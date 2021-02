Korona vei Jari Litmasen ”aika kanveesiin” – 50 vuotta täyttävä kenttien kuningas kertoo, mistä hän saa nykyään ”kiksejä”

50 vuotta täyttävä Jari Litmanen saa mielihyvää seuratessaan omien poikiensa tekemisiä.

Lauantaina 50 vuotta täyttävän Jari Litmasen syntymäpäivähaastattelun ajankohta on mietitty tarkasti. Ajankohdaksi valikoitui helmikuun 10. päivä kello 10.10 – kesto 50 minuuttia.

Kymppipaikan ja -paidan pelaajana mainetta niittänyt Litmanen elää nykyään melko tavallista elämää perheineen Virossa.

– Olen tehnyt asioita paljon perheen kautta. Pojat käyvät koulua joko kotona tai koulussa. Arki on pyörinyt heidän ympärillään. Paljon on koronarajoitteita, ja ympyrät aika pienet. Ei varmaan tule yllätyksenä, että mitään juhlia ei pidetä, Litmanen sanoo.

Hän sai mittavalla ja ainutlaatuisella huippu-urallaan lukuisia upeita tunne-elämyksiä kentillä. Entä mistä hän saa mielihyvän tunteita eli ”kiksejä” nykyään?

– Viimeisen kuukauden aikana kiksit ovat tulleet siitä, että olen käynyt hiihtämässä. Minulla on Iivo Niskasen oranssimustat käsineet aina kädessä, Litmanen heittää aluksi hymyillen.

Sitten hän vakavoituu.

– Toiseksi kiksiksi voi sanoa, että omat pojat ovat tällä hetkellä ihan mielenkiintoisessa vaiheessa: 13 ja 15 vuotta. Heitä seuraan: mitä ajatuksia heillä on, miten he näkevät jalkapallon? Yritän auttaa heitä, miten he nyt tällä hetkellä sitä tietoa vastaanottavatkaan.

Suomalaisissa jalkapallopiireissä Litmasta kutsutaan lempinimellä ”Kuningas”. Häneltä kysyttiin muutama vuosi sitten mielipidettä tuosta lempinimestä.

– No ei minua ainakaan kotona kukaan kutsu kuninkaaksi, Litmanen vastasi silloin.

Jari Litmanen kuvassa vaimonsa Ly Jürgensonin kanssa 2019.­

Koronavirus on koskettanut myös Litmasen perhettä. Litmanen ja hänen vaimonsa Ly Jürgenson sairastuivat koronaan viime keväänä.

Litmanen oli todella hyvässä kunnossa sairastuessaan. Nyt kunto on vajonnut. Hän kärsii edelleen koronan oireista. On väsymystä ja voimattomuutta.

– Olen joutunut ensimmäistä kertaa elämäni aikana miettimään, mitä voi tehdä, mitä jaksaa tehdä ja mitä kykenee tekemään. Jos joskus tuntuu hyvältä ja innostuu, se iskee aina kovasti takaisin. Aika kanveesissa on oltu, hän sanoo.

Jari Litmanen kuvattuna Lahdessa 11. helmikuuta 2021.­

Litmanen ei ole tehnyt merkittävänä paaluna pidetyn 50:n ympärillä erikseen ura- tai elämäinventaariota.

– Olen käynyt asiat oikeastaan läpi jo vajaat kymmenen vuotta sitten. Jouduin katsomaan hyvin pitkälti elämääni ja jalkapallouraani, kun ensin oli dokumentin teko ja sen jälkeen kirja.

Elokuva Kuningas Litmanen ilmestyi 2012 ja omaelämäkerta Litmanen 10 (Tammi) 2015.

Litmanen pelasi viimeiset viralliset ammattilaisottelunsa 40-vuotiaana HJK:ssa vuonna 2011. Kausi päättyi tuplamestaruuteen eli Veikkausliigan ja Suomen cupin voittoihin.

Lahtelainen olisi vielä halunnut jatkaa pelaamista, mutta polvivamma esti aikeet. Hän voi katsella kokonaisuutta taaksepäin ilmeisen tyytyväisenä.

– 25 vuotta on jalkapallon ehdoilla eletty. Se oli unelma ja kova työ. Sieltä sai paljon. Pitkän uran näin isoimpana voittona. Jalkapallo on ensinnäkin harrastus, mutta siitä sai vielä ammatin, Litmanen sanoo.

