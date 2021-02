Vakio: Wolvesin ja Aston Villan vierasvoitot viikon peli-ideana

Vakiokierroksella löytyy useita selkeästi alipelattuja varmaehdokkaita. Esimerkiksi rajusti ylipelatusta Barnsleystä maistuu ohipeli.

1 Newcastle U–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Newcastlen otteet ovat piristyneet viime viikkoina. Kahdessa viimeisessä ottelussa on jääty pisteittä, mutta vastus on ollut sarjan kärkitasoa Chelsean ja Manchester United vieraana. Newcastle on kärsinyt loukkaantumista läpi kauden verrattain runsaasti. Viimeisin takaisku oli hyökkääjä Callum Wilsonin takareisivamma, joka pitää miehen sivussa muutaman viikon. Wilsonin lisäksi viikonloppuna kokoonpanosta puuttuu muutamia pitkäaikaispotilaita, jotka eivät vaikuta ottelun todennäköisyyksiin.

Wolves on tehnyt viime viikkoina hyvää tulosta, mutta mukaan on mahtunut myös onnekkaita tuloksia. Viimeksi napattiin 1–0-kotivoitto Leedsia vastaan, mutta melko selvästi vastoin pelitapahtumia. Wolveskaan ei ole välttynyt kuluvalla kaudella loukkaantumisista. Runkopelaajista sivussa jatkavat puolustaja Willy Boly sekä ykköshyökkääjä Raul Jiménez.

Ero perustasossa puhuu vieraiden puolesta Newcastlen piristyneestä peli-ilmeestä huolimatta. Wolves ansaitsee ottelussa hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty lähes vastaavaan suosikkiasemaan, joten luotetaan laatuun ja merkitään alipelattu Wolves avauskohteessa varmaksi.

2 Leeds U–Aston Villa (2)

Valioliiga: Leeds palasi kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan hoitaessaan tiistain rästiottelussa Sotonin 3–0. Ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi, eikä pistejakokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden suuri vääryys. Runsaat loukkaantumiset aiheuttavat Leedsille päänvaivaa. Sivussa lauantaina potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista ovat Robin Koch, Rodrigo Moreno, Kalvin Phillips sekä mahdollisesti myös Mateuz Klich.

Villa ei ole viime viikkoina ollut parhaimmillaan. Viime kierroksella se kärsi 1–2-tappion Leicesteriä vastaan, vaikka peliesityksellä olisi ansaittu pisteille. Leicester-pelin väliin loukkaantumisten takia väliin jättänyt Jack Grealish on sivussa todennäköisesti myös Leedsiä vastaan.

Aston Villa on rankingissa niukasti Leedsiä edellä, vaikkei ole viime viikkoina esiintynyt tasolla, jota siltä tällä kaudella on parhaimmillaan nähty. Grealishin puuttuminen vieraiden kokoonpanosta on merkittävä puute. Leeds saa pienen miinuksen tiistain rästipelin rasituksesta. Isännät ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt yli 50 prosentin kannatuksen, joten merkitään alipelattu Villa varmaksi.

3 West Bromwich–Brighton (2)

Valioliiga: WBA tasasi viimeksi pisteet Burnleyn vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Peliesitys oli laadukas siihen nähden, että WBA joutui pelaamaan tunnin ajan alivoimalla. WBA:lta ottelusta puuttuvat pelikieltoaan kärsivä Semi Ajayi sekä loukkaantumisen takia sivussa oleva Robert Snodgrass.

Brighton ei saa tulosta aikaan laadukkaista peliesityksistä huolimatta. Maanantai-iltaisessa kotiottelussaan Crystal Palacea vastaan se loi roimasti vieraita enemmän maalipaikkoja, mutta hävisi lopulta 1–2. Turhauttavaa tappiota edeltäneessä ottelussa joukkue joutui tyytymään tasapeliin maalittomana päättyneessä kotiottelussa Aston Villaa vastaan, vaikka hallitsi tuolloinkin pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Brightonin kokoonpanotilanne on kelvollinen, sillä sivussa on ainoastaan pitkäaikaispotilaita.

WBA on onnistunut viime peleissään puolustuksen osalta kelvollisesti, mutta tasoero on Brightonin hyväksi selkeä. Vieraat ansaitsevat noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Brighton on jäämässä hieman alipelatuksi, joten nostetaan viime aikoina runsaasta epäonnesta kärsinyt ennakkosuosikki varmaksi.

4 Birmingham–QPR (1)

Championship: Birmingham onnistui viimeksi hyödyntämään miesylivoiman ja nappasi täydet kolme pistettä Sheffieldin vieraana 1–0-voitollaan. Viikolla tuli odotettu tappio, kun kotiottelu Norwichia vastaan hävittiin 1–3. Peliesitys oli tappiosta huolimatta odotuksiin nähden kelvollinen.

QPR on pelannut viisi viimeisintä otteluaan tappioitta ja voittanut näistä neljä. Viikolla se tasasi pisteet Prestonin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejako oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu.

QPR on joukkueista laadukkaampi ja esiintynyt viime viikot vahvasti. Vieraiden lepoaika jää kuitenkin viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mikä tarjoaa Birminghamille ottelussa pientä etua. QPR ansaitsee runsaammasta rasituksesta huolimatta hieman alle 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa QPR on kerännyt lähes 50 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta on syytä kohdistaa Birminghamin laidalle. Kotivoitto on merkeistä edullisin ja antaa syyn nostaa paremmin viikkokierroksen jäljiltä palautuneen Birmingham varmaksi asti.

5 Brentford–Stoke (1X)

Championship: Brentfordin ehti hävitä kolme peräkkäistä ottelua ennen Sheffieldia vastaan pelattua viikkokierroksen kotiottelua, joka hoidettiin tyylipuhtaasti 3–0. Brentfordin peliesitykset olivat kolmessa tappioon päättyneessä ottelussa luvalla sanoen heikkoja, mutta mukaan mahtui myös epäonnisia henkilökohtaisia virheitä, kuten edeltävänä viikonloppuna Rotherhamia vastaan kärsityssä 0–2-tappiossa.

Stoke jäi viikolla ilman pisteitä Barnsleyn vieraana 0–2-tappiossa, vaikka peliesitys oli odotuksiin nähden hyvällä tasolla. Edellisen viikonlopun kotiottelu Lutonia vastaan hoidettiin tyylikkäästi 3–0 ja myös peliesitys oli selkeitä loppulukemia vastaavanlainen.

Brentfordin viime viikkojen otteet ovat olleet heikkoja, mutta voitto viikolla palauttanee sarjan laadukkaimpiin lukeutuvan joukkueen takaisin ruotuun. Bees ansaitsee kotikentällään noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt roimasti todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta selkeän ennakkosuosikin jättäminen kokonaan ulos riveistä ei houkuttele. Kotivoitto suojataan selvästi alipelatulla tasapelillä.

6 Barnsley–Millwall (2)

Championship: Barnsley jatkoi voittojen tiellä neljännessä peräkkäisessä ottelussaan voitettuaan viikolla Stoken 2–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoitto paremmin. Edeltävänä viikonloppuna Barnsley haki pelillisesti ansaitun 1–0-voiton Bristolin vieraana.

Millwall tasasi viikolla pisteet Lutonin vieraana 1–1, mutta olisi ansainnut peliesityksellään täyden pistepotin. Edeltävänä viikonloppuna peliesitys jäi puolestaan odotuksista joukkueen tasatessa pisteet kotona Wycombea vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa.

Barnsley on nostanut kuluvalla kaudella merkittävästi tasoaan ja on sekä rankingissa että sarjataulukossa Millwallin edellä. Vieraat saavat palautua viikkokierroksen jäljiltä päivän pidempää, mutta Barnsley ansaitsee rasituksesta huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Isäntien orastava voittoputki on saanut Vakion pelaajat merkkaamaan Barnsleyn 56 prosentin kannatukseen. Rankasti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

7 Middlesbrough–Cardiff C (1)

Championship: Boron ailahtelevat otteet saivat jatkoa viikkokierroksella sen hävitessä kotona Bristolia vastaan 1–3. Vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi, ei Boron tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Edeltävän viikonlopun 2–0-vierasvoitto Readingistä tuli puolestaan hieman onnekkaasti.

Cardiff on tahkonnut kuusi voittoa perän jälkeen. Viikolla haettiin täydet pisteet Bournemouthista 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Voittoputkeen on mahtunut useampiakin onnekkaasti Cardiffin eduksi kääntyneitä tuloksia.

Boro ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan, mutta on silti perustasoltaan laadukas. Isännät palautuvat viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään ja ansaitsevat kotikentällään noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vierasjoukkue on merkitty jo niukkaksi suosikiksi. Luotetaan Boron kykyyn katkaista vieraiden voittoputki ja merkitään alipelattu kotivoitto rohkeasti varmaksi.

8 Swansea–Bristol C (1X)

Championship: Swansean yhdeksän pelin mittaiseksi venynyt tappioton jakso tuli viikonloppuna päätökseen, kun vierasottelu Huddersfieldia vastaan päättyi 1–4. Viikolla palattiin jälleen voittojen tielle, kun kotiottelu Coventrya vastaan hoidettiin ansaitusti 1–0.

Bristol nimitti maanantaina uudeksi päävalmentajakseen meritoituneen Nigel Pearsonin. Bristol saikin heti uuden päävalmentajan alaisuudessa kuuden ottelun tappioputkensa poikki, kun viikkokierroksen vierasottelu Boroa vastaan hoidettiin 3–1. Loppulukemat imartelevat Bristolin peliesitystä, mutta voittoa voi pitää pelitapahtumiin nähden niukasti ansaittuna.

Swansea on perustasoltaan useamman luokan laadukkaampi. Pearson voi saada Bristolin otteet kohenemaan, sillä viime viikkojen peliesitykset ovat olleet luokattomia. Yhden pelin perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, mihin suuntaan peliesitykset lähtevät Pearsonin alaisuudessa kehittymään. Swansea ansaitsee ottelussa hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on Vakiossa rankasti ylipelattu, joten vaihtomerkin asettamien selkeän suosikin rinnalle on tarpeen.

9 Blackburn–Coventry C (X2)

Championship: Blackburn kärsi jo viidennen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin 2–3. Tappio oli myös selvästi vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävänä viikonloppuna tuli niukka 0–1-tappio Forestin vieraan tasaväkisessä kamppailussa.

Coventry päätti viiden voittoman ottelun jaksonsa yllättämällä viikonloppuna kotona Brentfordin 2–0. Peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja voitto ansaittu. Samaa tasoa ei pystytty ylläpitämään Swanseaa vastaan viikkokierroksen vierasottelussa, joka hävittiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–1.

Blackburn on arvostettava perustasonsa puolesta selvästi vieraiden edelle, vaikka meneillään on tuloksellisesti vaikea jakso. Blackburn ansaitsee kotona hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien luotto isäntiin ei ole horjunut, sillä Blackburn pelattu yli 60 prosentin kannatukseen. Vieraiden voitto on merkeistä edullisin, mutta tasapeli on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

10 Preston–Huddersfield (2)

Championship: Prestonin vaisuhkot otteet saivat jatkoa, kun viikkokierroksella pisteet tasattiin kotona QPR:ää vastaan 0–0. Edeltävänä viikonloppuna Cardiffin vieraana tuli pelitapahtumiin nähden ansaittu 0–4-tappio.

Huddersfield onnistui viimein kääntämään pirteät peliesityksenä täysiksi sarjapisteiksi voitettuaan kotona Swansean 4–1. Kolmen maalin marginaali imartelee Huddsin peliesitystä, mutta voittoa voi silti pitää ansaittuna. Viikolla jäätiin kuitenkin ansaitusti ilman pisteitä, kun vierasottelu Derbya vastaan hävittiin 0–2.

Preston on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta vieraat nauttivat päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakion alustavassa pelijakaumassa Prestonin kannatus kohonnut selvästi todennäköisyyttään korkeammaksi. Vieraiden alipelattu voitto on merkeistä edullisin ja se merkitään kohteessa rohkeasti varmaksi.

11 Luton–Sheffield W (X2)

Championship: Luton jäi viikonloppuna Stoken vieraana täysin vaille mahdollisuuksia hävitessään 0–3. Viikolla pisteet tasattiin kotikentällä Millwallia vastaan 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

Sheffield hävisi viikonloppuna tärkeän kotiottelun Birminghamia vastaan 0–1. Lähes koko toisen jakson alivoimalla pelannut Sheffield olisi kuitenkin ansainnut peliesityksellään pisteen. Viikkokierroksen vierasottelu Brentfordia vastaan hävittiin 0–3 ja myös kentällä nähty tasoero oli loppulukemia vastaavalla tasolla.

