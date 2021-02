30-vuotias jalkapallotähti löydettiin kuolleena – poliisilla vahva epäilys kuolinsyystä

Jalkapalloväki suree uruguaylaishyökkääjää.

Uruguay on tuottanut maailmalle lukuisia huippuhyökkääjiä. Osa heistä on siirtynyt Euroopan suurseuroihin, mutta osa on pysynyt kotimaassa tai pelannut muissa Etelä-Amerikan maissa.

Santiago Damian Garcia pelasi vuoteen 2011 asti Montevideon ylpeyden Nacionalin paidassa. Sen jälkeen hän siirtyi Brasiliaan.

Taiteilijanimellä ”Morri” tunnettu hyökkääjä kävi kaudella 2012–2013 kokeilemassa kykyjään Turkissa, mutta visiitti Kasimpasaan ei ollut onnistunut.

Vuonna 2016 Morri siirtyi Argentiinan pääsarjan Godoy Cruziin, jossa uruguaylaisesta tuli kulttipelaaja. Hän teki ”Tomballe” 51 maalia ja nousi seuran kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi.

Menestyksellä oli hintansa. Hyökkääjä alkoholisoitui ja kärsi mielenterveydellisistä ongelmista. Lauantaina 30-vuotias Morro löydettiin kotonaan kuolleena Mendozan kaupungissa Argentiinassa. Doble Amarilla -sivuston mukaan hänessä oli ampumahaava, ja poliisin teorian mukaan kyse oli oman käden kautta tapahtuneesta murhenäytelmästä.