Suomen mestarina HJK:ssa lokakuussa 2011.­

Ilonen Reippaan nuorukainen kesäkuussa 1988.­

Lahden Reippaan pelaajana 1990.­

Vanha kunnon tv-pallo Jari Litmasen kädessä kesälomalla 1994.­

Hän pelasi mittavalla ja ainutlaatuisella urallaan muun muassa Ajaxissa, Barcelonassa ja Liverpoolissa. Ne ajat eivät antaneet Litmaselle pelkästään maaleja, pokaaleita ja tunteita.

– Olen oppinut eri kulttuureita ja eri kieliä, saanut paljon ystäviä ja tuttavia. Kun olen (yhteensä) kuudessa eri maassa pelannut jalkapalloa, se on avartanut paljon.

Barcelonan uutena pelaajana 1999.­

Juhlimassa Michael Owenin kanssa Liverpoolin tekemää maalia 2002.­

Kotimaan lisäksi hän pelasi Hollannin, Espanjan, Englannin, Saksan ja Ruotsin pääsarjoissa.

– Ei ole enää ihan samoilla ajatuksilla maailmanmenosta kuin silloin nuorena oli Lahdessa. Elämä eri maissa on avartanut ja kasvattanut.

Jos Litmanen yllätti taidoillaan välillä kentillä, hän on yllättänyt myös huippu-uransa jälkeen. Hän näytteli ensi-iltansa viime vuonna saaneessa elokuvassa Risto Räppääjä ja väärä Vincent hollantilaista taidetutkijaa.

– Kiva tehdä tällaisia itselle poikkeuksellisia juttuja. Risto Räppääjä oli yksi. Se poiki muutamia muita juttuja, useampia rooleja, mutta niistä halusin kieltäytyä. Enemmän on tässä viimeisen vuoden aikana ollut leffarooleja kuin jalkapallorooleja. Sinänsä voi olla, että pitäisi miettiä enemmän siihen suuntaan, Litmanen sanoo tyypillisellä huumorillaan.

Jari Litmanen taidetutkija van Houtenina elokuvassa Risto Räppääjä ja väärä Vincent.­

Vakavasti Litmanen ei lähde arvioimaan tarkkoja suuntia tulevaisuudestaan, vaikkei täysin sulje pois mahdollista valmennusuraa. Kysymyksiä on toistaiseksi enemmän kuin vastauksia.

– Valmentaminen ilman muuta kiinnostaa ja se on hyvin mielenkiintoinen polku. Valmentaminen on myös hyvin sitovaa: 24/7. Sellaista yhtälöä, jossa olisi saanut kaikki yhdistettyä, ei ole ollut, Litmanen sanoo.

Hän kertoo saaneensa vuosien varrella lajiaiheisia yhteydenottoja eri puolilta.

– Virossa on asuttu ja perhe edellä menty. Toistaiseksi en ole lähtenyt mihinkään juttuun, ja vuosi sitten kaikki oikeastaan pysähtyi, eikä ole enää tarvinnut miettiä.

Litmanen arvioi koronaviruksen vaikuttavan maailmassa vielä pitkään.

– On odotettu ja odotettu, ja ollaan vähän kuin samassa tilanteessa edelleen. Kuinka kauan tämä tilanne kestää ja mihin tämä johtaa jatkossa? Eihän se ole niin, että yhtäkkiä kuukauden, kahden tai puolen vuoden päästä me palaamme siihen johonkin, mikä oli puolitoista tai kaksi vuotta sitten.

Jari Litmanen ja Sauli Niinistö Vesa-Matti Loirin vieraina Loirinuotio-sarjassa 2015.­

– Jotakin muutosta tämä (korona) tuo. Minun on hyvin vaikea sanoa, mitä teen vuoden tai kahden vuoden päästä. En vaan tiedä. Uskoisin, että jotenkin olisin mukana tässä jalkapallossa ja urheilussa – tai ainakin haluaisin olla.

Litmanen on lupautunut auttamaan hyvää ystäväänsä Tommi Kautosta Lahden Reippaan valmennuksessa epäviralliselta ja satunnaiselta pohjalta.

– Olen hengessä mukana ja autan missä pystyn – taustalla. Jos Lahdessa olen, niin se on enemmän käsky kuin pyyntö, että pitää harjoituksissa käydä. On ollut vasta ihan muutamia kertoja.

