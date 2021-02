Futistähtien turvallisuudesta huolehditaan uudella säännöllä

Seurajoukkueiden maailmanmestaruus ratkaistaan uuden säännön ryydittämänä.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan järjestämä seurajoukkueiden maailmanmestaruusturnaus on parhaillaan menossa Qatarissa. Tapahtuma toimii samalla loppuvuodesta 2022 pelattavien MM-kisojen harjoituksena.

Ensimmäiset ottelut pelattiin jo tällä viikolla, mutta Euroopan ja Etelä-Amerikan hallitsevat mestarit tulevat mukaan vasta välierävaiheessa. Bayern München kohtaa maanantaina Afrikan mestarin Al Ahlyn ja brasiliainen Palmeiras hakee finaalipaikkaa meksikolaisen Tigres UANL:n kustannuksella. Loppuottelu pelataan torstaina 11. helmikuuta.

Seurajoukkueiden MM-kisassa on käytössä uusi sääntö, joka liittyy pelaajien päävammoihin. Jalkapallomaailma ei ole ottanut ongelmaa kovin vakavasti, mutta tilanne on muuttumassa. Valioliigassa on jo kokeiltu ylimääräisiä vaihtoja, jos pelaaja saa iskun päähänsä kesken ottelun.

Nyt myös Fifa lähtee samalle tielle. Qatarin turnauksessa sallitaan ylimääräinen vaihto, mikäli pelaajan epäilleen saaneen päähänsä aivotärähdyksen. Fifan alainen sääntökomitea (IFAB) päätti asiasta joulukuussa 2020 ja Fifa vahvisti asian tammikuun alussa.

Sääntömuutoksen perusteluissa viitataan siihen tutkimuksissa saatuun tietoon, että toinen isku päähän voi olla todella vaarallinen. Siksi sääntökomitea haluaa välttää tällaisia tilanteita ennakolta, ja sallia ylimääräisen vaihdon. Aivotärähdyksen takia tehtävä vaihto voidaan suorittaa, vaikka joukkue olisi jo tehnyt kaikki sallitut vaihtonsa.