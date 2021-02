Vakio: Norwichilla hyvä sauma palata voittokantaan kotiottelussa

Manchester City sekä alipelatut Watford ja Sunderland ovat kierroksen parhaita varmoja. Kaksi kohdetta arvotaan.

1 Manchester C–Tottenham (1)

Valioliiga: Cityn mestaruusjuna on aikataulussa. Viimeksi kaatui vieraissa Liverpool 4–1. Vaikka apuja saatiin isäntien virheistä, ei voittoa voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Myös FA-cupissa City etei odotetusti seuraavalle kierrokselle, kun Swansea kaatui vieraissa 3–1. Voitto oli Citylle kaikki kilpailut mukaan lukien 15. perättäinen. Sivussa lauantaina Tottenhamia vastaan ovat varmasti vain pitkäaikaispotilaat Kevin De Bryune, Sergio Agüero ja Nathan Ake.

Tottenham palasi odotetusti voittokantaan hoidettuaan kotiottelun WBA:ta vastaan 2–0. Iloa ei kestänyt kauaa, kun keskiviikkona joukkue pullahti ulos FA-cupista Evertonin vieraana jatkoajan päätteeksi 4–5. Tottenhamilta lauantaina sivussa ovat Sergio Reguillon, Giovani Lo Celso sekä mahdollisesti myös Serge Aurier ja Gareth Bale.

Ero perustasossa on Cityn hyväksi merkittävä ja joukkueiden viimeaikaiset otteet kasvattavat eroa entisestään. Kotivoitto toteutuu noin seitsemän kertaa kymmenestä. Vakiossa isäntien kannatus on jäänyt tuttuun tyyliinsä alipelatuksi ja City tarjoaa avauskohteessa erinomaisen varmavalinnan.

2 Brighton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Brighton tasasi pisteet Burnleyn vieraana 1–1, mutta peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Viikolla joukkue taipui FA-cupissa 0–1-tappioon Leicesterin vieraana, mutta normaalia avauskokoonpanoa kierrätettiin jonkin verran. Sivussa Brightonin vahvuudesta jatkavat Florin Andone, Tarik Lamptey, Alireza Jahanbakhsh sekä todennäköisesti myös Davy Pröpper.

Villa nappasi viimeksi kotona pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–0-voiton Arsenalin kustannuksella. Tätä edeltävässä ottelussa tuli 1–3-tappio kotona West Hamia vastaan ja myös peliesitys jäi selvästi alle odotusten. Villan kokoonpanotilanne on optimaalinen, sillä sivussa on ainoastaan vähäisessä roolissa olevia rotaatiopelaajia.

Odotettua laadukkaammin kuluvalla kaudella esiintyneet ryhmät vastakkain. Villa on rankingissa pykälää korkeammalla ja ansaitsee niukan 38 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan, ja riveihin nostetaan kummankin joukkueen voitot.

3 Crystal P–Burnley (X2)

Valioliiga: Palace hävisi maanantaina Leedsin vieraana 0–2 ja oli myös pelillisesti täysin vastaantulija. Viime viikonloppuna Newcastlen vieraana napattu 2–1-voitto tuli vastoin pelitapahtumia. Edeltävässä kotiottelussaan Palace onnistui kuitenkin voittamaan Wolvesin ansaitusti 1–0. Loukkaantumiset ovat vaivanneet Palacea pitkään ja Burnleyta vastaan sivussa ovat muun muassa Wilfred Zaha, Jeffrey Schlupp, Joel Ward, James Tomkins ja James McArthur.

Burnley tasasi viikonloppuna pisteet kotona Brightonia vastaan 1–1, mutta olisi ansainnut odotettua laadukkaammalla peliesityksellään täydet kolme pistettä. Viikolla tuli lähtö FA-cupista, kun kotiottelu Bournemouthia vastaan päättyi 0–2-tappioon. Burnley tyytyi kuitenkin kierrättämään ottelussa runsaasti normaalia avauskokoonpanoaan. Loukkaantumiset ovat rasittaneet myös Burnleyta ja sivussa viikonloppuna ovat ykkösmaalivahti Nick Pope, Jack Cork sekä mahdollisesti myös Chris Wood ja Robbie Brady.

Poissaolot rasittavat kumpaakin, mutta Palacen rosteri on tällä haavaa vieraita ohuempi. Perustasoltaan hieman laadukkaampi Palace ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien voitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, joten vieraisiin nojaava pelivalinta tarjoaa ohutta etua.

