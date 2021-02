Vakio: Tottenham ei katkaise Manchester Cityn voittoputkea

Pitkän voitottoman jaksonsa päättänyt Cardiff on selkeä kotisuosikki Coventryn isäntänä. Norwichilla hyvä sauma palata voittojen tielle.

1 Manchester C–Tottenham (1)

Valioliiga: Cityn mestaruusjuna on aikataulussa. Viimeksi kaatui vieraissa Liverpool 4–1. Vaikka apuja saatiin isäntien virheistä, voitto oli ansaittu. Tottenham palasi odotetusti voittokantaan hoidettuaan kotiottelun WBA:ta vastaan 2–0. Ero perustasossa on Cityn hyväksi merkittävä ja joukkueiden viime otteet kasvattavat eroa entisestään. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Brighton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Brighton tasasi pisteet Burnleyn vieraana 1–1, mutta esitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Villa nappasi kotona pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–0-voiton Arsenalista. Vastakkain ovat kaudella odotettua laadukkaammin esiintyneet ryhmät. Villa on rankingissa pykälää korkeammalla ja niukka vierassuosikki.

3 Crystal P–Burnley (1)

Valioliiga: Palace nappasi viimeksi kotona ansaitun 1–0-voiton Wolvesista, mutta Newcastlen vieraana otettu 2–1-voitto tuli pelitapahtumiin nähden onnekkaasti. Burnley tasasi viikonloppuna pisteet kotona Brightonia vastaan 1–1, mutta olisi ansainnut esityksellään täydet kolme pistettä. Palace on laadukkaampi joukkue ja kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

4 Norwich C–Stoke (1)

Championship: Norwich hävisi Swansean vieraana 0–2, mutta olisi ansainnut pisteen. Stoke pelasi jo kahdeksannen ottelunsa ilman voittoa, kun kotiottelu Readingiä vastaan päättyi maalittomana. Kumpikaan ei ole ollut viime viikkoina parhaalla tasollaan. Ero perustasossa puhuu kuitenkin Norwichin puolesta ja kotivoitto toteutuukin noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

5 Reading FC–Millwall (1X)

Championship: Reading tasasi pisteet pelitapahtumiin nähden ansaitusti Stoken vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Millwall nousi kotonaan maalin tappioasemasta komeaan 4–1-voittoon Sheffieldiä vastaan. Reading on laadukkaampi joukkue, mutta sen palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi. Reading on ottelussa noin 45 prosentin suosikki.

6 Watford–Bristol (1)

Championship: Watfordin peliesitys jäi kolmannessa peräkkäisessä ottelussa odotuksista joukkueen tasattua pisteet sarjanousija Coventryn vieraana maalittomana päätyneessä ottelussa. Bristol hävisi kolmannen ottelunsa perän jälkeen, kun kotiottelu Cardiffia vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Watford on esiintynyt viime otteluissa vaisusti, mutta paluu voittokantaan toteutuu heikkoa vierailijaa vastaan noin 60 prosentin todennäköisyydellä.

7 Rotherham–QPR (X2)

Championship: Rotherhamin positiiviset tulokset saivat jatkoa joukkueen voittaessa Prestonin vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. QPR jatkoi voitokkaana, kun kotiottelu Blackburnia vastaan hoidettiin 1–0. Myös tässä ottelussa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Kumpikin joukkue on vahvassa tuloskunnossa. Vieraat on arvostettava hieman laadukkaammaksi ja marginaalinen suosikkiasema on perusteltu.

8 Birmingham–Luton (12)

Championship: Birmingham oli lähellä yllättää Bournemouthin vieraissa 2–3-tappioon päättyneessä ottelussa. Tasapelipiste olisi ollut Birminghamin peliesitykseen nähden ansaittu. Luton joutui tyytymään 1–1-pistejakoon kotona Huddersfieldia vastaan, vaikka hallitsi ottelua selvällä otteella. Luton on laadukkaampi, mutta marginaali on pienempi kuin sarjataulukko kertoo. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

9 Cardiff C–Coventry (1)

Championship: Cardiff sai yhdeksän ottelun voitottoman jaksonsa päätökseen kaadettuaan vieraissa Bristolin 2–0. Coventry tasasi pisteet kotona Watfordia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Myös Coventryn peliesitys oli vähintään pisteeseen oikeuttavalla tasolla ja selvästi odotettua laadukkaampi. Cardiff rasittuu hieman tiistain rästipelissä, mutta ansaitsee laadukkaampana joukkueena hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

10 Derby–Middlesbrough (X2)

Championship: Derby kärsi kolmen peräkkäisen voittonsa jälkeen yllättävän 0–3-tappion Rotherhamin vieraana. Tasaisiin pelitapahtumiin nähden tappio oli silti ansaitsematon. Boro joutui nöyrtymään 1–4-tappioon kotiottelussa Brentfordia vastaan. Ottelu oli jo neljäs peräkkäinen ilman voittoa. Derby on parantanut otteitaan, mutta tasoero puhuu edelleen vieraiden puolesta. Boro on marginaalinen vierassuosikki.

11 Sheffield W–Swansea (2)

Championship: Sheffield romahti aikaisesta johtomaalistaan huolimatta 1–4-tappioon Millwallin vieraana. Swansea vankisti asemiaan kärjen takana napattuaan kotona täydet pisteet sarjakärki Norwichilta 2–0-voitolla. Ottelu oli Swansealle jo kahdeksas peräkkäinen ilman tappiota. Isännät rasittuvat viikolla rästipelissä ja Swansea on lähes kerran kahdesta voittava vierassuosikki.

12 Huddersfield–Wycombe (1)

Championship: Huddersfield tasasi pisteet Lutonin vieraana 1–1, mutta jäi pahasti alakynteen ja olisi ansainnut hävitä. Wycombe hävisi kotonaan Forestille 0–3 ja tasoero oli juuri niin suuri kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Huddersfield on laadukkaampi, eikä rasitu viikolla rästiottelussa vieraiden tapaan. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

13 Sunderland–Doncaster (1X)

Ykkösliiga: Sunderland joutui tyytymään pistejakoon MK Donsin vieraana 2–2 päättyneessä ottelussa. Doncaster voitti jo viidennen peräkkäisen sarjaottelunsa, kun Oxford kaatui kotona 3–2. Sunderland joutuu tekemään hartiavoimin töitä, jotta saavuttaisi nousun takaisin korkeammille sarjatasoille. Doncaster on sarjataulukossa edellä, mutta perustaso menee ohuesti isäntien hyväksi. Sunderland ansaitsee kotona hieman alle kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.