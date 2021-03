Vakio: Watfordin vierasvoitto viikon parhaita runkovarmoja

Fulham palaa maan pinnalle kotiottelussa Manchester Cityä vastaan. West Bromwich ja Millwall voivat venyä vieraissa.

1 Fulham–Manchester C (2)

Valioliiga: Fulham vastasi yhdestä viikonlopun suurimmista yllätyksistä, kun joukkue onnistui hakemaan täydet pisteet Liverpoolia vastaan Anfieldiltä 1–0-voitollaan. Cityn hurja voittoputki tuli päätökseen, kun paikallisottelu Unitedia vastaan hävittiin 0–2. City rasittuu viikolla rästipelissä ja seuraavalla viikolla edessä ovat UCL:n pudotuspelien toiset osaottelut. Vieraiden suosikkiasema kipuaa rasituksesta huolimatta 70 tuntumaan.

2 Everton–Burnley (1)

Valioliiga: Everton otti kolmannen perättäisen ottelunsa WBA:n vieraana 1–0-voitolla. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut odotettua tasaisempia pelitapahtumia tarkemmin. Burnley tasasi pisteet kotikentällään Arsenalia vastaan 1–1, vaikka jäikin selvästi heikommaksi osapuoleksi. Ero perustasossa puhuu Evertonin puolesta, ja kotivoiton todennäköisyys on 55 prosentin tuntumassa.

3 Crystal P–West Bromwich (X2)

Valioliiga: Viime viikkoina vasten pelitapahtumia pisteitä kerännyt Palace palautettiin maanpinnalle Tottenhamin toimesta, kun sunnuntain vierasottelu päättyi 1–4-tappioon. WBA joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussa Newcastlea vastaan, vaikka olisi ansainnut voiton. Palace on perustasonsa puolesta edellä. Putoamista vastaan taistelevan WBA:n motivaatio on epäilemättä korkeammalla. Isännät ovat noin 45 prosentin suosikkeja.

4 Bournemouth–Barnsley (1X)

Championship: Bournemouth joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Prestonin vieraana, vaikka niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Barnsley jatkoi hurjaa virettään, kun kotiottelu Birminghamia vastaan hoidettiin 1–0. Voitto oli jo seitsemäs peräkkäinen. Barnsley rasittuu viikolla rästipelissä ja kuluttava pelityyli alkaa jossain vaiheessa vaatimaan veronsa, vaikka nuoresta joukkueesta onkin kyse. Perustasoltaan laadukkaampi ja paremmin levännyt Bournemouth on kotona hieman alle 50 prosentin suosikki.

5 QPR–Huddersfield (12)

Championship: QPR palasi viimeksi voittokantaan hoitaessaan vierasottelun Bristolia vastaan 2–0. Huddersfield hyvä peliesitys ei tälläkään kertaa realisoitunut täysiksi pisteiksi, kun kotiottelussa Cardiffia vastaan jäätiin maalittomaan tasapeliin suvereenista hallinnasta huolimatta. QPR on noin luokkaa laadukkaampi, mutta vierailta on nähty ajoittain räväkkääkin hyökkäyspelaamista. QPR ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

6 Cardiff C–Watford (2)

Championship: Cardiffin peliesitys jäi selvästi odotuksista joukkueen tasattua pisteet maalittomassa vierasottelussa Huddersfieldia vastaan. Ottelu oli jo 11. perättäinen ilman tappiota, vaikka tällä kertaa tappio olisi ollut isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Watford jatkoi voitokkaana hoidettuaan kotiottelunsa Forestia vastaan ansaitusti 1–0. Cardiff on tahkonnut pitkään tappioitta, mutta sekä otteluohjelma että onni ovat olleet suotuisia. Watford on laadukkaampi ja esiintynyt viime aikoina vakuuttavasti. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Middlesbrough–Stoke (1)

Championship: Boro kärsi 1–2-tappion Swansean vieraana lisäajan seitsemännellä minuutilla tuomitun rangaistuspotkun myötä, vaikka olisi ansainnut pisteille. Stoke palasi odotetusti voittokantaan, kun kotiottelu Wycombea hoidettiin ansaitusti 2–0. Boro on laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa eroa on vain kaksi pistettä. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

8 Derby–Millwall (X2)

Championship: Derby kärsi toisen perättäisen tappion hävittyään Coventryn vieraana 0–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Millwall kärsi 0–2-tappion kotona Blackburnia vastaan, vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Derby rasittuu viikolla rästipelissä, mutta on siitä huolimatta marginaalinen suosikki.

9 Nottingham–Reading FC (1X)

Championship: Forest joutui tyytymään 0–1-tappioon Watfordin vieraana. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu. Reading nappasi kolmannen perättäisen voittonsa kaadettuaan Sheffieldin kotona 3–0. Vieraiden aikainen ulosajo helpotti tehtävää. Reading on joukkueista laadukkaampi, muttei läheskään sarjataulukon osoittamalla suuruudella. Ohut kotietu pitää Forestin marginaalisena suosikkina.

10 Birmingham–Bristol C (1)

Championship: Birmingham joutui taipumaan Barnsleyn vieraana 0–1-tappioon, eikä peliesityksellä juuri enempää olisi ansainnutkaan. Bristol kärsi kotona selkeän 0–2-tappion QPR:lle. Kummankaan otteet eivät vakuuta, mutta Bristol on yhä sarjataulukossa todellista tasoaan paremmin sijoittautunut. Kipeästi pisteitä tarvitseva kotijoukkue ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman.

11 Wycombe–Preston (2)

Championship: Wycombe kärsi ansaitun 0–2-tappion Stoken vieraana. Preston tasasi pisteet kotikentällään Bournemouthia vastaan 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Wycombe joutuu urakoimaan viikolla rästipelissä. Ero perustasossa on ailahtelevista otteistaan tunnetun Prestonin hyväksi selkeä, ja hieman alle 50 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.

12 Hull–Oxford U (1X)

Ykkösliiga: Hull miehittää Ykkösliigan piikkipaikkaa ja etenee kohti nousua takaisin Championshipiin. Alla on kolme perättäistä voittoa ilman päästettyä maalia, viimeisin 2–0-kotivoitto Bristolista. Edeltävä kuukausi on ollut Oxfordille haastava. Alla on viisi perättäistä voitotonta ottelua, mutta täydet pisteet näissä on menetetty vain kahdesti. Hull on laadukkaampi, mutta Oxford on tauluaan parempi. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

13 Ipswich–Plymouth (1)

Ykkösliiga: Ipswich kärsi viimeksi yllättävän 1–3-tappion Gillinghamin vieraana. Tätä edelsi kolmen peräkkäisen voiton sarja, jossa kaatui muun muassa sarjakärki Hull vieraskentällä 1–0. Plymouthilla on alla kaksi perättäistä tappiota, joista viimeisin Doncasterin vieraana 1–2. Ipswich kamppailee edelleen paikasta kuuden parhaan joukkoon. Vieraiden sijoitus keskikastissa on sarjanousijastatukseen nähden kelpo suoritus. Laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman.