Vakio: West Bromwichin venyminen vieraspelissä voi tarjota peli-idean

Kolme viime liigaottelua hävinnyt Liverpool on vaikeuksistaan huolimatta selkeä suosikki paikalliskamppailussa Evertonia vastaan.

1 Liverpool–Everton (1)

Valioliiga: Liverpoolin otteet eivät vakuuta. Viimeksi Leicesterin vieraana hyvin hallussa ollut peli menetettiin ottelun loppuhetkillä ja maalin johtoasema kääntyi 1–3-tappioksi. Myös Evertonilla on ollut vaikeaa. Viikonloppuna nähtiin jälleen rajusti alle odotusten jäänyt peliesitys, kun kotiottelu Fulhamia vastaan päättyi ansaittuun 0–2-tappioon. Kumpikin joutuu urakoimaan viikolla. Paikallisottelu ilman yleisöä ei sytytä yhtä paljon kuin normaaliolosuhteissa. Liverpool ansaitsee vaikeuksistaan huolimatta selkeän 60 prosentin suosikkiaseman.

2 Fulham–Sheffield U (12)

Valioliiga: Fulham sai viimein hyville peliesityksilleen katetta, kun joukkue voitti Evertonin vieraissa 2–0. Fulham hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Sheffieldin tilanne sarjan hännillä on hälyttävä, vaikka alkuvuosi on tuonut pisteitä syyskautta tiheämmin. Tärkeä ottelu WBA:ta vastaan hoidettiin 2–1 ja samaan tulisi pystyä Fulhamin vieraana. Isäntien suosikkiasemaa kaventaa keskiviikon rästiottelu Burnleyn vieraana. Fulham on rasituksesta huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikki.

3 Burnley–West Bromwich (12)

Valioliiga: Burnley käytti tilaisuutensa ja nöyryytti loukkaantumisista kärsinyttä Crystal Palacea vieraissa 3–0. WBA onnistui hiljentämään kotonaan Manchester Unitedin 1–1-pistejakoon päättyneessä ottelussa. Peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja piste ansaittu. Iso ottelu kummallekin. Burnley rasittuu viikolla rästipelissä, mikä kaventaa isäntien suosikkiaseman noin 45 prosenttiin. Vieraiden venyminen voi tarjota peli-idean.

4 Norwich C–Rotherham (1)

Championship: Norwich palasi voittokantaan näyttävästi, kun kotiottelu Stokea vastaan hoidettiin 4–1. Myös Teemu Pukki sai pitkästä aikaa maalihanat auki onnistuessaan kahdesti. Rotherham sai levätä viikonloppuna QPR-ottelun peruunnuttua. Viime viikkojen otteet ovat olleet nousujohteisia, vaikka viime ottelussa hävittiin kotona Cardiffille 1–2. Tasoero on isäntien eduksi selkeä ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä.

5 QPR–Bournemouth (12)

Championship: QPR on esiintynyt viime viikot hyvin ja sai huilata viikonloppuna vierasottelun Rotherhamia vastaan peruunnuttua. Bournemouth tasasi pisteet Readingin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Vieraat ovat perustasoltaan edellä, mutta alkukauden otteet eivät ole vakuuttaneet. Isännät ovat paremmassa vireessä. Perustaso pitää kuitenkin Bournemouthin ohuena vierassuosikkina.

6 Bristol C–Barnsley (2)

Championship: Bristol kärsi neljännen peräkkäisen tappion hävittyään Watfordin vieraana peräti 0–6. Barnsley onnistui erinomaisesti Brentfordin vieraana napatessaan ansaitun 2–0-voiton. Bristolin viime otteet ovat olleet tulosten tasolla, eikä signaaleja paremmasta ole ollut näköpiirissä. Barnsleyn lepoaika jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyemmäksi, mutta noin 40 prosentin vierassuosikkiasema on perustelu.

7 Reading FC–Middlesbrough (12)

Championship: Reading kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Millwallille 1–2, vaikkei peliesitys ollutkaan tappioon oikeuttavalla tasolla. Boron synkkä jakso sai jatkoa Derbyn vieraana ansaittuun 1–2-tappioon päättyneessä ottelussa. Readingiä on vaikea nostaa laadukkaammaksi, vaikka se sarjataulukossa edellä onkin. Ohut kotietu pitää isännät noin 40 prosentin suosikkina.

8 Cardiff C–Preston (1)

Championship: Cardiff voitti kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun kotiottelu Coventrya vastaan hoidettiin 3–1. Voitto oli ansaittu, vaikka maalin ero olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Preston palasi voittokantaan haettuaan 2–1-vierasvoiton Blackburnistä. Prestonin peliesitys ei kuitenkaan ollut täysin voittoon oikeuttavalla tasolla. Hyvässä vireessä viime viikot ollut Cardiff on kotona hieman alle kerran kahdesta voittava suosikki.

9 Huddersfield–Swansea (X2)

Championship: Huddersfield kärsi kotona yllättävän 2–3-tappion Wycombea vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Swansea sai huilata viikonloppuna, kun vierasottelu Sheffieldiä vastaan peruuntui. FA-cupin 1–3-tappio Manchester Citylle katkaisi kymmenen ottelun tappiottoman putken. Swansean palautumisaika jää päivää lyhyemmäksi, mutta selkeä 45 prosentin vierassuosikkiasema on silti perusteltu.

10 Millwall–Wycombe (1)

Championship: Millwall nappasi toisen peräkkäisen voiton onnistuessaan Readingin vieraana 2–1. Tasaisiin pelitapahtumiin nähden voittoa ei voinut pitää täysin ansaittuna. Wycombe haki täydet pisteet Huddersfieldin vieraana, mutta myös sen siivitti voittoon vastustajaa parempi viimeistelyonni. Millwallin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta tasoero pitää isännät noin 56 prosentin suosikkina.

11 Nottingham–Blackburn (12)

Championship: Forest tasasi pisteet kotona maalittomana päättyneessä ottelussa Bournemouthia vastaan. Pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden loogisena tuloksena. Blackburn kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Prestonille 1–2, vaikka olisi ansainnut pisteen. Tasaväkinen kamppailu, jossa kotijoukkue on ohuen kotiedun myötä marginaalinen suosikki.

12 Sheffield W–Birmingham (1)

Championship: Sheffield sai viikonloppuna huilata kotiottelun siirryttyä. Edellisessä kotiottelussa kaatui Wycombe ansaitusti 2–0. Birmingham taipui kotona Lutonia vastaan 0–1-tappioon, eikä pystynyt haastamaan vieraita kunnolla. Kumpikin taistelee putoamista vastaan ja voitto tulisi tarpeeseen. Lepoetua nauttiva Sheffield on kotona noin 45 prosentin suosikki.

13 Stoke–Luton (1)

Championship: Stoken vaikeudet jatkuivat sen kärsiessä ruman 1–4-tappion Norwichin vieraana. Luton palasi haastavien kierrosten jälkeen voittokantaan, kun vierasottelu Birminghamia vastaan hoidettiin 1–0. Peliesitys oli vahva ja lukemat olisivat voineet olla selvemmätkin. Stoken edellinen voitto on kahden kuukauden takaa. Vieraiden vire on parempi, mutta rankingissa Stoke on yhä korkeammalla. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.