Helmareiden EM-kisapaikan varmistuttua Havis Amandalla oli IS:n kuvaajaa vastassa lähes aavemainen näky

Torilla ei tavattukaan.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue varmisti perjantaina sen, että se pelaa EM-lopputurnauksessa vuonna 2022. Kisapaikka ratkesi kotivoitolla Portugalista Helsingissä. Ottelu pelattiin pakkassäässä Töölön jalkapallostadionilla.

Koronatilanteen vuoksi otteluun ei päästetty katsojia, mutta sitkeimpien Suomen kannattajien kerrottiin seuranneen peliä jalkapallostadionin viereisiltä kallioilta. Joukkueen pelaajat kävivät ottelun jälkeen kiittämässä faneja kannustuksesta.

Kun Suomi menestyy joukkueurheilussa on Helsingissä tavattu kerääntyä torille eli Havis Amandan patsaan välittömään läheisyyteen juhlimaan sankoin joukoin. Patsaan altaassa kylpeminen on jo perinne kun juhlitaan kotimaista menestystä.

Perinne tosin on kiistanalainen, sillä patsaan kunnosta on viime vuosina kannettu huolta. Muun muassa Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar on ilmaissut Ilta-Sanomille huolensa sekä patsaan kunnosta että ihmisten turvallisuudesta kansanjuhlien yhteydessä.

Perjantaina 19. helmikuuta vuonna 2021 Helmareiden voiton jälkeen Ilta-Sanomien kuvaajaa odotti kuitenkin yllätys.

Helmarien EM-kisapaikka ei kerännyt juhlijoita Helsingin kauppatorille.­

Torilla oli nimittäin lähes aavemaisen tyhjää. Ei puolialastomia urheilun ystäviä uimassa altaassa, ei halailevia väkijoukkoja laulamassa kannustuslauluja.

Kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat eteni jalkapallon EM-kisojen lopputurnaukseen voittamalla Liechtensteinin Töölön jalkapallostadionilla vuoden 2019 syksyllä, Havis Amandalle ja Kauppatorille virtasi nopeasti noin 1 000 hengen porukka juhlimaan.

Miesten jalkapallomaajoukkueen EM-kisapaikan varmistuttua marraskuussa 2019 Havis Amandalle ja Kauppatorille virtasi nopeasti noin 1000 hengen porukka juhlimaan.­

Liekö helmikuinen kirpakka pakkanen tai koko maailmaa järisyttävä koronapandemia, mutta tällä kertaa suomalaisten niittäessä urheilumenestystä ei torilla tavattukaan.