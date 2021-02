Vakio: Marcus Forssin Brentford palaa voittokantaan

Kupongilla on mukana myös Espanjan La Ligan tasainen huippuottelu Sevilla–FC Barcelona.

1 Newcastle U–Wolverhampton (1X)

Valioliiga: Newcastlen otteet ovat piristyneet viime viikkoina. Kahdessa viime ottelussa on jääty pisteittä, mutta vastus on ollut sarjan kärkitasoa Chelsean ja Manchester United vieraana. Wolves on tehnyt viime viikkoina hyvää tulosta. Viimeksi napattiin 1–0-kotivoitto Leedsistä, mutta vastoin pelitapahtumia. Ero perustasossa puhuu vieraiden puolesta Newcastlen piristyneestä peli-ilmeestä huolimatta. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman.

2 Leeds U–Aston Villa (12)

Valioliiga: Leeds kärsi 0–1-tappion Wolvesin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia. Villan vaikeudet jatkuivat kotona kärsityssä 1–2-tappiossa Leicesteriä vastaan. Peliesityksellä olisi kuitenkin ansaittu pisteitä. Aston Villa on rankingissa niukasti edellä, vaikkei ole viime viikkoina ollut parhaimmillaan. Leeds saa pienen miinuksen tiistain rästipelin rasituksesta. Isännät ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

3 West Bromwich–Brighton (2)

Valioliiga: WBA tasasi pisteet Burnleyn vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Peliesitys oli laadukas siihen nähden, että WBA pelasi tunnin ajan alivoimalla. Brighton joutui tyytymään tasapeliin maalittomana päättyneessä kotiottelussa Aston Villaa vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia. WBA on onnistunut viime peleissään puolustuksen osalta kelvollisesti, mutta tasoero on Brightonin hyväksi selkeä. Vieraat ansaitsevat hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

4 Birmingham–QPR (2)

Championship: Birmingham onnistui hyödyntämään miesylivoiman ja nappasi täydet kolme pistettä Sheffieldin vieraana 1–0-voitolla. QPR venytti peräkkäisten voittojensa sarjan neljänteen otteluun, kun Bournemouth kaatui kotona 2–1. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Vieraiden lepoaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta tasoero pitää QPR:n marginaalisena suosikkina.

5 Brentford–Stoke (1)

Championship: Brentfordin sukellus jatkui kolmannessa peräkkäisessä ottelussa joukkueen hävitessä Coventry vieraana 0–2. Vaikka maaleihin johtaneissa tilanteissa painottuivat henkilökohtaiset virheet, ovat Brentfordin otteet jääneet tappiopeleissä odotuksista. Stoke jatkoi voitokkaana, kun kotiottelu Lutonia vastaan hoidettiin tyylikkäästi 3–0. Brentfordin viime otteet ovat olleet heikkoja, mutta ylireagointiin ei ole tarvetta. Bees on kotona noin 53 prosentin suosikki.

6 Barnsley–Millwall (1)

Championship: Barnsley jatkoi vakuuttavia otteitaan haettuaan täydet pisteet 1–0-voitollaan Bristolin vieraana. Millwallin esitys jäi odotuksista joukkueen tasatessa pisteet kotona Wycombea vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Barnsley on nostanut tasoaan merkittävästi ja on sekä rankingissa että sarjataulukossa Millwallin edellä. Vieraat saavat palautua viikkokierroksen jäljiltä päivän pidempään, mutta Barnsley ansaitsee rasituksesta huolimatta noin 45 prosentin suosikkiaseman.

7 Middlesbrough–Cardiff C (1)

Championship: Boro jatkoi voitokkaana hakiessaan 2–0-voiton Readingin vieraana. Pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Cardiff jatkoi voittojen tiellä, kun Preston kaatui 4–0, vaikka peli olikin loppulukemia tasaväkisempi. Boro ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan, toisin kuin kovaa tulosta tehneet vieraat. Isännät palautuvat viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään ja ansaitsevat kotona hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

8 Swansea–Bristol C (1)

Championship: Swansean yhdeksän pelin tappioton jakso päättyi vierasottelun Huddersfieldia vastaan päätyttyä 1–4. Bristolin luokattomat otteet saivat jatkoa valmentajapotkuista huolimatta, kun kotiottelu Barnsleyta vastaan päättyi ansaittuun 0–1-tappioon. Swansea on perustasoltaan laadukkaampi, eikä vieraiden otteissa ole näkyvissä kohenemisen merkkejä. Swansea on hieman alle 60 prosentin suosikki.

9 Blackburn–Coventry C (1)

Championship: Blackburn kärsi neljännen peräkkäisen tappion, kun vierasottelu Forestia vastaan päättyi 0–1. Coventry päätti viiden voittoman ottelun jaksonsa yllättämällä kotona Brentfordin 2–0. Esitys oli odotettua laadukkaampi ja voitto ansaittu. Blackburn on arvostettava perustasonsa puolesta selvästi vieraiden edelle, vaikka meneillään on tuloksellisesti vaikea jakso. Blackburn on kotona hieman alle kerran kahdesta voittava suosikki.

10 Preston–Huddersfield (X2)

Championship: Prestonin vaisut otteet saivat jatkoa, kun vierasottelu Cardiffia vastaan hävittiin 0–4. Huddersfield onnistui viimein kääntämään pirteät peliesityksenä täysiksi sarjapisteiksi voitettuaan kotona Swansean 4–1. Kolmen maalin marginaali imartelee Huddsia, mutta voittoa voi silti pitää ansaittuna. Preston on hieman laadukkaampi joukkue, mutta vieraat saavat lepoedun viikkokierrokselta. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

11 Luton–Sheffield W (1X)

Championship: Luton jäi Stoken vieraana täysin vaille mahdollisuuksia hävitessään 0–3. Sheffield hävisi tärkeän kotiottelun Birminghamia vastaan 0–1. Lähes koko toisen jakson alivoimalla pelannut Sheffield olisi kuitenkin ansainnut pisteen. Luton on esiintynyt vahvemmin, mutta Sheffield on perustasoltaan parempi. Kotijoukkue saa levätä viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään ja ansaitsee hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

12 Rotherham–Reading FC (12)

Championship: Rotherham taipui sarjakärki Norwichin vieraana 0–1-tappioon. Tappio oli jo kolmas peräkkäinen. Reading hävisi viimeksi kotonaan Borolle 0–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Rotherham on tappioistaan huolimatta esiintynyt viime aikoina odotuksiin nähden kelvollisesti. Reading on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero ei ole niin suuri kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Vieraat ansaitsevat hieman alle 40 prosentin suosikkiaseman.

13 Sevilla–Barcelona (12)

La Liga: Sevilla on pitänyt yllä korkeaa suoritustasoa otteluruuhkasta huolimatta ja voittanut suurimman osan tämän vuodella pelaamistaan otteluista. Barcelona kärsi karvaan pistemenetyksen, kun suvereenista hallinnasta huolimatta kotiottelu Cadizia vastaan päättyi vieraiden loppuhetkien rangaistuspotkumaalin myötä 1–1. Barcelona rasittuu viikolla rästipelissä, mutta perustaso pitää sen marginaalisesna suosikkina.