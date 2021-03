Vakio: QPR:n vierasvoitto kierroksen parhaita peli-ideoita

Alipelatut Brighton ja Bournemouth varmoiksi, ylipelatuista Aston Villasta, Swanseasta ja Readingistä ohipeli.

1 Brighton–Leicester (1)

Valioliiga: Brightonin epäonni ei ota loppuakseen. Viikon sisään kärsityt tappiot niin Crystal Palacea kuin WBA:ta vastan olivat kumpikin maalipaikkoihin nähden täysin ansaitsemattomia. WBA:n vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa joukkue epäonnistui rangaistuspotkuista peräti kahdesti. Brightonin kokoonpanosta puuttuu tutut pitkäaikaispotilaat sekä mahdollisesti myös WBA:ta vastaan kokoonpanoon palannut Aaron Connolly.

Leicesterin peliesitys jäi toisessa ottelussa peräkkäin selvästi odotuksista joukkueen tasattua viikolla pisteet Burnleyn vieraana 1–1. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Arsenalia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–3. Leicester kärsii useista poissaoloista, kun sivussa ovat James Maddison, James Justin, Jonny Evans, Dennis Praet, Ayoze Perez ja Harvey Barnes.

Brighton on sarjan epäonnisin joukkue, mutta saa syyttää myös omien hyökkääjiensä maalipaikkojen viimeistelykykyä. Leicester on joukkueista laadukkaampi, mutta ei sarjataulukon osoittamalla suuruudella. Runsaat poissaolot rasittavat Leicesteriä siinä määrin, että Brightonin marginaalinen suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Leicester on pelattu selkeäksi suosikiksi. Alipelattu Brighton tarjoaa runsaasti etua ja ykkönen merkitään avauskohteessa varmaksi.

2 Aston Villa–Wolverhampton (X2)

Valioliiga: Villa ei onnistunut hyödyntämään viikolla Sheffieldiä vastaan ylivoimaa ja tuloksena oli lopulta 0–1-tappio. Edeltävällä kierroksella joukkue nappasi 1–0-voiton Leedsin vieraana, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Villan hyökkäyspeli on kärsinyt paljon avainpelaajiin lukeutuvan Jack Grealishin poissaolosta. Grealish lähestyy pelikuntoa, mutta on epätodennäköistä, että hyökkääjä nähtäisiin kentällä vielä lauantaina Wolvesia vastaan. Grealishin lisäksi sivussa Wolvesia vastaan on laitapuolustaja Matty Cash.

Wolves romahti viikolla 1–4-tappioon Manchester Cityn vieraana, vaikka pelasi valtaosan ottelusta odotuksiin nähden laadukkaasti. Edeltävällä kierroksella peliesitys jäi Newcastlen vieraana 1–1-tasapelistä huolimatta vaatimattomaksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Wolvesin kokoonpanotilanne on muutamaa pitkäaikaispotilasta lukuun ottamatta kelvollinen. Puolustuksen runkopelaajiin lukeutuva Willy Boly palasi viikolla Cityä vastaan jo vaihtopenkille.

Kumpikaan ei ole esiintynyt viime aikoina odotuksiin nähden laadukkaasti. Villa on perustasonsa puolesta vieraita edellä ja merkittävämmistä poissaolijoistaan huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikki. Villan kannatus on Vakiossa todennäköisyyttään korkeampaa ja peli-ideaa lähdetään rakentamaan kotivoiton ohituksen kautta.

3 Sheffield U–Southampton (2)

Valioliiga: Sheffield palasi viikolla voittokantaan, kun kotiottelu Aston Villaa vastaan hoidettiin 1–0. Yli tunnin ajan alivoimalla pelannut Sheffield pystyi puolustamaan johtoasemaansa loppuun saakka ja voittoa voi pitää miesalivoima huomioiden ansaittuna. Edeltävällä kierroksella Sheffield kärsi odotetun 0–2-tappion kotona Liverpoolia vastaan, ja tasoero oli loppulukemia vastaavalla tasolla. Sheffieldiltä sivussa ovat pelikieltoa kärsivä Phil Jagielka sekä loukkaantuneet John Egan, Sander Berge, Chris Basham, Jack O’Connel ja Jayden Bogle.

