Tinja-Riikka Korpela

Syntynyt: 5.5.1986 Oulussa.

Seurat: Oulun Luistinseura, SC Raisio, FC Honka, Kolbotn IL (NOR), Lilleström SK (NOR), Tyresö FF (SWE), FC Bayern München (GER), Vålerenga IF (NOR) ja Everton (ENG).

Maaottelut: 95 (2007-).