4 Norwich C–Stoke (1)

Championship: Norwich on pelannut kolme edellistä peliään voitoitta. Viime viikonloppuna se hävisi Swansean vieraana 0–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Pistemenetysten myötä myös sarjan piikkipaikka lipesi Brentfordille.

Stoke pelasi jo kahdeksannen ottelunsa ilman voittoa, kun kotiottelu Readingia vastaan päättyi maalittomana. Pahin on onnistuttu välttämään, sillä näistä kuusi on päättynyt pistejakoon. Peliesitysten laadussa ei kuitenkaan ole ollut kehumista, ja hyökkäyspään vaikeuksien jatkuessa pistepussi pysyy myös jatkossa laihana.

Kumpikaan joukkue ei ole pelannut viime viikkoina parhaalla tasollaan. Ero perustasossa puhuu kuitenkin Norwichin puolesta ja kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Norwich on jäämässä niukasti alipelatuksi. Luotetaan sarjakakkosen palaavan voittokantaan ja merkitään niukkaa etua tarjoava ykkönen kohteessa varmaksi.

5 Reading FC–Millwall (12)

Championship: Reading tasasi viikonloppuna pisteet pelitapahtumiin nähden ansaitusti Stoken vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Keskiviikkona pelaamassaan rästiottelussa Brentfordia vastaan se joutui taipumaan 1–3-tappioon. Tappiota voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna, vaikka aivan kahta maalia parempi Readingissä vieraillut Brentford ei ollutkaan.

Millwallin hyvät peliesitykset toivat viimein voiton sen noustessa kotonaan maalin tappioasemasta komeaan 4–1-voittoon Sheffieldiä vastaan. Millwall ei ole vielä yltänyt viime kauden parhaalle tasolleen. Lievää nousua tämänhetkiseen sarjasijoitukseen on odotettavissa, mikäli otteet jatkuvat viime viikkojen tasolla.

Reading on joukkueista laadukkaampi, mutta sen palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi. Reading ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus on paikallaan.

6 Watford–Bristol (1)

Championship: Watfordin peliesitys jäi kolmannessa peräkkäisessä ottelussa odotuksista joukkueen tasattua pisteet sarjanousija Coventryn vieraana maalittomana päätyneessä ottelussa. Pistejako oli myös tasaisiin pelitapahtumiin nähden reilu. Watford on viimeaikaisista pistemenetyksistään huolimatta hyvissä asemissa kevään nousukarsintoja ajatellen.

Bristol hävisi viikonloppuna kolmannen sarjaottelunsa peränjälkeen, kun kotiottelu Cardiffia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Viikolla tuli lähtö odotetusti myös FA-cupista, kun Sheffield Unitedin vieraana kärsittiin 0–1-tappio. Alkukaudesta onnekkaasti pisteitä kerännyt Bristol on valahtanut sarjataulukossa ansaitusti alaspäin, mutta myös runsaat loukkaantumiset ovat olleet viime aikojen heikkojen tulosten osatekijänä.

Watford on esiintynyt viime otteluissa vaisusti, mutta paluu voittokantaan toteutuu heikkoa vierailijaa vastaan noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa pelaajat ovat säikähtäneet Watfordin heikkoja viimeaikaisia tuloksia ja kotivoitto on jäänyt jopa niukasti alipelatuksi. Selkä suosikki tässä kohtaa varmaksi.

7 Rotherham–QPR (X2)

Championship: Kohde arvotaan ottelun siirrettyä toiseen ajankohtaan heikkojen kenttäolosuhteiden takia. Ottelun pelijakauma Vakiossa on vihjeen kirjoitushetkellä 34–30–36. Mikäli selkeästi eniten peliä keräävää merkkiä ei ennen kohteen sulkeutumista löydy on kohteeseen käytettävä useampi merkki.

8 Birmingham–Luton (12)

Championship: Birmingham oli viimeksi lähellä onnistua yllättämään Bournemouthin vieraissa 2–3-tappioon päättyneessä ottelussa. Piste olisi ollut Birminghamin peliesitykseen nähden ansaittu. Birmingham on vajonnut kauden edetessä putoamisviivan alapuolelle, muttei täysin peliesityksiinsä nähden ansaitusti.

Luton joutui tyytymään 1–1-pistejakoon kotona Huddersfieldiä vastaan, vaikka hallitsi ottelua selvällä otteella. Luton on ansaitusti keskikastin tuntumassa, vaikka viime aikoina voitot sekä laadukkaat peliesitykset ovat olleet alkukautta harvemmassa.

