertoi.

Tapahtumien aikaan Trisna tunnettiin etunimellä Tiina.

Valmentajan henkilöllisyyden selvittyä virolainen Reporter-kanava sai Fredon kameroiden eteen. Haastattelussa valmentaja myönsi suhteen, mutta väitti kaiken tapahtuneen molempien halusta.

– Oli sokki, kun kuulin tästä tyttäreltäni. Tyttäreni tuntee hänet ja sanoi: ”Mitä tämä nainen oikein tekee? Tiedän, että hän oli rakastunut sinuun ja teit niin paljon asioita hänen hyväkseen”, Fredo kertoi.

– Tämä Mia Belle, joka on keksinyt tuon tarinan, on täysin eri henkilö. En tunnista häntä. Tämä Mia Belle on kirjoittanut kirjan, ja hän tarvitsee kirjalleen mainosta. Tiinan tunsin, hän oli mukava tyttö. Olin rakastunut häneen ja hän oli rakastunut minuun. Kaikki, mitä teimme, tapahtui yhteisymmärryksessä. Me molemmat halusimme sitä. Hän sanoo olevansa syytön, mutta hän tiesi, Fredo kommentoi haastattelussa.

Tapaus on luonnollisesti nostattanut Virossa valtavan kohun.

Muun muassa oikeusministeri Maris Lauri ja sosiaaliministeri Signe Riisalo ovat ottaneet asiaan voimakkaasti kantaa. Virossa seksuaalisen itsemääräämisen suojaikäraja on juuri 14 vuotta. Riisalo aikoo tämän tapauksen johdosta ehdottaa lakiin muutosta.

– Lupaan ehdottaa lakimuutosta ja tuoda tämän keskustelun opetus- ja tutkimusministeri Liina Kersnan ja oikeusministeri Maris Laurin kanssa hallituksen ja eduskunnan pöydälle, Riisalo sanoi buller.ee-julkaisun mukaan.

Fredo on valmentanut Suomessa vuosina 1993–2006 useita eri alasarjaseuroja pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.