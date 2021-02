Helmarituomio: Tilasto Suomen maalien syntyajoista hämmästyttää – Linda Sällströmin ihmeteon varjoon jäi toinen yhtä loistava suoritus

Helmarit kaatoi Portugalin 1–0 ja raivasi tiensä EM-kisoihin. IS:n raati nostaa esiin upean voiton avainkohdat.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa vuoden 2022 EM-lopputurnauksessa.

Asia varmistui perjantai-iltana, kun Helmarit kellisti Portugalin 1–0 Helsingissä pelatussa ottelussa. Suomen voittomaalin iski Linda Sällström ottelun lisäajalla.

IS:n raati perkaa ottelun tapahtumat läpi persoonallisella tyylillään. Tällä kertaa raadissa ovat IS:n toimittajat Janne Oivio ja Mikko Knuuttila sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Janne Oivio

Puheenaihe: Suomi on hyvä jalkapallossa! Helmarien kantti hakee vertaistaan. Joukkue takoi punaista ovea koko ottelun ja 90 minuutin ajan näytti siltä, että ratkaisu menee viimeiseen peliin Kyprosta vastaan. Kisapaikan varmistaminen lisäajan osumalla osoittaa joukkueen upeaa kasvua viime vuosien ajalta.

Punainen kortti: Helmarien onneton viimeistely. Huippupaikkoja siunautui vuoroin likimain jokaiselle Suomen hyökkäyspään pelaajalle. Lisäajalla Linda Sähl-strömistä kuoriutui se vanha tuttu Sällström, joka niittaa pallon maaliin paikan tullen. Upea veto varmisti kisapaikan, mutta hilkulle meni.

Linda Sällström laukoi Suomen upean voittomaalin.­

Tähti: Sanni Franssilla oli näppinsä pelissä kaikessa. Hänkin tuhlaili paikkoja, mutta ilman Franssia montaa Helmarien tekopaikkaa ei olisi koskaan syntynyt. 25-vuotias Real Sociedadin taituri oli joukkueen sykkivä sydän. Linda Sällström nosti itsensä maalillaan myös tähän kategoriaan.

Tyyli: Die Hard! Helmarien pelaamisen resepti on tehokkaan yksinkertainen – kuten maajoukkuefutikseen kuuluukin. Kokonaisuuden kruunaa ihana tujaus asianmukaista häijyyttä. Puskutraktorimainen asenne puolustuspeliin pehmensi Portugalin. Suomi pelaa kovaa, puhtaasti ja loistavalla asenteella.

Ilmiö: Suomi on hyvä jalkapallossa! Katsotaan sitten Helmarien tai Huuhkajien peliä, niin poissa ovat ne ajat, kun peleihin lähdettiin ”katsomaan, mihin taidot riittää” tai hävitä keille pitikin. Ketä tahansa vastaan, missä tahansa, Suomen joukkueet antavat itselleen eväät menestyä. Se on upeaa kasvua.

Mikko Knuuttila

Puheenaihe: Viime hetken maalit. Helmarit on näissä karsinnoissa ollut hämmästyttävän hyvä otteluiden lopussa. Syksyllä 2019 Linda Sällström tasoitti Portugalissa 90. minuutilla, viime joulukuussa Skotlannissa Amanda Rantanen teki nenämaalinsa ajassa 90+5 ja nyt Sällström iski, kun pelattiin lisäajan viime minuuttia.

Punainen kortti: Pitkä odotus. Helmarit joutuvat odottamaan EM-lopputurnausta puolitoista vuotta, sillä mantereen futisvaliot mittelöivät vasta heinäkuussa 2022 Englannissa. Naiset joutuvat nyt maksamaan hintaa siitä, että korona siirsi miesten EM-kisoja vuodella eteenpäin. Toivottavasti Suomen avainpelaajat pysyvät terveenä.

Tähti: Linda Sällströmin viimeistely oli upea, mutta sen mahdollisti Eveliina Summasen vahva työ. Summanen otti loistavan riiston, syötti nopeasti eteenpäin Sällströmille ja loppu on jo historiaa. Pallorosvo Summanen hallitsi keskialuetta suvereenisti mainion aisaparinsa Emmi Alasen kanssa.

Suomen maalivahti Tinja-Riikka Korpela sai Töölön pakkasillassa keskittyä pääasiassa lämpimänä pysyttelyyn. Suomen vahva puolustus ei antanut Portugalille montaa maalipaikkaa.­

Tyyli: Laastari. Portugali jäi fyysisyydessä selvästi suomalaisia jälkeen. Helmareiden kovan pelin ruumiillistuma oli toppari Anna Westerlund, joka pani puolustaessaan kaiken likoon. Westerlund pelasi yli puolet pelistä laastari otsassaan, koska Portugalin Diana Silvan korkea jalka avasi suomalaisen päähän haavan.

Ilmiö: Kylmää kyytiä. Portugali jähmettyi Töölön pakkasessa selvästi toisella jaksolla, jolloin Helmarit vieritti hyökkäyksiä jatkuvalla syötöllä vastustajan maalille. Ainoastaan maalivahti Patricia Moraisin loistopeli piti vieraat mukana kamppailussa loppuun asti. Sällströmin unelmakudille ei Moraiskaan voinut mitään.

Marko Rajamäki

Puheenaihe: Olosuhteet. Portugalin pelaajat nostivat kylmyyden ja kentän pinnan liukkauden esiin ennen peliä. Pelin aikana kukaan ei valittanut vaan tilanteisiin mentiin täysillä. Osa Portugalin pelaajista pelasi lyhythihaisella paidalla, mutta vain ensimmäisellä puoliajalla! Helmarit ei tietenkään olosuhteista kitissyt.

Punainen kortti: Tyhjät katsomot. Meidän hieno joukkueemme olisi ansainnut täyden katsomon. Valitettavasti tilanne on mikä on eikä kannattajia päästetty stadionille. Kotikatsomot olivat kuitenkin täynnä ja saimme nähdä taitavan, taktisesti fiksun ja sitoutuneen Helmareiden ryhmän.

Helmarit pääsi juhlimaan maajoukkuehistorian neljättä EM-kisapaikkaa. Suomi on ollut lopputurnauksessa myös 2005, 2009 ja 2013.­

Tähti: Linda Sällström teki hienon maalin ja on ansaitusti päivän tähti. Emmi Alanen on myös nostettava esiin. Emmi teki pallottomana mielettömän määrän metrejä, peitti oikeat syöttölinjat ja voitti tärkeät kaksinkamppailut. Lisäksi peliä avattaessa linkki Westerlund–Alanen toimi erinomaisesti.

Tyyli: Jalkapallo on aina ollut ja tulee aina olemaan taitopeli, mutta joukkueelle on luotava sille sopiva pelitapa. Helmarit on onnistunut tässä. Pelaamme erittäin fyysisesti ja aggressiivisesti pallottomana. Pallollisena panostamme suunnanmuutoksiin. Avain menestykseen on kuitenkin pelaajien taitotaso ja sitoutuminen.

Ilmiö: Voittaminen. Suomen futis on noussut tasolle, jossa karsintojen lopussa ei tarvitse aloittaa valmistautumista seuraavaan karsintaan vaan kilpailemme lopputurnauspaikoista. Helmarit ja Huuhkajat ovat näyttäneet mallia. Nyt nuorten maajoukkueet on saatava samalle tasolle. Olemme oikealla tiellä. Tästä on hyvä jatkaa.