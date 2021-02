”Kukaan ei halunnut hävitä: ei Litti, en minä eikä Spede” – näin ystävät ja pelikaverit kertovat 50 vuotta täyttävästä Jari Litmasesta

Suomen kaikkien aikojen paras jalkapalloilija Jari Litmanen täyttää lauantaina 50 vuotta. Nyt hänen uraansa läheltä seuranneet jakavat muistonsa ja kokemuksensa.

Jari Litmasen tie vei Lahden Reippaasta ja Suurhallista maailman suurimmille jalkapalloareenoille, legendaksi niin kotimaassa kuin ulkomailla ja samalla A-maajoukkueen ennätyspelaajaksi.

Nyt yli 20 suomalaista kertoo Litmaseen liittyvistä muistoistaan ja kokemuksistaan.

Ensimmäisiä muistoja

Mika Päärilä, 50, lapsuudenystävä ja pelikaveri: Pelasimme samassa Reippaan joukkueessa jo 7–8-vuotiaina. Jarin isä valmensi meitä B-junioreihin asti. Vitsailimme, että ei Jari muuten pääsisi pelaamaan, mutta kun isä on valmentaja... totuus oli tietysti toinen. Jarin omistautuminen lajille on ollut poikkeuksellista jo pikkujunnusta asti.

Tommi Kautonen, 49, lapsuudenystävä ja pelikaveri: Me tietysti törmäsimme jo vaippaikäisinä, kun faijamme pelasivat samassa joukkueessa (Reippaassa). Urheilimme lapsina kaikkea mahdollista yhdessä, eri lajeja eri ympäristöissä vuodenaikojen ja tv-urheilun mukaan: mäkihyppyä, pujottelua, kenkälätkää...

Jukka Vakkila, 69, maajoukkuevalmentaja 1986–92: Tapasin Litmasen ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla Hartolan kentällä, jolla kesämökkiläiset kävivät pelaamassa. Jari oli silloin 7–8-vuotias ja aivan armoton painaja, vaikka pelasi aikuisia vastaan. Myöhemmin tietysti tulivat Lahden Suurhalli ja Urheilukoulun fudisjoukkue. Hän on ollut aina ihan mielettömän määrätietoinen.

Antti Niemi, 48, maalivahtina 67 A-maaottelua: Ekat muistot ovat Urheiluruudusta, jossa näkyi kuinka ”Litti” pelasi SM-sarjan ottelua hiekkakentällä. Hän teki tosi nuorena saksarilla maalin OTP:tä vastaan (1988). Myös alle 21-vuotiaiden maaottelu Raatissa jäi mieleen. Litti oli silloin 15 tai 16. Hän oli jo silloin kuin kala vedessä.

Atik Ismail, 64, 26 A-maaottelua: Pelasin Littiä vastaan hänen SM-sarjadebyytissään (1987). Ihmettelin, että miten tuollainen pieni hoikka poika pääsee pelaamaan SM-sarjaa. Siitä hän pääsi pikku hiljaa eteenpäin. Kun Litmanen oli armeijassa (1991), kävimme vieraina Speden Speleissä (kilpailuhenkinen tv-show). Kukaan meistä ei halunnut hävitä: ei Litti, en minä eikä Spede. Spede kävi välillä tupakkatauolla puhisemassa ja palasi taas takaisin.

Jari Litmanen armeijan vetimissä joulukuussa 1990.­

Martti Kuusela, 75, päävalmentaja 1982–87: Lahden Suurhallista aikana, jolloin olin 21-vuotiaiden maajoukkuevalmentaja. Kyselin Voutilaisen Keijolta, että kuka on tuo pikkupoika, joka tulee halliin aina aamuisin ennen koulupäiväänsä. Toki hänen isänsä ”Mane” Litmanen oli vanhoja pelikavereitani, ja selvisi, että tässä on hänen poikansa. Jari on aina tiennyt, mikä on ainoa tie menestykseen: työnteko.

