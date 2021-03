Vakio: West Bromwichin vierasvoitto rohkea ideavarma

Vakiokierroksella löytyy useita rivin arvoa nostavia ohipelejä. Alipelattu Watford kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

1 Fulham–Manchester C (X2)

Valioliiga: Fulham vastasi yhdestä viime viikonlopun suurimmista yllätyksistä, kunn joukkue onnistui hakemaan täydet pisteet Liverpoolia vastaan Anfieldilta 1–0-voitollaan. Sinänsä Fulhamin voitot eivät tule yllätyksenä, sillä joukkue on jäänyt useasti pisteittä hyvistä peliesityksistään huolimatta, kuten Liverpool-voittoa edeltäneessä 0–1-tappiossa Tottenhamin vieraana. Fulhamin kokoonpano tilanne on kelvollinen, sillä ainoastaan pitkäaikaispotilas Tom Cairney on sivussa.

Cityn hurja voittoputki tuli päätökseen, kun paikallisottelu Unitedia vastaan hävittiin 0–2. Viikolla palattiin odotetusti voittokantaan, kun kotiottelu Southamptonia vastaan hoidettiin 5–2. Myös Cityn kokoonpanotilanne on lähellä optimaalista, sillä Nathan Ake on ainoa loukkaantumisesta kärsivä pelaaja.

Fulham on tuloksiaan laadukkaampi joukkue, mutta ero perustasossa on vieraiden hyväksi selvä. City rasittui viikolla rästipelissä ja ensi viikolla edessä on UCL:n pudotuspelien toinen osaottelu Gladbachia vastaan, mikä voi näkyä kierrätyksenä Fulhamin vieraana. Vieraiden suosikkiasema kipuaa rasituksesta huolimatta hieman yli 70 prosentin. Vieraiden kannatus on nousemassa todennäköisyyttään korkeammaksi. Alipelatuksi jäänyt tasapeli voi olla hyvä valinta vaihtomerkiksi rivin mahdollista arvoa nostamaan.

2 Everton–Burnley (X2)

Valioliiga: Evertonin orastava voittoputki katkesi maanantaina Chelsean vieraana 0–2-tappioon, joka oli selkeästi Chelsean hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävän kierroksen 0–1-vierasvoitto WBA:sta oli pelillisesti heikko esitys, eikä täyttä pistepottia voinut pitää ansaittuna. Poissaolot rasittavat Evertonia, kun sivussa jatkavat James Rodriguez, Yerry Mina, Gylfi Sigurdsson ja Seamus Coleman.

Burnley tasasi viimeksi pisteet kotikentällään Arsenalia vastaan 1–1, vaikka jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi. Edeltävässä kotiottelussa Leicesteriä vastaan pisteet tasattiin odotuksiin nähden laadukkaan peliesityksen siivittämänä 1–1. Burnleyn vahvuudesta puuttuvat loukkaantumisista kärsivät Jack Cork, Charlie Taylor, Robbie Brady ja Ashley Barnes.

Ero perustasossa puhuu Evertonin puolesta ja kotivoiton todennäköisyys asettuu poissaoloista ja viime viikkojen vaatimattomista esityksistä huolimatta 55 prosentin tuntumaan. Vakiokansa on merkannut kotijoukkueen yli 70 prosentin kannatukseen, joten kohteessa ei jää muuta vaihtoehtoa kuin asettaa isännät ohitukseen.

3 Crystal P–West Bromwich (2)

Valioliiga: Viime viikkoina vasten pelitapahtumien kulkua pisteitä kerännyt Palace palasi maanpinnalle, kun sunnuntain vierasottelu Tottenhamia vastaan päättyi 1–4-tappioon. Palace on kärsinyt loukkaantumisista läpi kauden ja edelleen sivussa on useita pitkäaikaispotilaita. Tärkeä Wilfried Zaha palasi kuitenkin sunnuntaina kokoonpanoon.