Viimeiset viikot ovat olleet Sotonille haastavia. Maanantai-iltana kärsitty 0–1-tappio Evertonin vieraana oli jo neljäs ottelu ilman voittoa. Edeltävällä kierroksella Soton hävisi Leedsin vieraana 0–3 tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Soton joutuu tulemaan toimeen lauantain vierasottelussaan ilman Theo Walcottia, Michael Obafemia ja Oriol Romeuta.

Putoaminen koituu isäntien kohtaloksi ilman täydellistä loppukiriä. Viikon taisteluvoitto Villasta voisi olla sille alkusysäys, mutta poissaolot rasittavat edelleen merkittävästi. Soton on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja pääsee otteluun paremmin palautuneena. Soton on vieraissa noin 47 prosentin suosikki ja vakiossa oikein pelattu vierasvoitto merkitään varmaksi.

4 Norwich–Luton (1)

Championship: Norwichin vakuuttavat otteet saivat jatkoa joukkuee kuitattua keskiviikkona 1–0-voiton kärkikamppailussa Brentfordia vastaan. Myös peliesitys oli selkeään voittoon oikeuttavalla tasolla ja paikka sarjan piikkipaikalla vankistui entisestään. Voitto oli Norwichille jo kuudes perättäinen.

Luton onnistui viikolla yllättämään Forestin vieraissa 1–0-voitollaan. Peliesitys ei kuitenkaan ollut voittoon oikeuttavalla tasolla, sillä Forest hallitsi ottelua selkeällä otteella. Edeltävällä kierroksella Luton käänsi kotiottelussa Sheffieldiä vastaan kahden maalin tappioasemansa 3–2-voitoksi, mutta melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Norwich on löytänyt vireensä kuukauden takaisen suvantovaiheen jälkeen ja itseluottamus Brentford voiton jälkeen lienee tapissa. Luton pelasi oman pelinsä viikolla päivää aiemmin ja saa pientä etua pidemmästä lepoajasta. Kotivoitto toteutuu noin 67 prosentin todennäköisyydellä, eikä ykköstä lähdetä lievästi ylipelattunakaan varmistelemaan.

5 Brentford–Rotherham (1X)

Championship: Brentford hävisi viikolla kärkikamppailun Norwichin vieraana 0–1. Tappio oli myös isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävällä kierroksella Brentford voitti kotiottelunsa Stokea vastaan 1–0. Peliesitys ei kuitenkaan ollut odotetun hyvä ja tasapeli olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin.

Rotherham haki viikolla onnekkaan 2–1-voiton Sheffieldin vieraana. Isossa kuvassa Rotherham on kuitenkin kärsinyt itse runsaasti epäonnisia pistemenetyksiä, joten tuurit tasoittuivat hieman keskiviikon voitossa. Edeltävällä kierroksella Rotherham pelasi odotuksiin nähden hyvin, vaikka hävisikin kotikentällä Readingille 0–1.

Perustaso puhuu Brentfordin puolesta, vaikkei joukkue ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan. Kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Brentford on kerännyt päälle 70 prosentin kannatuksen, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei viitsi ylipelattunakana jättää pois riveistä. Alipelattu tasapeli on oiva valinta vaihtomerkiksi mahdollista rivin arvoa kasvattamaan.

6 Preston–Bournemouth (2)

Championship: Preston joutui taipumaan viikolla Millwallin vieraana ansaittuun 1–2-tappioon. Edeltävällä kierroksella joukkue esiintyi odotuksiin nähden laadukkaasti jyrätessään kotonaan Huddersfieldin yli 3–0. Prestonin otteiden ailahtelu ei ole jäänyt vain kahteen viimeisimpään otteluun, sillä vastaava suoritustason heittelyä on nähty läpi kauden.

Viime aikoina ailahtelevasti esiintynyt Bournemouth jatkoi voitokkaana haettuaan viikolla ansaitun 2–1-voiton heikon Bristolin vieraana. Edeltävällä kierroksella se onnistui kaatamaan kotikentällään Watfordin 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin, mutta täysi pistepotti paransi Bournemouthin asemia taistelussa pudotuspelipaikoista.

Kummankin suorittamisesta puuttuu tasaisuus. Bournemouth on perustasonsa puolesta noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee vieraissa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Bournemouth on jäämässä Vakiossa niukasti alipelatuksi, joten luotetaan vieraiden iskukykyyn siinä määrin, että merkitään pientä etua tarjoava kakkonen varmaksi asti.