Antti Muurinen, 66, päävalmentaja 2000–2005: Olin 1988 ensimmäistä kauttani Kuusysin valmentajana. Ottelussa Reipasta vastaan oli elämäni ensimmäinen kerta, kun olen laittanut jollekin päällystakin (miesvartioinnin). Jari oli jo nuorena poikana Reippaassa jalkapallonero, tosi vaikea pideltävä. Ja Jari oli Lahden Suurhallissa harjoittelemassa aina – kolme kertaa joka päivä. Vaikka hän on lahjakas, menestyksen eteen on tehty valtavasti töitä.

Lennart Wangel, pitkäaikainen A-maajoukkueen johtaja: Näin hänet ensimmäisen kerran Lahden Suurhallissa harjoittelemassa. Hän oli siellä ennen ja jälkeen koulupäivän. Monet menivät hallille vain potkimaan, mutta Jarin kaikki tekeminen oli todella määrätietoista. Sitten hän tietysti oli mukanamme Trinidad ja Tobagossa päästessään ensimmäiseen A-maaotteluunsa nuorena Reippaan pelaajana.

Marko Rajamäki, 52, 16 A-maaottelua: Eka oho tai ahaa tuli, kun Litti pelasi SM-sarjan debyyttinsä 16-vuotiaana (1987). Tuntui täysin sääntöjenvastaiselta, että se nuori poika oli heti parempi kuin muut – epäreilua! Itsekin olin nuori. Voi vain kuvitella, miltä kokeneista pelaajista tuntui, kun tuollainen nuori poika tuli kentälle ihan ylivoimaisena.

Jari Litmanen Reippaan pelaajana 1988.­

Kari Laukkanen, 57, 49 A-maaottelua: Ensimmäinen muisto on treenimaaottelumme Cuiabassa 1992. Olin itse ollut silloin Suomesta poissa jo vuosia pelatessani ulkomailla, enkä ollut niin ajan hermolla siitä, mitä tästä nuoresta lupauksesta Suomessa oli puhuttu ja kirjoitettu. Litti pelasi sitten Brasiliaa vastaan ihan huikean littimäisen pelin.

Lukas Hradecky, 31, Huuhkajien maalivahti: Alkaa tietysti olla jo kauan aikaa, mutta varmasti ensimmäisenä ”Kunkun” naama on tullut minulle vastaan keräilykorteista hänen Ajaxin-ajoiltaan.

Teemu Tainio, 41, 64 A-maaottelua: Ensimmäinen muistoni Litistä on Eerikkilän urheiluopiston futisleiriltä vuodelta 1989. Litti tuli sinne käymään ja ohjelmassa oli futisgolfia. Minä voitin!

Tim Sparv, Huuhkajien kapteeni, täyttää 20.2. 34 vuotta: Kävimme Norrvalla FF:n jätkien kanssa Pekka Utriaisen ja Jukka Vakkilan Playmaker-leirillä Eerikkilässä useita kertoja 90-luvun lopussa. Jos olimme onnekkaita, paikalla oli myös A-maajoukkue valmistautumassa maaotteluihin. Silloin tapasin ensimmäistä kertaa Litmasen. Otimme myös ryhmäkuvan maajengin kanssa. Se kuva on vieläkin broidini (nykyinen vapaaottelija Glenn Sparv) vanhassa huoneessa äidin luona. Myös broidini oli mukana leirillä.

Markku Kanerva, 56, Huuhkajien päävalmentaja: Olin armeijassa Urheilukoulussa 1983–84. Kun menimme aamuisin Lahden Suurhalliin, siellähän oli aina joku jätkä potkimassa palloa. Jossain vaiheessa kysyimme, että kuka se jätkä oikein on. Sotilasmestari Musakka kertoi, että siinä on hyvä pelimies.