Luton on joukkueista laadukkaampi, mutta marginaali on pienempi kuin sarjataulukko kertoo. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Myös Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet tasaisesti eri tulosvaihtoehdoille, joten runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

9 Cardiff C–Coventry (1)

Championship: Cardiff sai yhdeksän ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen kaadettuaan viikonloppuna vieraissa Bristolin 2–0. Viikolla jatkettiin voittojen tiellä, kun vierasottelu Rotherhamia vastaan hoitui 2–1. Ottelu oli pelitapahtumiltaan odotettua tasaisempi, eikä Cardiffin voittoa voi pitää täysin ansaittuna.

Coventry tasasi viimeksi pisteet kotona Watfordia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Myös Coventryn peliesitys oli vähintään pisteeseen oikeuttavalla tasolla ja selvästi odotettua laadukkaampi. Coventry on parantanut otteitaan kauden edetessä ja tehnyt ansaitusti pesäeroa putoamisviivaan.

Cardiff ansaitsee laadukkaampana joukkueena hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman, vaikka rasitus viikkokierrokselta on haitaksi. Vakiossa isännät ovat keräämässä hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta Cardiff säilytetään riveissä varmana.

10 Derby–Middlesbrough (X2)

Championship: Derby kärsi kolmen peräkkäisen voittonsa jälkeen yllättävän 0–3-tappion Rotherhamin vieraana. Tappio oli kuitenkin tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Derby on kohentuneista otteistaan huolimatta edelleen ensimmäisellä putoajan paikalla, joten pistetahdin on alettava pian parantua.

Boro joutui nöyrtymään viimeksi 1–4-tappioon kotiottelussa Brentfordia vastaan. Peliesitys ei kuitenkaan ollut läheskään niin heikko kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Boron peliesitys oli jopa odotettua laadukkaampi ja se olisi ansainnut itselleen pisteen.

Derby on parantanut otteitaan, mutta tasoero puhuu viime viikkoina peliesityksiään heikommin suorittaneiden vieraiden puolesta. Boro ansaitsee vieraissa marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkattu ohueksi suosikiksi, joten vieraisiin nojaava pelivalinta tarjoaa ohuen edun.

11 Sheffield W–Swansea (2)

Championship: Kohde arvotaan ottelun siirryttyä toiseen ajankohtaan heikkojen kenttäolosuhteiden takia. Ottelun pelijakauma Vakiossa on vihjeen kirjoitushetkellä 23–26–51, joten merkeistä selvästi todennäköisimpään kakkosta kannattaa painottaa riveissä varmana.

12 Huddersfield–Wycombe (1)

Championship: Huddersfield tasasi viimeksi pisteet Lutonin vieraana 1–1, mutta jäi pahasti alakynteen ja olisi ansainnut hävitä. Huddsin edellinen voitto on joulukuun lopulta. Vaikka ajoittain peliesitykset ovat voitottoman jakson aikana olleet tuloksia parempia, ei tämänhetkistä 17. sijaa voi pitää ansaitsemattomana.

Wycomben rämpiminen jatkui sen hävittyä viikolla Sheffieldin vieraana ansaitusti 0–2. Edeltävällä kierroksella joukkue hävisi kotonaan Forestille 0–3, ja tasoero tasoeron oli juuri niin suuri kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Putoaminen koituu väistämättä Wycomben kohtaloksi.

Huddersfield on joukkueista laadukkaampi ja pelaamattomuus viikolla antaa lepoedun. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Huddersfieldin kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeampi, mutta vaihtomerkkien käyttö Wycomben pisteille venymiseen kannattaa ainakin pienissä järjestelmissä jättää väliin.

13 Sunderland–Doncaster (1)

Ykkösliiga: Sunderland ehti pelata neljä peräkkäistä ottelua tappioitta, ennen viikolla kärsittyä yllättävää 1–2-tappiota Shrewsburyn vieraana. Pistemenetys ei kuitenkaan ollut täysin linjassa Sunderlandin hallinnassa edenneeseen otteluun nähden.

Doncasterin viiden peräkkisen ottelun mittaiseksi venynyt voittoputki katkesi viikolla Fleetwoodin vieraana kärsityn 1–3-tappion myötä. Tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, ja paluu arkeen viime viikot ylisuorittaneelle joukkueelle.

Sunderland joutuu tekemään hartiavoimin töitä, jotta saavuttaisi himoitun nousun takaisin korkeammille sarjatasoille. Doncaster on sarjataulukossa edellä, mutta perustaso menee ohuesti isäntien hyväksi. Sunderland ansaitsee kotona hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraat ovat jäämässä selvästi alipelatuiksi, joten hyvää etua tarjoava ykkönen nostetaan päätöskohteessa varmaksi.