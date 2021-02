Vakio: Voittokantaan palannut Norwich viikon runkovarma

Kolme viime liigapeliään hävinnyt Liverpool on jäämässä selkeästi alipelatuksi paikallistaistossa Evertonia vastaan.

1 Liverpool–Everton (1)

Valioliiga: Liverpoolin otteet eivät vakuuta. Viimeksi Leicesterin vieraana hyvin hallussa ollut peli menetettiin ottelun loppuhetkillä ja maalin johtoasema kääntyi 1–3-tappioksi. Viikolla Mestarien liigassa tuli silti tulosta, kun Leipzig kaatui puolueettomalla kentällä 2–0. Poolin loukkaantumislista on totutun pitkä, kun sivussa jatkavat runkopelaajista Virgil van Dijk, Joe Gomez, James Milner, Joel Matip ja Diogo Jota.

Myös Evertonilla on ollut viime aikoina vaikeaa. Viime viikonloppuna nähtiin jälleen rajusti alle odotusten jäänyt peliesitys, kun kotiottelu Fulhamia vastaan päättyi ansaittuun 0–2-tappioon. Viikolla rästiottelussa kärsityssä 1–3-tappiossa Cityä vastaan joukkue esiintyi hieman odotettua paremmin, vaikkei tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Evertonilta sivussa lauantaina on ainoastaan loukkaantumisista kärsivä Yerry Mina.

Kumpikin joutui urakoimaan viikolla. Paikallisottelu ilman yleisöä ei yllä normaalin derbyn tasolle, eikä tyypillisesti paikallisotteluissa nähtävää pelillistä varovaisuutta välttämättä nähdä. Liverpool ansaitsee viime aikojen vaikeuksistaan huolimatta selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiokansan luotto Liverpooliin horjuu ja selvästi alipelatuksi jäänyt Pool merkitään kohteessa varmaksi.

2 Fulham–Sheffield U (1X)

Valioliiga: Fulham sai viimein hyville peliesityksilleen katetta, kun joukkue voitti viime viikonloppuna Evertonin vieraissa 2–0. Fulham hallitsi myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Viikolla Burnleyn vieraana oli taas vaikeampaa, vaikka pisteet tasattiinkin pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Fulhamilta sivussa jatkaa Tom Cairney sekä mahdollisesti myös positiivisen koronatesti tuloksen antanut Aleksandr Mitrovic.

Sheffieldin tilanne sarjan hännillä on hälyttävä, vaikka alkuvuosi on tuonut pisteitä tilille syyskautta tiheämmin. Tärkeä ottelu WBA:ta vastaan pystyttiin hoitamaan 2–1. Maanantai-iltana tuli 1–2-tappio West Hamin vieraana ja lisäksi jobinpostia toi joukkueen runkopelaajiin lukeutuvan John Eganin loukkaantuminen. Eganin lisäksi sivussa jatkavat Jack O’Connell, Jack Robinson, John Fleck ja Sander Berge.

Fulham on esiintynyt viime viikkoina Sheffieldiaäparemmin ja myös pelaajamateriaali on pykälän laadukkaampi. Isäntien suosikkiasemaa kaventaa keskiviikon rästiottelun rasitus. Fulham ansaistee rasituksesta huolimatta noin 45 prosentin suosikkiaseman. Hieman alipelatuksi jäänyt kotivoitto varmistetaan ristillä.

3 Burnley–West Bromwich (12)

Valioliiga: Burnley käytti viime viikonloppuna tilaisuutensa ja nöyryytti loukkaantumisista kärsinyttä Crystal Palacea vieraissa 3–0. Viikolla pisteet tasattiin kotona Fulhamin kanssa pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–1. Kokoonpanossa on pieniä puutteita, kun sivussa jatkavat todennäköisesti Chris Wood, Matej Vydra ja Erik Pieters.