Reippaan Jari Litmanen ohittamassa HJK:n Kari Rissasta syyskuussa 1990.­

Kaje (ent. Kari) Rissanen, 54. 25 A-maaottelua: Huono muisto liigan välieräottelusta (HJK–Reipas 1990) oli tavallaan oma vikani. Minun tehtäväni oli vartioida Littiä. Hän on ainoa pelaaja, joka sai minut leikkauskuntoon – ei tietenkään tahallaan, hän vain kaatui jalkani päälle. Pystyin pelaamaan pelin loppuun. Ottelun jälkeen meistä ei voinut sanoa, kumpi voitti, kun molemmilla olivat päät alaspäin: kausi ohi. Seuraavana vuonna sitten pelasimmekin jo samassa jengissä (HJK).

Kari Ukkonen, täytti 19. helmikuuta 60 vuotta. 59 A-maaottelua: Ikäeron myötä meille ei tullut pitkää yhteistä historiaa maajoukkueessa. Muistan Litin alkuajoiltaan tulevana huippupelaajana. Hän oli todella hyvä pallonkäsittelijä ja erittäin motivoitunut yksinharjoittelija jo todella varhain.

Mika Nurmela, 49, 71 A-maaottelua: Pelasimme lukioaikoina Kastellin lukion kanssa valtakunnallisessa kilpailussa. Tietenkin voitimme Lahden ”Dream Teamin”, jossa olivat myös Kautosen veljekset.

Unohtumattomia hetkiä

Olli Huttunen, 60, 61 A-maaottelua: Olimme Litin kanssa pitkään yhdessä maajoukkueessa, mutta seurapuolelta on jäänyt mieleen ottelu Haka–Reipas Tehtaan kentältä 1990. Hävisimme 0–6 ja Litti teki neljä. Viimeistään silloin näki, että tuossa on aika kova peli­mies.

Joonas Kolkka, 46, 98 A-maaottelua: Pääsin armeijavuotenani Ajaxiin harjoittelemaan. Jari pelasi jo siellä. Leirini aikana Ajaxilla oli Willem II:ta vastaan vieraspeli, jonka halusin nähdä. Litti hoiti homman yhdellä puhelulla. Hän soitti jollekin fanille, jonka kyydissä sitten pääsin peliin. Tämä jäi mieleen, vaikka tietysti Litti pelasi lukuisia upeita otteluita Mestarien liigassa ja maajoukkueessa.

Sami Hyypiä, 47, 105 A-maaottelua: Tietysti näin läheltä hänen taitonsa ja osaamisensa jo silloin, kun pelasimme MyPassa yhdessä. Se, mitä hän teki Ajaxissa oli aika uskomatonta. Liverpoolissa hänellä oli epäonneakin mukana. Häneltä murtui käsi Englanti–Suomi-ottelussa ja hän joutui juuri väärään aikaan sairastuvalle. Mutta edelleen häntä muistellaan Liverpoolissa todella hyvällä, sillä hän teki pelaamissaan otteluissa sellaisia asioita, joita fanit arvostavat.

Litmanen kurottaa palloon ennen Englannin Rio Ferdinandia maaliskuussa 2001.­

Mikael Forssell, 39, A-maajoukkueessa 29 maalia: Vaikea poimia yksittäistä hetkeä tai ottelua. Litin kanssa oli todella mahtava pelata, koska hän katsoi peliä aina eteenpäin. Etenkin Belgiaa vastaan 4–1-voitossamme (2001) meillä oli aivan jäätävän hyvä yhteys! Aina, kun Litti sai pallon, mentiin eteenpäin.

Mikael Forssell (vas.), Litmanen ja Jonatan Johansson syyskuussa 2000 ennen Albania-ottelua.­

Jari Ilola, 42, 30 A-maaottelua: Pelasimme yhdessä Suomen voittaessa Turkin vieraissa 3–1. Pelasin silloin ensimmäisiä maaotteluitani, Jari oli tietysti ollut mukana jo pitkään. Ottelu oli kaiken kaikkiaan ainutlaatuinen kokemus. Muistan, kuinka turkkilaiset taklailivat Littiä täysin surutta yrittäessään pysäyttää hänet.