Lutonin peliesitykset ovat olleet kuluvalla kaudella hieman vahvempia, mutta Sheffield on perustasoltaan laadukkaampi. Sheffieldille tuomittu kuuden pisteen takamatka hallinnollisista rikkomuksista pitää sen edelleen putoamisviivan alla. Kotijoukkue saa levätä viikkokierroksen jäljiltä päivän pidempään ja ansaitsee noin 40 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on noussut Vakiossa päälle 50 prosentin, joten kotivoitto asetetaan kohteessa ohituskaistalle.

12 Rotherham–Reading FC (1X)

Championship: Neljä peräkkäistä tappiota on painanut Rotherhamin takaisin putoamisviivan alapuolelle. Viikolla tuli 0–1-tappio kotona Forestia vastaan. Pelillisesti Rotherham ei jäänyt paljoakaan jälkeen Forestista, joka onnistui maalinteossa ainoasta laadukkaasta maalipaikastaan.

Reading kärsi toisen peräkkäisen tappion hävitessään yllättäen sarjajumbo Wycomben vieraana 0–1. Readingin peliesitystäkään ei voi pitää erityisen hyvänä, sillä joukkue pääsi pelaamaan viimeiset 20 minuuttia ylivoimalla saamatta tasoitusmaalia aikaan. Mukaan mahtui myös epäonnistunut rangaistuspotku.

Rotherham on viime viikkojen tappioistaan huolimatta esiintynyt odotuksiin nähden kelvollisesti, sillä sen kohtaamat vastustajat ovat olleet selvästi laadukkaampia joukkueita. Perustaso puhuu vieraiden puolesta, mutta tasoero on pienempi kuin sarjataulukkoa antaa ymmärtää. Reading on ottelussa hieman alle 40 prosentin suosikki. Vakiossa vierasvoitto on kerännyt jämäkän 50 prosentin kannatukseen.

13 Sevilla–Barcelona (12)

La Liga: Sevilla joutui taipumaan viime viikolla Mestarien liigan pudotuspelien ensimmäisessä osaottelussa kotikentällä 2–3-tappioon Borussia Dortmundia vastaan. Tappio oli Sevillalle vasta toinen tämän vuoden puolella pelatuissa otteluissa kaikki kilpailut mukaan lukien. Kotimaan kentillä alla on kymmenen peräkktäistä voittoa. Maanantaina kaatui vieraissa Osasuna 2–0 rutiininomaisella suorituksella. Sevillan kokoonpanosta puuttuu edelleen loukkaantumisesta kärsivä avainhyökkääjä Lucas Ocampos sekä laitapuolustaja Marcos Acuña. Ocamposin loukkaantuminen ei ole toistaiseksi tehnyt Sevillan hyökkäyspeliin niin isoa lovea kuin ennakkoon ehkä odotettiin. Argentiinalaisen saappaita ovat täyttäneet kelvollisesti tammikuussa hankittu Papu Gomez ja Suso. Jälkimmäisen pelikunto on kuitenkin viikonlopun Barcelona-ottelua ajatellen kysymysmerkki.

Barcelona kärsi viikonloppuna karvaan pistemenetyksen, kun suvereenista pelitapahtumien hallinnasta huolimatta kotiottelu Cadizia vastaan päättyi vieraiden loppuhetkien rangaistuspotkumaalin myötä 1–1. Tätä edelsi Mestarien liigassa ruma 1–4-tappio PSG;lle ottelussa, jossa myös peliesitys jäi rajusti odotuksista. Viikolla Barcelona kaatoi rästiottelussa La Ligan heikoimpiin lukeutuvan Elchen odotetusti 3–0. Barcelonan vahvuudesta sivussa ovat useat pitkäaikaispotilaat. Erinomaisesti ennen loukkaantumistaan Barcelonan puolustuslinjassa operoinut Ronald Araujo palaa Sevillaa vastaan kokoonpanoon.

Barcelona on perustasonsa puolesta kiistatta laadukkaampi. Joukkueiden kohdatessa kaksi viikkoa sitten Copa del Reyn välierissä Sevilla voitti silti kotikentällään ansaitusti 2–0. Toinen osaottelu käydään keskiviikkona Camp Noulla. Viikolla pelatun rästipelin rasitus kaventaa Barcelonan suosikkiaseman hieman alle 40 prosenttiin. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet tarkasti todennäköisyyksien mukaan ja runsas rastitus on päätöskohteessa paikallaan.