7 Swansea–Middlesbrough (X2)

Championship: Swansean onnekkaat tulokset kärkipään joukkueita vastaan saivat jatkoa joukkueen napatessa täydet pisteet Stoken vieraana loppuhetkien rangaistuspotkun myötä 2–1. Edeltävällä kierroksella onni oli kuitenkin vastaan Swansean kärsiessä kotona 1–3-tappion Bristolia vastaan. Maalipaikkojen valossa Swansean voittoa vastaavin loppulukemin olisi voinut pitää loogisempana lopputulemana.

Boro palasi kahden voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan viikkokierroksen vierasottelun Coventrya vastaan päätyttyä 2–1. Myös Boron peliesitys oli odotetulla tasolla ja voitto ansaittu. Edeltävällä kierroksella Boro jäi hyvästä peliesityksestä huolimatta ilman voittoa tasattuaan pisteet kotona Cardiffia vastaan 1–1.

Swansea on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero on pienempi kuin sarjataulukko tällä hetkellä osoittaa. Boron peliesitykset top-6-joukkueita vastaan ovat olleet usein kelvollisia, vaikka voitot ovat kärkikamppailuiden osalta karttaneet. Swansea puolestaan on jäänyt näissä otteluissa usein positiivista tuloksistaan huolimatta pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Swansean voitto on Vakiossa ylipelattu ja peli-ideaa lähdetään rakentamaan etua tarjoavan vierasjoukkueen varaan.

8 Millwall–Blackburn (12)

Championship: Millwall palasi viikolla voittokantaan, kun kotiottelu Prestonia vastaan hoidettiin 2–1. Myös peliesitys oli selkeään voittoon oikeuttavalla tasolla. Edellisen kierroksen 1–2-tappio Barnsleyn vieraana jäi puolestaan selvästi jälkeen ennakko-odotuksista.

Blackburnin vaikeudet saivat viikkokierroksella jatkoa joukkuee kärsittyä 0–1-tappion Readingin vieraana. Ottelu oli tasainen kamppailu, jossa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Edeltävällä kierroksella kotiottelussa Coventrya vastaan pisteet tasattiin 1–1 ja tuolloin myös pelitapahtumat olivat linjassa loppulukemien kanssa.

Millwall on suorittanut viime viikkoina odotuksiin nähden vakaasti. Blackburnin suoritustaso on ollut jo viime vuoden lopulta laskussa ja edellisestä voitosta on ehtinyt vierähtää kuukauden päivät. Millwall ansaitsee kotikentällään noin 40 prosentin ennakkosuosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt Vakiossa hieman liikaa peliä puoleensa ja kaipaa rinnalleen vähintäänkin vaihtomerkin.

9 Stoke–Wycombe (1)

Championship: Stoke kärsi viikolla kolmannen perättäisen tappion kotiottelun Swanseaa vastaan päätyttyä 1–2. Ottelu ratkesi vieraiden hyväksi lisäajan viimeisen minuutin rangaistuspotkulla ja tuloksena oli jälleen peliesitykseen nähden tyly tappio. Edeltävällä kierroksella Stoke haastoi Brentfordin hyvin taisteluun pisteistä, mutta joutui lopulta taipumaan 1–2-tappioon.

Wycombe jäi odotetusti vaille mahdollisuuksia hävittyään viikolla Watfordin vieraana 0–2. Myös edeltävän kierroksen kotiottelu Norwichia vastaan hävittiin 0–2 ja tappio olisi voinut olla pelitapahtumiin nähden rumempikin. Wycomben putoaminen takaisin Ykkösliigaan näyttää kierros kierrokselta todennäköisemmältä.

Stoken kolmessa viimeisimmässä tappioon päättyneessä ottelussa vastustajat ovat olleet sarjan kärkipäätä ja Stoken peliesitykset tappioista huolimatta laadukkaita. Nyt asetelmat ovat perustason puolesta rajusti Stoken eduksi, ja paluu voittokantaa toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään rankemmin peliä, mutta selkeän ennakkosuosikin jättäminen ulos riveistä ei tässä kohtaamisessa inspiroi.

10 Coventry C–Derby (12)

Championship: Coventry joutui viikolla taipumaan 1–2-tappioon Forestin isäntänä ja jäi myös pelitapahtumien valossa pahasti vastaantulijaksi. Edeltävällä kierroksella Coventry tasasi pisteet Blackburnin vieraana 1–1. Tuolloin myös peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja piste pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Derby jäi viikolla täysin vaille mahdollisuuksia pisteisiin hävitessään Cardiffin vieraana 0–4. Edeltävällä kierroksella Derby tasasi pisteet 1–1 isännöidessään Forestia. Peliesitys oli tuolloin odotuksiin nähden kelvollinen, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys.