Ari ”Zico” Hjelm, 58, sata A-maaottelua: Olen tosi iloinen, että sain pelata hänen kanssaan. Me molemmat teimme Kreikkaa vastaan maalin 2–1-voitossa 1995. Vaihdoimme pelipaitoja keskenämme ottelun jälkeen ja kirjoitimme paitoihin nimikirjoitukset. Mieleen on jäänyt vahvasti myös vuoden 1996 Mestarien liigan finaali, jossa Litti teki maalin, vaikka Ajax hävisikin Juventukselle.

Ari Hjelm ja Jari Litmanen Eerikkilän urheiluopistolla ennen Kreikka-ottelua 1995.­

Juha Malinen, 62, valmentaja: Mestarien liigan finaali Wienissä 1995 ja monet muut huippuottelut tietysti, mutta mieleen tulee myös yksi ottelu Litmasen jo palattua pelaamaan FC Lahteen. Olin AC Oulun valmentajana, kun Litmanen teki meitä vastaan maalin todella upealla saksipotkulla (2010). Olin vaan monttu auki, eihän siinä voinut edes olla vihainen. Melkein nelikymppinen kaveri, ja tekee tuollaisen maalin!

Styrbjörn Oskarsson, 61, pääsarjatuomarina 1983–1994: Olimme useissa samoissa SM-sarjamatseissa. Hän oli kentällä aina asiallinen kaveri. Joskus hän oli eri mieltä kuin minä, mutta muistan hänet herrasmiespelaajana. Edelleen tulee aina lämmin fiilis, kun tapaamme.

Esa Pekonen, 59, 60 A-maaottelua: Jari paneutui jalkapalloon enemmän kuin muut, vaikka muutkin ottivat homman tosissaan. Olemme eri sukupolvea ja meillä oli eri seurat, mutta sama kaupunki. Yhteistä historiaa löytyy kausi MyPasta, jossa voitimme cupin.

Tim Sparv: Ensimmäinen treeni Litin kanssa Saksassa ennen Turkki–Suomi-peliä 2008. Muistan kuinka otin yhdessä tilanteessa pystyjuoksun, mutta en missään nimessä odottanut saavani palloa, koska pelaajilla ei ollut tilaa tai aikaa syöttää minulle. Yhtäkkiä olen yksin läpi Litin syötöistä! Muistan vielä Roman Eremenkon hymyn ja kommentin: ”Juokse vaan Tim, kyllä se pallo jossain vaiheessa tulee, kun Litillä on pallo”.

20. helmikuuta syntyneet tarkkoina. Tim Sparv ja Litmanen vaihtopenkillä San Marino -ottelussa 2010.­

Markku Kanerva: Se Mestarien liigan voitto 1995. Minulla oli samana päivänä 31-vuotissynttärini, ja tuli lisää aihetta juhlaan. Tunsin suurta ylpeyttä siitä, että nyt suomalainenkin pelaaja oli voittanut Mestarien liigan.

Martti Kuusela: Maaottelut ja Ajaxin Mestarien liigan voitto. Toki pidän aika merkittävänä sitäkin, että hän on pelannut myös Barcelonassa ja Liverpoolissa. En oikein voi sanoa yksittäistä ottelua. Mielestäni hänen tasonsa on ollut aina sama: loistava.

Mestarien liigan voitto 1995! Suomalaistähden vieressä Finidi George (vas.) ja Nwankwo Kanu.­

Mika Nurmela: Pelasimme Englantia vastaan kotona Olympiastadionilla 2000. Pääsin puolittain läpi oikealta laidalta ja nostin pallon keskelle. Ainakaan minun näkökentässäni ei ollut yhtään puolustajaa – olin ihan varma, että Litti puskee maalin. Ihan viime hetkillä joku tuli hätiin. Peli päättyi 0–0.