WBA joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussaan Newcastlea vastaan, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Myös edeltävän kierroksen 0–1-tappio kotikentällä Evertonia vastaan oli tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. WBA:n onneksi kokoonpanotilanne on optimaalinen.

Palace on perustasonsa puolesta edellä. Putoamista vastaan taistelevan WBA:n motivaatio on epäilemättä korkealla ja viime otteluissa myös peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden laadukkaita. Isännät ansaitsevat perustasonsa puolesta noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt kymmenisen prosenttia liikaa peliä. Tasapelistä vieraat eivät paljoa kostu, joten merkitään parasta etua kohteessa tarjoava vierasvoitto rohkeasti varmaksi asti.

4 Bournemouth–Barnsley (1)

Championship: Bournemouth joutui viimeksi tyytymään 1–1-tasapeliin Prestonin vieraana, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Edeltävällä kierroksella Bournemouth haki ansaitun 2–1-voiton vieraissa Bristolin kustannuksella.

Barnsleyn seitsemän ottelun voittoputki katkesi viikolla joukkueen tasattua pisteet kotona Derbya vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejako oli myös niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältäneen ottelun pelitapahtumiin nähden looginen. Edellisenä viikonloppuna kotiottelu Birmingham hoidettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0.

Bournemouthin peli on palaamassa suvantovaiheensa jälkeen takaisin raiteilleen ja alla on kolme perättäistä tappiotonta ottelua. Barnsley rasittui viikolla rästipelissä ja kuluttava pelityyli alkaa jossain vaiheessa vaatia veronsa, vaikka nuoresta joukkueesta onkin kyse. Perustasoltaan laadukkaampi ja paremmin levännyt Bournemouth on kotona hieman alle 50 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

5 QPR–Huddersfield (X2)

Championship: QPR jatkoi odotetusti voittojen tiellä, kun viikkokierroksen rästiottelu Wycombea vastaan voitettiin kotona 1–0. Edeltävällä kierroksella tuli täydet pisteet Bristolista Citystä 2–0, ja myös ottelun pelitapahtumat etenivät QPR:n hallinnassa.

Huddersfield hyvä peli ei tälläkään kertaa realisoitunut täysiksi pisteiksi, kun kotiottelussa Cardiffia vastaan jäätiin maalittomaan tasapeliin suvereenista hallinnasta huolimatta. Tätä edeltäneissä oteluissa Prestonia ja Birminghamia vastaan peliesitykset jäivät kuitenkin vaatimattomiksi.

QPR on joukkueista noin luokkaa laadukkaampi, mutta viikon rästiottelu rasittaa. QPR ansaitsee kotikentällään kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkattu rankasti yli todennäköisyytensä, kun kotivoiton peliprosentit ovat karanneet päälle 60 pinnan. Ylipelattu kotivoitto on tällä pelijakaumalla pakko ohittaa.

6 Cardiff C–Watford (2)

Championship: Cardiffin peliesitys jäi selvästi odotuksista joukkueen tasattua pisteet maalittomana päättyneessä vierasottelussa Huddersfieldia vastaan. Ottelu oli Cardiffille jo 11. perättäinen ilman tappiota, vaikka tällä kertaa tappio olisi ollut isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Watford jatkoi voitokkaana hoidettuaan kotiottelunsa Forestia vastaan ansaitusti 1–0. Myös tätä edeltäneen kierroksen kotiottelu heikkoa Wycombea vastaan hoidettiin vakuuttavasti 2–0.

Cardiff on tahkonnut pitkään tappioitta, mutta otteluohjelma ja varianssi ovat olleet walesilaisten kannalta suotuisia. Watford on joukkueista laadukkaampi ja esiintynyt viime aikoina vakuuttavasti. Watford ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajat luottavat runsaammin Cardiffin tappiottoman putken jatkumiseen ja vieraat ovat jäämässä alipelatuiksi. Alipelattu Watford kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Middlesbrough–Stoke (2)

Championship: Boro kärsi 1–2-tappion Swansean vieraana lisäajan seitsemännellä minuutilla tuomitun rangaistuspotkun myötä, vaikka olisi ansainnut pisteitä. Edeltävällä kierroksella haettiin 2–1-vierasvoitto Coventrystä ja myös peliesitys oli vakuuttava.

Stoke palasi odotetusti voittokantaan, kun viime viikonlopun kotiottelu Wycombea hoidettiin ansaitusti 2–0. Tätä edelsi kolmen perättäisen tappion sarja, mutta vastassa olivat kovavireiset Norwich, Watford ja Barnsley. Laadukkaita vastustajia vastaan nähdyt esitykset eivät tappioista huolimatta olleet heikkoja.

Boro on esiintynyt joukkueista laadukkaammin ja ero perustasossa on sarjataulukon osoittamaa kahden pisteen eroa suurempi. Kotivoitto toteutuu silti maltillisella 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Boro on merkitty selvästi yli 50 pinnan kannatukseen, joten alipelattu vierasvoitto tarjoaa merkeistä parhaan edun.

8 Derby–Millwall (X2)

Championship: Derby tasasi viikolla pisteet rästiottelussa Barnsleyn vieraana 0–0. Peliesitys ei ollut mairitteleva, mutta tasapeliä voi pitää vähän maalipaikkoja sisältäneessä kamppailussa oikeana. Edellisenä viikonloppuna Derby kärsi 0–1-tappion Coventryn vieraana, vaikka pistejako olisi tuolloinkin kuvannut paremmin tasaisia pelitapahtumia.

Millwall kärsi 0–2-tappion kotona Blackburnia vastaan, vaikka ottelu oli loppulukemia tasaisempi. Eedeltäneessä kotiottelussa selätettiin Preston ansaitusti 2–1.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Derby rasittui viikolla rästipelissä Barnsleyn vieraana, mutta on rasituksesta huolimatta marginaalinen suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on hieman liian korkealla, joten pelivalinta kohdistuu suuren todennäköisyyskentän kattavaan ristikakkoseen.

9 Nottingham–Reading FC (1)

Championship: Forest joutui tyytymään viimeksi 0–1-tappioon Watfordin vieraana. Niukka tappio oli myös ansaittu. Myös edellisessä kotiottelussa Lutonia vastaan tuli 0–1-tappio, mutta tuolloin loppulukemat eivät vastanneet Forestin hallitsemien pelitapahtumien kulkua.

Reading nappasi kolmannen perättäisen voittonsa kaadettuaan Sheffieldin kotona 3–0. Vieraiden aikainen aikainen ulosajo helpotti tehtävää merkittävästi, mutta ylivoima hyödynnettiin tehokkaasti. Edellisessä 1–0-kotivoitossa Blackburnistä olisi pistejako kuvannut tasaista ottelua tarkemmin.

Reading on joukkueista laadukkaampi, muttei läheskään sarjataulukon osoittamalla suuruudella. Ohut kotietu pitää Forestin marginaalisena suosikkina. Vakiossa Reading on pelattu yli 40 prosentin suosikiksi, joten alipelattu kotivoitto tarjoaa kohteessa edullisen varmavalinnan.

10 Birmingham–Bristol C (1)

Championship: Birmingham joutui taipumaan Barnsleyn vieraana 0–1-tappioon, eikä peliesityksellä juuri enempää olisi ansainnutkaan. Edellisellä kierroksella Huddersfieldia vastaan 1–1-pistejakoon päättynyttä vierasottelua joukkue sen sijaan hallitsi voittoon oikeuttavalla tavalla.

Bristol kärsi kotona selkeän 0–2-tappion QPR:ää vastaan. Tätä edelsi 1–2-tappio kotikentällä Bournemouthia vastaan, eikä tuolloinkaan peliesitys oikeuttanut pisteisiin. Bristolin peliesitykset ovat olleet viimeisen puolentoista kuukauden ajan lähes poikkeuksetta luokattomia.