WBA onnistui hiljentämään kotonaan Manchester Unitedin 1–1-pistejakoon päättyneessä ottelussa. Peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja piste ansaittu. Isossa kuvassa peliesityksissä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää tasonnostoa, jota sarjapaikan säilyttäminen vaatisi. WBA:lta sivussa ovat Kieran Gibbs sekä mahdollisesti myös Lee Peltier ja Robert Snodgrass.

Iso ottelu kummallekin joukkueelle. Burnleyn rasittuminen viikolla rästipelissä kaventaa sen suosikkiaseman noin 45 prosenttiin. Vakion pelijakaumassa ei ole isompia vääristymiä kumpaankaan suuntaan. Merkitään kuuden pisteen ottelun ollessa kyseessä kummankin joukkueen voitot mukaan riveihin.

4 Norwich C–Rotherham (1)

Championship: Norwich ja Teemu Pukki jatkoivat vahvoja otteitaan, kun viikkokierroksen vierasottelu Coventrya vastaan voitettiin 2–0. Pukki osui ottelussa kertaalleen ja syötti myös Emiliano Buendian osuman. Edeltävän viikonlopun kotiottelu Stokea vastaan hoidetiin niin ikään tyylikkäästi 4–1. Norwichin onneksi kärkisijan jo kertaalleen siltä napannut Brentford on hävinnyt kaksi viimeistä otteluaan menettäen vuorostaan kärkipaikan takaisin.

Rotherham sai levätä viime viikonloppuna ottelun QPR:ää vastaan peruunnuttua. Viime viikkojen pelillisesti nousujohteiset otteet saivat jatkoa, vaikka viikolla tuli kelvollisesta esityksestä huolimatta 0–1-tappio Bournemouthin vieraana.

Tasoero on jälleen viime otteluissa vakuuttavasti esiintyneen Norwichin eduksi selkeä ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Oikein pelattu kotivoitto merkitään kohteessa varmaksi.

5 QPR–Bournemouth (12)

Championship: QPR sai huilata viikonloppuna vierasottelun Rotherhamia vastaan peruunnuttua. QPR jatkoi viime viikkojen vahvoja otteitaan kaadettuaa kotona vastoin ennakko-odotuksia Brentfordin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin.

Bournemouthin peli on palannut viime kierroksilla tuloksellisesti raiteilleen, mutta peliesitykset eivät vieläkään vakuuta. Viikolla voitettiin kotona Rotherham 1–0, mutta pistejako ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin Readingin vieraana maalittomassa tasapelissä.

Vieraat ovat perustasoltaan edellä, mutta alkukauden otteet eivät ole vakuuttaneet. Isännät ovat paremmassa vireessä. QPR on puolestaan esiintynyt viime viikot odotuksiin nähden laadukkaasti. Perustaso pitää Bournemouthin marginaalisena vierassuosikkina. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja peli-ideaa lähdetään hakemaan parempivireisen kotijoukkueen laidalta.

6 Bristol C–Barnsley (2)

Championship: Bristol kärsi viidennen peräkkäisen tappionsa, kun kotiottelu Readingia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Tämä ja edeltäneet luokattomat peliesitykset pakottivat seurajohdon näyttämään päävalmentajana toimineelle Dean Holdenille ovea. Holdenin alaiset apuvalmentajat ovat ottaneet väliaikaisen valmennusvastuun.

Barnsley jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan viikolla kotona Blackburnin 2–1. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävänä viikonloppuna joukkue esiintyi erinomaisesti, kun se haki vierasottelusta Brentfordia vastaan vastoin odotuksia pelillisesti ansaitun 2–0-voitton.

Bristolin viimeaikaiset otteet ovat olleet toteutuneiden tulosten tasolla, eikä signaaleja paremmasta ole ollut näköpiirissä. Valmentajan potkut voivat toki tuoda kaivatun herätyksen, mutta ihmeitä ei välttämättä kannata odottaa. Kauden parasta peliään tällä hetkellä pelaavan Barnsleyn lepoaika jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyemmäksi, mutta noin 40 prosentin vierassuosikkiasema on perustelu. Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto kelpuutetaan varmaksi.

7 Reading FC–Middlesbrough (12)

Championship: Reading palasi voittokantaan kolmen voitottoman ottelun jälkeen, kun viikkokierroksen vierasottelu Bristolia vastaan hoidettiin tyylikkäästi 2–0. Reading on miehittänyt lähes koko kauden pudotuspeleihin oikeuttavia sijoituksia, vaikka se rankattiin ennen kauden alkua alempaan keskikastiin. Paikkaa kärkikuusikossa voi kuitenkin pitää pelillisesti ansaittuna.

Boro sai viimein kuukauden mittaiseksi venyneen voittoman jaksonsa päätökseen, kun viikkokierroksen kotiottelu Huddersfieldia vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys jäi kuitenkin jälleen odotuksista, eikä voittoa voinut pitää täysin ansaittuna.

Readingiä on vaikea nostaa laadukkaammaksi, vaikka se sarjataulukossa edellä onkin. Vieraiden viimeaikaiset vaikeudet ovat kuitenkin laskeneet Boron pelivoimaa. Ohut kotietu pitää isännät kiinni noin 40 prosentin suosikkiasemassa. Kohde on Vakiossa melko tarkasti oikein pelattu. Todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen keräämässä oleva tasapeli on syytä jättää ulos riveistä.

8 Cardiff C–Preston (1)

Championship: Cardiff on raapinut viime viikkoina voittoja pitkän tappioputkensa edestä ja alla on neljä peräkkäistä voittoa. Viikkokierroksella haettiin 2–0-voitto Lutonin vieraana, vaikka pelitapahtumien perusteella pistejako olisi ollut oikeutetumpi. Edeltävänä viikonloppuna kotiottelu Coventryä vastaan hoidettiin 3–1. Voitto oli pelillisesti ansaittu, vaikka maalin ero olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin.

Preston hävisi viikolla kotona Watfordille 0–1, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Ottelu ratkesi vieraiden hyväksi rangaistuspotkumaalin turvin. Edeltävän kierroksen 2–1-vierasvoitto Blackburnista tuli kuitenkin vastoin pelitapahtumia.

Cardiffin epäonni on alkanut tasoittua ja se on voittanut viime viikkoina otteluita myös heikommilla peliesityksillä. Hyvät tulokset ruokkivat kuitenkin itseluottamusta, kun playoff-sijoituksetkin häämöttävät jo iskuetäisyydellä. Cardiff on joukkueista laadukkaampi ja jatkaa voittoputkeaan noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakion peliprosentit ovat alustavasti kohdallaan, joten kohteessa on tyytyminen isäntiin suosikkivarmana.

9 Huddersfield–Swansea (X2)

Championship: Huddersfield kärsi viime viikonloppuna kotonaan odotuksiin nähden yllättävän 2–3-tappion Wycombea vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Sama laulu jatkui viikkokierroksella, kun vierasottelu Boroa vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2.

Swansea sai huilata viikonloppuna vierasottelun Sheffieldiä vastaan peruunnuttua. Viikkokierroksella tuloksellisesti vahvat otteet saivat jatkoa, kun kotiottelu Forestia vastaan hoidettiin 1–0. Ottelu oli Swansealle sarjassa jo yhdeksäs peräkkäinen ilman tappiota, ja se on voittanut näistä peräti seitsemän.

Hudds on ajautumassa uhkaavasti kohti putoamisviivaa, kun edellinen voitto on viime vuoden viimeiseltä kierrokselta. Swansea on kovassa tuloskunnossa, mutta kerännyt alkuvuodesta pisteitä selvästi peliesityksiensä oikeuttamaa määrää tiheämmällä tahdilla. Swansea ansaitsee laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on nousemassa hieman todennäköisyyttään korkeammaksi, joten vierasvoitto on suojattava vaihtomerkillä.