Koronarajoitukset vaikuttanevat suuresti myös tuleviin jalkapallon EM-kisoihin – joissa Suomi on mukana ensimmäistä kertaa.

Litmanen pelasi omalla huippu-urallaan ennätykselliset 137 A-maaottelua Suomen paidassa – 77 EM- ja MM-karsinnoissa – mutta hänelle pelaaminen arvokisoissa jäi ikuiseksi unelmaksi.

Kapteenien kättely. Jari Litmanen ja Englannin David Beckham Anfieldillä Liverpoolissa 24. maaliskuuta 2001.­

Jari Litmanen yhdessä ikimuistoisista A-maaotteluista: Suomi voitti EM-kotikisoihinsa valmistautuneen Portugalin 4–1 vuonna 2002.­

Suomen odottamat EM-kisat piti pelata jo viime kesänä, mutta ne siirrettiin ensi kesään.

– On valitettavaa, että kun kisoihin vihdoin päästiin, niin sitten tuli tämä korona. Oli hyvä buumi, joka kesti oikeastaan koko kesän ja syksyn (2019). Olisi ehdottomasti ansaittu kisat yleisön kanssa ja heti siihen huumaan jatkoa. Nyt tietynlainen latistuminen koronan takia on tullut, Litmanen sanoo.

Suomalaisfanit joutunevat tyytymään kisoissa tv:n katseluun.

– Näyttäisi vähän siltä, ettei yleisö pääse (katsomoihin), mikä on harmi. On nähty viimeisen vuoden aikana, että jalkapallon kuuluu olla yleisön kanssa. Jotenkin on ollut kolkkoa seurata sarjoja ja Mestarien liigaa, joissa isot katsomot ovat tyhjinä.

Liverpoolin pelaajana Hakaa vastaan Helsingin olympiastadionilla elokuussa 2001.­

– Itsekin tietää, miten upeaa pelaajana voi olla: esimerkiksi Camp Noulla 100 000 katsojaa ja Anfield Roadilla se 60 000. Nyt ne ovat tyhjillään. Kyllä se on latistanut fiilistä ja vaikuttanut peliin. Ottelut ovat olleet kuin neutraaleita tapahtumia; kuin olisi mennyt teatteriin jotakin esitystä seuraamaan. Nyt on saatu varmasti enemmän poikkeuksellisia tuloksia kuin ikinä aikaisemmin.

Kun mittariin raksahtaa 50 vuotta, se tarkoittaa huippupelivuosien jäämistä yhä kauemmaksi taakse. Vieläkö Jari Litmanen tunnistetaan hyvin arjessa?

– Vähemmän ja vähemmän, mutta kun on pipo päässä ja maski naamalla, niin ei kukaan tunnista! Kaikki näyttävät vähän niin kuin samalta, Litmanen vastaa aluksi ja jatkaa:

– Jos lähden katsomaan jotakin jalkapallopeliä tai poikien turnausta – ja ihan kaupassakin – kyllä siellä tunnistetaan. Virolaiset ovat aika samanlaisia kuin suomalaisetkin: jättävät rauhaan päiväsaikaan, ei ole häiriötä.

Esimerkiksi Hollannissa hänet tunnistetaan edelleen erittäin hyvin.

Vierailulla vanhassa kotikaupungissa Amsterdamissa 2013.­

– Siihen on luonnollinen syy. Ajax on minun pitkäaikaisin seurani ja yhteisöni. Olen yhdeksän vuotta pelannut ja asunut Amsterdamissa. Jokapäiväinen elämä oli muutakin kuin pelkkää harjoituksiin menoa ja pelaamista.

Vanhat muistot herätetään henkiin nopeasti Litmasen vieraillessa Ajaxin, Barcelonan tai Liverpoolin otteluissa.

– Halusin tai en, niin aina ne tekemiseni noissa seuroissa kaivetaan pitkänkin ajan jälkeen takaisin esille.

Ikimuistoinen hetki. Jari Litmanen ja Mestarien liigan voittopokaali Wienissä keväällä 1995. Vieressä Finidi George (vas.) ja Nwankwo Kanu.­

50-vuotissyntymäpäivätkin herättivät laajaa huomiota jo ennakkoon.

– En asiaa varsinaisesti miettinyt. Nyt olen joutunut miettimään, kun kaikki hössöttävät ympärillä, Litmanen sanoi viime viikolla.