Kummankaan joukkueen otteet eivät vakuuta, mutta Bristol on edelleen sarjataulukossa todellista tasoaan paremmin sijoittautunut. Kipeästi pisteitä tarvitseva kotijoukkue on noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

11 Wycombe–Preston (2)

Championship: Wycombe kärsi viikolla neljännen perättäisen tappion hävittyään QPR:n vieraana 0–1. Myös peliesitys jäi viime viikkoihin nähden tyypillisen vaisuksi. Edeltävällä kierroksella tuli ansaittu 0–2-tappio Stoken vieraana.

Preston tasasi pisteet kotikentällään Bournemouthia vastaan 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Edeltävällä kierroksella tuli niukka, mutta ansaittu 1–2-tappio Millwallin vieraana.

Wycombe joutuu urakoimaan viikolla rästipelissä QPR:ää vastaan. Ero perustasossa on ailahtelevista otteistaan tutuksi tulleen Prestonin hyväksi selkeä. Vieraiden hieman yli 50 prosentin suosikkiasema perusteltu. Prestonin kannatus on Vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta laadukkaampi ja paremmin levännyt joukkue sarjan heikointa joukkuetta vastaan kelpaa varmaksi.

12 Hull–Oxford U (X2)

Ykkösliiga: Hull miehittää Ykkösliigan piikkipaikkaa ja on etenemässä kohti nousua takaisin Championshipiin. Alla on neljä perättäistä voittoa, joista kolmessa vastustaja on onnistuttu pitämään maaleitta. Viikolla kärkisija vankistui entisestään kärkikamppailun 3–1-voitolla Peterboroughn vieraana.

Oxford sai viimein kuukauden mittaiseksi venyneen voittoman jakson päätökseen, kun viikkokierroksen vierasottelu heikompaa Swindonia vastaan voitettiin 2–1. Myös voittoman jakson aikana joukkue menetti täydet pisteet vain kahdesti, joten iskuetäisyys pudotuspelipaikkoihin on säilynyt kohtuullisena.

Hull on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero ole niin suuri kuin 15 pisteen erosta sarjataulukossa voisi äkkiseltään päätellä. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa sarjakärki on merkattu rankasti yli todennäköisyytensä aina 70 prosentin kannatukseen asti, joten pelkkää ykköstä ei riveihin kannata jättää.

13 Ipswich–Plymouth (X2)

Ykkösliiga: Ipswich tasasi viikolla pisteet haastavassa kotiottelussa Lincolnia vastaan 1–1. Edellisenä viikonloppuna tuli yllättävä 1–3-tappio Gillinghamin vieraana ja myös peliesitys oli odotuksiin nähden heikko. Tätä edelsi kuitenkin kolmen perättäisen voiton sarja, jossa kaatui muun muassa sarjakärki Hull vieraskentällä 1–0.

Plymouthilla on alla kolme peräkkäistä tappiota, joista viimeisin viikkokierroksella kotona Wigania vastan 0–2. Selkeänä ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Plymouthin peliesitys jäi vaisuksi ja loppulukemia voi pitää pelitapahtumien kulkuun nähden perusteltuna. Plymouthin sijoitusta keskikastin tuntumassa voi silti pitää sarjanousijaa kohtaan asetettuihin odotuksiin nähden kelvollisena ja viimeaikaiset tappiot lienevät paluuta keskiarvoon alkuvuoden kovasta tuloskunnosta.

Ipswich kamppailee paikasta kuuden parhaan joukkoon ja on ennen sarjassa kuudentena olevaa Portsmouthia vain pisteen jäljessä. Ero perustasossa on isäntien eduksi selkeä, mutta kotivoiton todennäköisyys on maltillisessa 50 prosentin haarukassa. Myös päätöskohteessa sarjassa paremmin sijoittautuneen kotijoukkueen suosikkiasemaa on Vakiossa liioiteltu, kun ykkönen on kerännyt yli 70 kannatuksen. Päätöskohteessa kotivoiton ohitus tarjoaa runsaasti etua.