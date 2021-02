Vakio: Roimasti alipelattu Cardiff kierroksen parhaita varmaideoita

Pelikansa on reagoinut liian voimakkaasti Southamptonin rökäletappioon. Blackburn jatkaa nousuaan vierasottelussa.

1 Newcastle U–Southampton (2)

Valioliiga: Newcastlen peliesitys oli toisessa ottelussa perätysten odotettua laadukkaampi, vaikka viikkokierroksella tuli 1–2-kotitappio Crystal Palacea vastaan. Vastaavat loppulukemat Newcastlen eduksi olisivat kuvanneet pelitapahtumia tarkemmin. Edeltävän viikonlopun vierasottelussa Evertonia vastaan napattu 2–0-vierasvoitto oli Newcastlen hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Newcastlelta sivussa viikonloppuna ovat ainakin Paul Dummet ja Jamaal Lascelles.

Southampton romahti viikkokierroksella 0–9-tappioon, mutta menetti mahdollisuutensa jouduttuaan heti ottelun toisella minuutilla alivoimalle. Edeltävän viikonlopun 0–1-kotitappiossa Aston Villaa vastaan joukkue olisi ansainnut enemmän. Southamptonin kokoonpanossa on pitkäaikaispotilaiden lisäksi useita epävarmoja osallistujia, kuten Theo Walcott, Jannik Vestergaard, Kyle Walker-Peters ja Oriol Romeu.

Vaikka isäntien kaksi edellistä peliä ovat olleet lupauksia herättäviä, on Southampton noin kaksi luokkaa laadukkaampi. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa on reagoitu voimakkaasti Southamptonin kärsimiin tappioihin ja isännät on merkattu vastaavaksi suosikiksi. Luottoa Sotoniin löytyy siinä määrin, että reilusti alipelattu kakkonen kelpaa hyvin varmaksi asti

2 Burnley–Brighton (2)

Valioliiga: Burnley kärsi viikkokierroksella odotetun 0–2-kotitappion Manchester Cityä vastaan. Edeltävällä kierroksella tuli niin ikään ansaittu 0–2-tappio Chelsean vieraana. Burnleyn peliesitysten taso on ollut viime aikoina heikentymään päin ja myös poissaolot ovat rasittaneet. Brightonia vastaan todennäköisesti sivussa jatkavat Chris Wood, Ashley Barnes, Josh Brownhill, Charlie Taylor ja Robbie Brady.

Läpi syyskauden peliesityksiinsä nähden ansaitsemattomasti kompuroinut Brighton on ottanut jo kaksi kovaa päänahkaa perätysten. Viikolla kaatui itse hallitseva mestari Liverpool vieraissa 1–0 ja edeltävänä viikonloppuna napattiin kauden ensimmäinen kotivoitto Tottenhamin kustannuksella niin ikään 1–0. Sivussa Brightonilta jatkavat varmasti pitkäaikaispotilaat Tariq Lamptey, Florian Andone ja Alireza Jahanbakhsh.

Burnley on ylisuorittanut niukasti peliesityksiinsä nähden, kun taas Brighton on puolestaan kerännyt merkittävästi vähemmän pisteitä kuin peliesitykset olisivat oikeuttaneet. Laadukkaampi Brighton on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt alle 40 prosentin, joten vierasvoitto tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

3 Fulham–West Ham (12)

Valioliiga: Fulham joutui taipumaan viikkokierroksella 0–2-tappioon kotiottelussan Leicesteriä vastaan. Tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävällä kierroksella joukkue joutui tyytymään vieraspisteeseen WBA:ta vastaan 2–2-tasapeliin päättyneessä ottelussa, vaikka hallitsikin ottelua hienokseltaan. Fulhamilta sivussa ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Tom Cairney ja Terence Kongolo.