10 Millwall–Wycombe (1)

Championship: Millwall jatkoi voittojen tiellä jo kolmannessa peräkkäisessä ottelussa kaadettuaan viikolla kotona Birminghamin ansaitusti 2–0. Edeltävällä kierroksella haettiin 2–1 voitto Readingin vieraana, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua vierasvoittoa paremmin.

Wycombe haki viime viikonloppuna täydet pisteet Huddersfieldin vieraana vastoin pelitapahtumia 3–2-voitollaan. Viikkokierroksella edessä oli paluu arkeen, kun kotiottelu Derbya vastaan hävittiin 1–2. Maalin tappiota voi pitää myös pelitapahtumiin nähden perusteltuna.

Millwallin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta ero perustasossa pitää isännät noin 56 prosentin suosikkina. Millwallin kannatus säilynyt Vakiossa maltillisena, joten luotetaan Lionsin jatkavat voittokulkuaan kotikentällä heikompaa vastustajaa vastaan rasituksesta huolimatta.

11 Nottingham–Blackburn (12)

Championship: Forest joutui taipumaan viikolla Swansean vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappioon. Tappiota edelsi neljän tappiottoman ottelun jakso, ja koko alkuvuosi on sujunut Forestilta selvästi syyskautta vahvemmassa vireessä.

Blackburn kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään viikolla Barnsleyn vieraana 1–2 jääden myös pelillisesti kotijoukkueesta jälkeen. Viime viikonlopun 1–2-tappio Prestonia vastaan oli puolestaan pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Roversin suoritustaso on heikentynyt siitä mitä se syyskaudella parhaimmillaan oli.

Tasaväkinen kamppailu, jossa viime aikoina paremmassa vireessä ollut kotijoukkue ansaitsee hieman alle 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeän edun puuttumisen takia on runsas rastitus tarpeen.

12 Sheffield W–Birmingham (1)

Championship: Sheffield sai viikonloppuna huilata kotiottelun siirryttyä kentän jäätymisen vuoksi. Viikkokierroksen vierasottelu Stokea vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Tätä edeltäneessä ottelussa napattiin tärkeät pisteet, kun Wycombe kaatui kotona ansaitusti 2–0. Sheffieldin otteet ovat parantuneet valmennuksen vaihduttua vuoden lopulla jo toistamiseen tällä kaudella.

Birmingham kärsi kolmannen peräkkäisen tappion viikkokierroksen vierasottelun Millwallia vastaan päätyttyä 0–2. Tappio oli myös isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Birminghamin edellinen voitto on kuukauden takaa, eikä viimeaikaisissa peliesityksissä ole näkynyt merkkejä paremmasta.

Kumpikin taistelee putoamista vastaan ja täydet pisteet ovat tarpeen. Sheffield nauttii päivän pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä ja ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat melko tarkasti kohdallaan. Paremmin levännyt kotijoukkue merkitään varmaksi.

13 Stoke–Luton (1)

Championship: Stoke sai kahden kuukauden voitottoman jakson viimein päätökseen voitettuaan viikolla kotona Sheffieldin 1–0. Myös Pottersin peliesitys oli selkeään voittoon oikeuttavalla tasolla. Pitkä voitoton jakso on syönyt Stoken itseluottamusta, mutta tappioiden välttäminen useiden tasapelien myötä on pitänyt haaveet kuuden joukkoon pääsystä elossa.

Luton kärsi viikolla kotikentällään 0–2-tappion Cardiffia vastaan. Tappio ei kuitenkaan ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävällä kierroksella vierasottelu Birminghamia vastaan hoidettiin 1–0. Tuolloin peliesitys oli vahva ja lukemat olisivat voineet olla Lutonin hyväksi selvemmätkin.

Stoken voitto viikolla nostaa alisuorittaneen joukkueen itseluottamusta. Vieraiden vire on parempi, mutta rankingissa Stoke on edelleen perustasonsa ansiosta niukasti edellä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat jäämässä niukasti alipelatuiksi, joten viimein voiton makuun päässyt Stoke merkitään varmaksi.