Derby on kohentuneiden otteidensa myötä rankingissa edellä, mutta tasoero ei ole vieraiden hyväksi suuri. Kotietu pitää Coventryn kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet eri merkkien välillä oikein ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 Bristol C–QPR (2)

Championship: Bristol joutui palaamaan kahden perättäisen voiton jälkeen maanpinnalle hävittyään viikolla kotiottelun Bournemouthia vastaan ansaitusti 1–2. Edeltävä kierros toi ensimmäisen voiton uudeksi päävalmentajaksi nimitetyn Nigel Pearsonin alaisuudessa, kun Swansea kaatui vieraissa 3–1. Maalipaikkoihin nähden ottelun olisi kuulunut päättyä ennemminkin Swansean hyväksi vastavilla lukemilla.

QPR kärsi viikolla 1–3-tappion kotona Barnsleyä vastaan ja myös peliesitys jäi odotettua heikommaksi. Edeltävällä kierroksella QPR joutui taipumaan Birminghamin vieraana 1–2-tappioon tasaisista pelitapahtumista huolimatta.

Bristolin tasonnostoon ei löydy luottoa, sillä peliesitykset uuden valmennuksen alaisuudessa eivät ole kohentuneet juuri lainkaan. Laadukkaammin kuluvalla kaudella esiintynyt ja toteutuneisiin tuloksiinsa nähden epäonninen QPR ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Bristol on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten QPR:n voitto kuuluu kierroksen parhaisiin peli-ideoihin.

12 Barnsley–Birmingham (1)

Championship: Barnsley nappasi jo kuudennen perättäisen voittonsa vierasottelun QPR:ää vastaan päätyttyä 3–1-voittoon. Loppulukemat imartelevat hieman Barnsleyn peliesityksen laatua, mutta voittoa voi silti pitää niukasti ansaittuna. Voittoputki on nostanut Barnsleyn sarjataulukossa aina seitsemänneksi asti. Suoritustason ylläpitäminen korkealla kahden ottelun viikkotahdissa on vaikuttavaa.

Birmingham tasasi viikolla pisteet Huddersfieldin vieraana 1–1. Peliesitys oli odotettua laadukkaampi, eikä niukka voittokaan olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Edeltävän viikonlopun 2–1-kotivoitto QPR:n kustannuksella tuli kuitenkin vastoin pelitapahtumien kulkua.

Monilla Championshipin joukkueilla tuntuu tällä hetkellä olevan vaikeuksia mukautua Barnsleyn aggressiiviseen prässipelaamiseen. Isäntien lepoaika jää viikkokierrokselta päivää lyhyemmäksi, mutta suosikkiasema kipuaa silti 55 prosentin tuntumaan. Barnsley on kerännyt Vakiossa todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta kotivoitossa pidättäydytään silti varmana.

13 Reading FC–Sheffield W (X2)

Championship: Reading jatkoi viikkokierroksella voitokkaana hoitaessaan kotiottelun Blackburnia vastaan nimiinsä 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia Readingin voittoa paremmin. Samaa voi sanoa myös edeltävän kierroksen 1–0-vierasvoitosta Rotherhamia vastaan ottelussa, jossa Reading ei täydestä pistesaaliistaan huolimatta esiintynyt juuri isäntiä etevämmin.

Sheffield kärsi viikolla säilymismahdollisuuksia ajatellen kriittisen 1–2-tappion kotona Rotherhamia vastaan. Sheffield pääsi pelaaman viimeiset 20 minuuttia ylivoimalla luoden runsaasti laadukkaita maalipaikkoja, mutta vain menettääkseen kaikki jaossa olleet pisteet lisäajan kuudennella minuutilla. Edeltävällä kierroksella hukattiin epäonnisesti kahden maalin johtoasema Lutonin vieraana 2–3-tappioon päättyneessä ottelussa.

Reading on joukkueista laadukkaampi ja nauttii viikkokierroksen jäljiltä lepoetua. Osin epäonnekkaastikin viiden ottelun tappioputkessa rämpivien vieraiden itseluottamus on koetuksella. Reading ansaitsee ottelussa hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on karannut päälle 60 prosentin. Päätöskohteessa lähdetään hakemaan ylipelatusta kotivoitosta rohkeaa ohitusta.