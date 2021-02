Ylen suosikkiasiantuntija huusi äänensä käheäksi järisyttävän voiton kunniaksi – WhatsApp-viestin jälkeen tuli itku

Huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen korostaa nuorten arvoturnausten ja seuroissa tehtävän laadukkaan arkityön merkitystä Helmarien matkalla EM-kisoihin.

Jalkapalloa seuraavat suomalaiset ulvoivat riemusta ja osa heistä itki ilosta viime perjantaina, kun naisten A-maajoukkue eli tuttavallisemmin Helmarit varmisti paikkansa kesän 2022 EM-kisoissa.

Tapa, jolla Helmarien kisapaikka sinetöityi, oli omiaan lisäämään tunnereaktioiden voimakkuutta.

Linda Sällström viimeisteli Suomen 1–0-voittomaalin Portugalin verkkoon, kun erotuomarin antamaa kolmen minuutin lisäaikaa oli jäljellä kolme sekuntia. Silloin monen riemu purkautui valtavana huutona.

Yksi näistä oli Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen. Suuri yleisö tuntee Miettisen parhaiten Ylen jalkapallolähetysten analyyttisenä ja sanavalmiina asiantuntijana sekä Radio Suomen Urheiluhullut-ohjelman vakiovieraana.

– Muutama minuutti ennen loppua olin tyytyväinen nollanollaan ja ajattelin, että tasapeli on hyvä tulos. Luotin, että Helmarit hoitaa tiistaina Kyproksen. Mutta kun Linda teki sen maalin, huusin ääneni käheäksi. Se ei ole vieläkään täysin palautunut, Ilta-Sanomien maanantain radio-ohjelman jälkeen tavoittama Miettinen kertoi.

– Kun ensimmäinen euforia oli mennyt ohi, laitoin Tinja-Riikka Korpelalle (Suomen maalivahti) WhatsApp-viestin, ja sitten murruin. Itku tuli, Miettinen kertoo.

Suomi-futis on vuosien varrella itkettänyt monia jalkapalloihmisiä, viime aikoina tosin useimmin ilosta.

– Kun miehet varmistivat kisapaikkansa (marraskuussa 2019), kävi ihan samalla tavalla. Ensin sitä on ihan täynnä endorfiinia, mutta sitten tulee itku ja pitkä liikutus, Miettinen kertoo.

Ensimmäisen kerran koskaan sekä miesten että naisten jalkapallomaajoukkue valmistutuvat EM-kilpailuihin. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ja Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen ovat syystäkin iloisia.­

Tunteenpurkauksen ymmärtää. Miettisellä, 45, on takanaan usean vuosikymmenen ura jalkapallon parissa.

Hän pelasi SM-sarjassa, mutta lopetti jo 22-vuotiaana ja siirtyi valmentajaksi. Vuodesta 2010 hän on valmentanut muun muassa eri tyttömaajoukkueita, ja työskentelee nyt Palloliitossa huippujalkapallopäällikkönä.

– Takana on paljon pitkiä vuosia niin muilla kuin itsellänikin. Kun vuoden 2017 EM-kisat jäivät väliin, sen jälkeen on paiskittu kaksi kertaa kovemmin töitä pelaajakehityksen parantamisen eteen. Tämä kisapaikka on monen asian summa, ja taustalla on monen ihmisen kova ja pitkä työ, Miettinen muistutti.

Erityisen tyytyväinen Miettinen on siitä, että Helmarit on löytänyt oman vahvan peli-identiteetin. Siinä on monille urheilun seuraajille paljon tuttua.

– Joukkue on päästänyt koko EM-karsinnassa kaksi maalia: toinen oli rangaistuspotku ja toinen oma maali. Kun katsoo mitä tahansa Suomen joukkuepallopelien maajoukkueita, kollektiivisuus ja vahva puolustaminen on hyvin suomalainen leima, Miettinen huomauttaa.

– Päävalmentaja Anna Signeul on saanut ulosmitattua pelaajista aivan maksimin.

Helmarit pelaa kesällä 2022 EM-kisoissa Englannissa.­

Miettisen johtama pelaajakehitysprosessi on myös ollut vahvaa. Portugali-pelin avauskokoonpanossa oli vain kaksi pelaajaa, jotka eivät ole pelanneet U20-ikäluokan MM-kisoissa. Suuri osa on pelannut lisäksi U19-ikäluokan EM-kisat.

– Näiden nuorten huipputurnausten merkitys pelaajien kasvussa ja kehityspolulla on valtava. Pelaajat pääsevät mittaamaan tasoaan samanikäisiä maailman huippupelaajia vastaan, ja joukkueen yhteinen prosessi pitenee, kun saadaan lisää yhteisiä päiviä.

– Ja ne kisapaikat eivät tule noin vain, vaan taustalla on paljon hyvin tehtyä asioita seura-arjessa. Maajoukkue kehittyy ja kasvaa sitten omissa tapahtumissaan, Miettinen muistuttaa.