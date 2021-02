Korona runteli Jari Litmasta – ”Viimeisen vuoden aikana olen vanhentunut enemmän kuin yhdeksässä edeltävässä”

Ensi viikolla 50 vuotta täyttävän Jari Litmasen kunto ei ole ollut paras mahdollinen.

Entinen huippujalkapalloilija Jari Litmanen sairastui koronavirustautiin viime keväänä. Hän kertoi keskiviikkona tuleviin 50-vuotissyntymäpäiviinsä liittyvässä etähaastattelussa, ettei ole palautunut vieläkään täysin ennalleen viruksen jäljiltä.

– Viime maaliskuun alussa olin vielä erittäin hyvässä kunnossa fyysisesti ja voi sanoa, että myös henkisesti. Sitten ensin sairastin koronan, ja sen jälkeen olen ollut toipilaana. En ole vieläkään palautunut täysin, Litmanen sanoi.

Hänen viimeisistä ammattilaispeleistään tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta.

– Viimeisen vuoden aikana olen vanhentunut enemmän kuin edellisten yhdeksän vuoden aikana yhteensä. Tämä korona ei ole ollut minulle mitenkään kiva asia. Aika kanveesissa on oltu, Litmanen sanoi.

Hän asuu perheineen Virossa. Perheessä on kaksi teini-ikäistä poikaa, jotka harrastavat jalkapalloa.

– Itse olen ollut vuoden toipilaana ja tehnyt asioita paljon perheen kautta. Paljon olen saanut olla ”taksikuskina”. Vaimoni sairasti samalla lailla koronan eli asia on vaikuttanut perheeseemme aika paljon.

Litmanen täyttää 50 vuotta lauantaina 20. helmikuuta. Koronavirusrajoitteet vaikuttavat elämään myös Virossa.

– Ei varmaan tule yllätyksenä, että mitään juhlia ei pidetä. Aika lailla tässä mennään viikko ja päivä kerrallaan.

– Pojat käyvät koulua joko kotona tai koulussa. Arki on pyörinyt paljon heidän ympärillään. Tällä hetkellä toinen on kotona ja toinen koulussa. Paljon on koronarajoitteita, ja ympyrät aika pienet, Litmanen kertoi.

Litmanen voitti huippu-urallaan mm. Mestarien liigan. Hän pelasi Suomen A-maajoukkueessa 137 ottelua ja teki 32 maalia. Hän on molemmilla numeroillaan Suomen tilastoykkönen.

Lahtelaisen Reippaan kasvatti edusti mittavalla seuraurallaan mm. Ajaxia, Barcelonaa ja Liverpoolia.