Tommi Kautonen: Ensimmäisenä pompahtaa mieleen yhä se hieno Turkin-reissu (1998). Yksi spesiaalitapahtuma oli myös Ajaxin Mestarien liigan välieräottelu Bayern Müncheniä vastaan Amsterdamin vanhalla olympiastadionilla 1995. Olin katsomossa. Bayern jäi täysin vastaantulijaksi, Jari oli isossa roolissa Ajaxissa ja täpötäysi stadion lauloi täysillä Jari-laulua.

Kaje Rissanen: Ottelumme vieraissa Sveitsiä vastaan oli paras pelini, ja myös Litiltä hyvä ottelu (2–1-voitto 1997). Voitonjuhlissa hotellillamme Litti kysyi jätkiltä, että kuka lähtee uimaan hänen kanssaan Genevenjärveen. Kukaan muu kuin minä ei lähtenyt. Siitä sitten mentiin hotellista pyyhkeiden kanssa tien yli järveen.

Jukka Vakkila: Pelasimme Brasiliaa vastaan 1992. Brasilia oli aloittanut valmistautumisensa 1994 MM-kisoihin, jotka sitten myös voitti. Ottelu meitä vastaan oli samalla brassilegenda Juniorin jäähyväisottelu. Littiä ylistettiin siitä pelistä yli kaiken. Moni oli saattanut epäillä, että riittävätkö Litin paukut. Luulen, että epäilijöiden silmät aukesivat: taidot riittivät.

Antti Muurinen: Ensimmäisenä mieleen tulee vierasottelumme Englantia vastaan 2001. Hävisimme 1–2. Jarin käsi murtui ottelussa, mutta hän tsemppasi pelin loppuun asti ja näytti taistelijanluonteensa. Jos hänen kätensä olisi ollut terve, olisimme voineet saada hyvän tuloksen. Tietysti löytyy lukuisia muitakin supermatseja. Hänen paras akselinsa maajoukkueessa oli ehkä ”Miklun” (Mikael Forssellin) kanssa.

Päävalmentaja Antti Muurinen ja Jari Litmanen Bukarestissa 2004.­

Marko Rajamäki: Jari oli maajoukkueessa aikoinani moniin meistä muista verrattuna liian hyvä. Palavereissa käytiin eri asioita läpi, mutta sitten lounaalla juteltiin pelimiesten kanssa, että jos joudutaan kuseen, niin annetaan pallo Litille! Onneksi hän sai myöhemmin paljon hyviä pelimiehiä rinnalleen.

Ismo Korhonen, 59, Kuusysin maalivahti: Jari pelasi jo Ajaxissa. Vierailumme Amsterdamiin pienellä porukalla on jäänyt erittäin hyvin mieleen. Olemme eri ikäpolvea, ja oikeastaan vasta tuolla reissulla pääsin tutustumaan Jariin paremmin. Jari oli meille loistava isäntä, ja samalla Amsterdamissa ymmärsi, mikä hänen merkityksensä Ajaxille oikeasti oli.

Mitä Litmanen merkitsee sinulle?

Martti Kuusela: Jari on ihan mahtava ihminen. Hän on auttanut minuakin monessa asiassa. Jos minulta kysytään, ketkä ovat merkittävimmät jalkapalloilijat, niin vastaan, että Puskas, Pele, Rytkönen ja Litmanen. Toki arvostan muitakin, jotka ovat menneet pitkälle.

Lennart Wangel: Jari oli pitkään maajoukkueen kapteenina. Juttelimme paljon muun muassa pelaajien maajoukkuesopimuksista. Paljon tärkeämpää kuin markat tai eurot hänelle olivat olosuhteet ja eri järjestelyt: matkustus, asuminen, olosuhteet, taustat fysioineen ja niin edelleen.

