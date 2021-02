Kommentti: Suomi meni TAAS arvokisoihin! Helmareiden EM-karsinnat kulminoituivat hetkeen, jota ei olisi keksinyt höyrypäisinkään ohjaaja

Tietyt nimet ponnahtavat esiin, mutta ennen kaikkea Suomi ansaitsi paikan EM-kisoihin sielukkaalla, aggressiivisella ja yhtenäisellä pelaamisella, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Mika Halonen.

Naisten jalkapallon taso on noussut valtavin harppauksin vuodesta 2005, jolloin Suomi ensimmäisen kerran pelasi EM-kisoissa.­

Muistatko, kun suomalainen jalkapallo oli vitsi vain?

Palloliitto linjasi reilut kymmenen vuotta sitten tavoitteensa, juhlavasti Visio 2020. ”Meidän visiomme 2020 on olla huipulla kaikilla mittareilla. Arvokisapaikka on se päällimmäisin mittari, millä menestystä ja tuloksellisuutta mitataan. Teemme töitä sen eteen, että se tapahtuu mahdollisimman pian”, sanoi Palloliiton silloinen toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen Ylelle vuonna 2012.

Ja kansa nauroi.

Sitten hyppäys perjantaihin 19.2.2021: TAAS juhlitaan Töölön stadionilla Suomen arvokisapaikkaa. Helmarit varmisti EM-kisapaikan huikealla tavalla: Linda Sällström viimeisteli voittomaalin Portugalin verkkoon ottelun lisäajan viime hetkillä, ajassa 90+3.

Vastahan Huuhkajien torijuhlista ehdittiin toipua. Nyt Helmarit ja Huuhkajat ovat arvokisajoukkueita, samaan aikaan!

Se on käsittämätöntä, kun muistelee kotimaisen maajoukkuefutiksen alakuloa, josta ei todellakaan montaa vuotta ole vierähtänyt.

Helmarit ratkaisi, valitettavasti, paikkansa EM-kisoihin hieman kolkommissa oloissa kuin Huuhkajat, vaikka stadion oli sama. Myös SE marraskuinen ilta vuonna 2019 oli vilpoinen, mutta nyt stadionilla paukkui pakkanen ihan tosissaan, eikä paikalla ollut lämmittävää yleisömassaa. Helmarit ansaitseekin karsintataipaleestaan kaikki mahdolliset virtuaaliset ja kotisohva-aplodit.

Naisten jalkapallon taso kansainvälisesti on noussut valtavin harppauksin vuodesta 2005, jolloin Suomi ensimmäisen kerran pelasi EM-kisoissa. Sen jälkeen naisten maajoukkue pelasi EM-kotikisoissa 2009 – joihin se tietenkin pääsi ilman karsintoja – sekä vuonna 2013 Ruotsin EM-kisoissa.

Tänään ratkesi, että neljännen kerran naiset pelaavat EM-kisoissa vuonna 2022 Englannissa. Englannissa Suomi myös teki arvokisadebyyttinsä 2005.

Sankariteot näissä EM-karsinnoissa kiteytyvät etenkin kahteen uskomattomaan Skotlanti-voittoon sekä kahteen Sällströmin viime hetkien osumaan. Samoin kuin Markku Kanerva Huuhkajissa, päävalmentaja Anna Signeul on onnistunut luomaan Helmareille äärettömän tiiviin, mutta itseluottamusta uhkuvan pelitavan.

Edelliset karsinnat menivät opetellessa, mutta nyt Suomea vuodesta 2017 valmentaneen Anna Signeulin tiivis pelitapa toimi loistavasti.­

Uhrautuvalla puolustamisella Suomi onnistui jättämään 2019 MM-kisoissa pelanneen Skotlannin nollille niin Helsingissä kuin Edinburghissa. Lisäksi Portugalin vieraana Suomi jäi tappiolle, mutta nousi Sällströmin lisäajan tasoituksella arvokkaaseen pisteeseen. Kaiken kruunasi tietenkin Sällströmin voittomaali tänään Töölössä.

Sankareita kaikki tyynni, mutta ruotsalaisvalmentaja Signeulin lisäksi päällimmäisenä nousee mieleen kolme nimeä.

Amanda Rantasen nenämaali on tarina, jota ei olisi pystynyt käsikirjoittamaan höyrypäisinkään ohjaaja.

Vakavista terveysongelmista kärsinyt Rantanen, 22, vaihdettiin ensimmäisessä maaottelussaan kentälle Skotlannin vieraana pelin lisäajalla.

Siinä vaiheessa Skotlanti haki raivoisasti voittomaalia. Suomi sai vastahyökkäyksen, Rantanen pääsi läpiajoon Emmi Alasen loisteliaasta syötöstä, epäonnistui viimeistelyssään, mutta pallo kimposi maalivahdin torjunnasta hänen naamansa kautta maaliin.

Rantanen kyynelehti kentällä, Skotlantia aiemmin 12 vuotta luotsannut Signeul vaihtopenkillä.

Tähän hetkeen EM-karsinnat kulminoituivat: huikean koko joukkueen puolustustaistelun jälkeen Amanda Rantanen (vas.) on tehnyt nenämaalinsa, Olga Ahtinen rientää onnittelemaan.­

Sällström, 32, pelasi Portugalia vastaan uransa maaottelun numero 105. Kokenut hyökkääjä kärsi 2010-luvun alkupuolella kolme vakavaa polvivammaa ja oli lähellä lopettaa uransa.

2013 EM-kisoissa Sällström ei päässyt pelaamaan loukattuaan polvensa maajoukkueen Kyproksen leirillä. Nyt EM-karsinnoissa Sällström nousi kaikkien aikojen maalintekijäksi maajoukkueessa ohi Laura Östberg-Kalmarin.

Sällström oli sanonut, että nämä karsinnat lienevät hänen viimeinen mahdollisuutensa toteuttaa arvokisaunelma.

Linda Sällström on naisten A-maajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä.­

Vaikka Suomen puolustuksessa huikeita otteita on esittänyt muun muassa The Guardianin sadan parhaan pelaajan listalle ainoana suomalaisena valittu Natalia Kuikka, on Helmarien viimeinen lukko ollut itseoikeutetusti maalivahti Tinja-Riikka Korpela.

Kapteeni lähestyy 100 maaottelun rajaa. 34-vuotias veskari, joka on voittanut muun muassa Bundesliigan mestaruuksia ja pelasi Suomen joukkueessa jo EM-kisoissa 2009 sekä 2013, tietää, mitä menestyminen kansainvälisissä otteluissa vaatii.

Tietyt nimet ja tarinat ponnahtavat aina esiin, mutta viime kädessä Suomi on ansainnut EM-paikkansa sielukkaalla, tiiviillä, ahkeralla, aggressiivisella ja yhtenäisellä pelaamisella.

– Luotan tähän joukkueeseen kuin vuoreen, koska kaikki ymmärtävät, että tulos syntyy yhteistyöllä. Tässä joukkueessa ei ole sooloilua, Korpela totesi ennen Portugali-ottelua.