Lennart Wangel (vas.) ja Jari Litmanen lentoasemalla Lontoossa 2006. Heidän välistään näkyy Markus Heikkinen. Joonas Kolkka tarkkailee oikealla.­

Markku Kanerva: Hän on futisnörtti, kävelevä tietosanakirja, hyvä seuramies, hyväkäytöksinen kentällä ja kentän ulkopuolella. Nuo saavutukset olisivat voineet nousta päähän, mutta hän on pysynyt vaatimattomana. Salonkikelpoinen maailmankansalainen, hieno lähettiläs Suomelle.

Jari Litmasella ja Markku Kanervalla oli hauskaa Captains Ball -tilaisuudessa 2019.­

Olli Huttunen: Jari on ollut suomalaisen jalkapallon uranuurtajia. Hänen lähtönsä Hollantiin avasi portteja ja antoi suomalaisille itseluottamusta. Kun Litti pärjäsi, maailmalla ajateltiin, että Suomesta voi nousta muitakin hyviä pelaajia.

Kari Laukkanen: Litti on ollut meidän kovin jalkapallolähettiläämme, vaikka ennen häntäkin pelaajiamme oli maailmalla. Hän oli ensimmäinen sen luokan tekijä, joka avasi omalla tekemisellään tietä muillekin. Hän on erittäin vahva persoona – ja myös kävelevä jalkapallon tietosanakirja! Jos jotakin haluaa jalkapallosta kysyä, niin Litiltä saa vastauksen.

Ismo Korhonen: Kyllä hän on jalkapallokuningas edelleen. Loistava persoona, jossa on sopivasti nöyryyttä ja vaatimattomuutta mutta samalla myös kansainvälisyyttä.

Styrbjörn Oskarsson: Uskallan väittää, että hän on yksi Suomen urheilun isoimmista ikoneista. Matkustan edelleen paljon Uefan hommissa. Kun puhumme maailmalla jalkapallosta, Litmasen nimi tulee aina esille. Hänet muistetaan edelleen erittäin hyvin.

Riemua upeassa 5–1-voitossa Kreikkaa vastaan. Vasemmalta Teemu Tainio, Jari Litmanen, Hannu Tihinen (5), Joonas Kolkka ja Mikael Forssell.­

Juha Malinen: Jari murskasi sen käsityksen, että suomalaisen pelaajan pitäisi olla jotenkin tietyntyyppinen. Hän toi taitokäsityksen mukaan. Kun Litmanen nousi huipulle, hän oli taitopelaajana hyvin poikkeuksellinen. Nykyään tulee taitavia pelaajia, mutta Litmanen oli murskannut ne vanhat käsitykset. Oli hienoa saada Litmanen myös mukaan U19-EM-kisaprojektimme taustaryhmään (2018). Hän on helposti lähestyttävä, ystävällinen ja puhelias. Juttuja riittää!

Lukas Hradecky: Litti on minulle ja monille muille tietenkin SE esimerkki suomalaisesta jalkapalloilijasta, mitä on mahdollista saavuttaa. Monella ei samanlaista uraa tule, ja omat tieni risteytyivät vain aika lyhyen aikaan kaverin kanssa. Mutta aura ja ammattimaisuus, jotka Kunkusta paistoivat, olivat ennennäkemättömiä. Hieno oli olla matkassa edes pienen aikaa. Kautta aikain legendaarisin suomalainen jalkapalloilija, ja tulee todennäköisesti se aina olemaan.

Joonas Kolkka: Litin myötä Suomi-tietoisuus tuli esille myös jalkapallossa. Ovet maailmalle levenivät ja kynnykset madaltuivat. Suomen koko fudis on hyötynyt Litmasen urasta. Hänelle laji on aina ollut käytännössä kaikki kaikessa. Kaipa hänen nuoruutensa salaisuus on se, että hän on saanut tehdä sitä, mistä tykkää.

Antti Niemi: Hän oli ensimmäinen supertähtemme maailman mittakaavassa. Hän antoi uskoa meille kaikille, että Suomestakin voi tulla hyviä jalkapalloilijoita.

Suomi-futiksen suuret eli Litmanen ja Sami Hyypiä Jerevanissa 2006 ennen Armenia-ottelua.­

Mika Päärilä: Tein junnuissa parhaana vuotenani Reippaalle yhteensä yli 100 maalia kaikki pelit huomioiden. Jari syötti niistä varmaan 60–70. Enemmän silti kuin minulle Jari on merkinnyt silti suomalaiselle jalkapallolle. Hän näytti, että mitä suomalainen voi oikeasti tehdä: hän murtautui läpi maailmalla ja vielä pärjäsi.

Mika Nurmela: Jos on omalla aikakaudellaan Euroopan kolmen parhaan pelaajan joukossa, on aika kova maailmanlaajuisestikin. Litti oli suomalainen tienraivaaja, joka vaikutti vahvasti myös siihen, että maajoukkueenkin taso nousi. Suomen kaikkien aikojen paras jalkapalloilija. Pidän häntä myös kaverina. Silläkin oli varmaan merkitystä, että aika usein lensimme Hollannista maaotteluihin samoilla lennoilla.

Teemu Tainio: Hän on ollut hyvä ystäväni jo pitkään. Kun olin pieni, hän oli minulle iso esikuva. Maradona on ollut aina ykkönen, mutta Litti tulee hyvänä kakkosena!

Tommi Kautonen: Jari oli lapsuudenkaverini ja on ollut koko ajan yksi parhaista ystävistäni. Paljon varmaan kertoo se, että olen hänen molempien lastensa kummi.

Tapaus teatterissa

Elokuvaohjaaja Arto Koskinen tutustui Jari Litmaseen tehdessään dokumenttielokuvaa Kuningas Litmanen, joka ilmestyi 2012.

Koskisen mielessä oli käynyt ajatus Litmas-elokuvasta, mutta hän ei ollut uskonut sen toteutumiseen. Hän kertookin lähes pudonneensa tuolilta saadessaan tiedon Litmasen suostumisesta projektiin.

Elokuvan tekeminen kesti kaikkiaan noin kaksi vuotta.

– Muistan, kun tapasimme ensimmäisen kerran Helsingissä, jännitin ihan perhanasti. Kun tutustuimme vähitellen, opin, että hän on aivan mahtava tyyppi, Koskinen sanoo.

Hän näki projektin aikana ennen kaikkea sen, miten tärkeitä ystävät ja läheiset Litmaselle ovat ja miten uskollinen Litmanen on heille.

– Jari on tietyllä tavalla varovainen ja varauksellinen. Oli helppoa lähestyä pelien kautta, mutta leffaan piti saada myös tunneasioita mukaan. Ehkä siinä onnistuttiinkin, Koskinen sanoo.

Ohjaaja Arto Koskinen ja Jari Litmanen Vantaalla 2012.­

Ohjaaja yllättyi siitä todella vahvasta arvostuksesta, jota Litmanen yhä nauttii jalkapallo-Euroopan huipulla. Asia valkeni eri kuvausmatkoilla.

– Vaikka olin nähnyt häntä tv:ssä, se arvostus oli aivan uskomatonta. Kun tähdet Amsterdamissa, Barcelonassa ja Liverpoolissa avautuivat kunnolla, näki kuinka iso Jarikin on.

Litmasen pelikäsitys on käsite. Koskinen kertoo eräästä tapaamisesta, joka oli sovittu Litmasen kanssa vanhaan teatteriin koskien elokuvan äänimiksaamista.

– Jari tuli itselleen täysin vieraaseen paikkaan. Ihmettelin, kun hän alkoi heti ravata ympäriinsä tutustuen paikkoihin. Hän skannasi ja hahmotti heti tilan. Tästä on suora linkki siihen, mitä hän teki kentillä, Koskinen sanoo.

Jari Litmanen kuvattuna Lahdessa 11. helmikuuta 2021.­