West Hamin vahvat esitykset jatkuivat viikkokierroksella, kun se haki täydet pisteet Aston Villaa vastaan 3–1-vierasvoitollaan. Viikonloppunakaan peliesitys ei ollut niin heikko, kuin 1–3-tappion loppulukemat kotona Liverpoolia vastaan antavat ymmärtää. Arthur Masuaku jatkaa edelleen polvivammansa takia sivussa.

Fulhamin otteet ovat kohentuneet kauden edetessä, mutta voitot karttavat putoamisuhassa olevaa joukkuetta edelleen. West Ham on lähes kaksi luokkaa laadukkaampi ja vieraissakin selkeä 45 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on noussut lähes 60 prosenttiin. Vahvasti esiintynyttä West Hamia ei kuitenkaan uskalleta jättää ulos riveistä, mutta isäntien alipelattu voitto on syytä mahduttaa mukaan.

4 Manchester United–Everton (1)

Valioliiga: United palasi voittokantaan rytinällä, kun joukkue murjoi viikkokierroksen kotiottelussa käytännössä koko ottelun alivoimalla pelanneen Southamptonin 9–0. Myöskään murskavoittoa edeltäneissä kahdessa voitottomaksi jääneessäkään ottelussa Unitedin peliesitykset eivät olleet täysin linjassa tulosten kanssa. Unitedin loukkaantumistilanne on hyvä, sillä ainoastaan Southamptonia vastaan itseään loukanneen Edinson Cavanin osallistuminen on epävarmaa.

Everton palasi nolon Newcastlea vastaan kärsityn 0–2-kotitappion jälkeen voittojen tielle kaadettuaan viikkokierroksella vieraissa Leedsin 2–1. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Isossa kuvassa Evertonin taso on laskenut selvästi alkukaudesta. Evertonin ykkösmaalivahdin Jordan Pickfordin pelikunto varmistuu vasta ottelupäivänä, mutta muutoin käytössä on optimaalinen kokoonpano.

United palautuu viikkokierroksen jäljiltä päivän pidempään ja on kotikentällään hieman yli 60 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta suursuosikkien ollessa kortilla täytyy United merkitä kohteessa varmaksi.

5 Middlesbrough–Brentford (X2)

Championship: Boro tasasi pisteet Norwichin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa epäonnistuessaan hyödyntämään viimeisen 20 minuutin miesylivoimansa. Voitot ovat karttaneet Middlesbrough’ta viime viikkoina, vaikka peliesitykset eivät olekaan olleet heikkoja.

Brentford kaatoi viikolla kotona Bristolin 3–2. Edeltävällä kierroksella löylytettiin kotona Wycombea peräti 7–2. Brentfordin tulokset alkavat viimein olla linjassa laadukkaiden peliesitysten kanssa ja Bees on noussut ansaitusti sarjataulukossa toiseksi.

Joukkueiden tämän kauden kohtaamiset niin cupissa kuin sarjassa ovat olleet tasaisia ja Boro on onnistunut niissä odotettua paremmin. Ero perustasossa on kuitenkin Brentfordin hyväksi selkeä. Vieraiden noin 45 prosentin suosikkiasema on viikkokierroksen rasituksesta huolimatta perusteltu. Brentfordin kannatus on nousemassa Vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalle, joten vierasvoiton varmistus vaihtomerkillä on tarpeen.

6 Bristol C–Cardiff C (2)

Championship: Bristolin heikot otteet saivat jatkoa joukkueen hävitessä viikkokierroksella Brentfordin vieraana 2–3. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena tasoerosta. Edeltävällä kierroksella Derbyn vieraana hävittiin 0–1. Tappio oli niukasta maalin erosta huolimatta pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Cardiff kyntää edelleen ilman voittoa, vaikka peliesitykset eivät ole olleet luokattomia. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Millwallia vastaan 1–1, mutta voitto olisi ollut Cardiffin selvästi hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Bristol kuuluu sarjan onnekkaimpiin, kun taas vieraiden voitottomaan jaksoon on mahtunut runsaasti epäonnea. Cardiff on noin 45 prosentin vierassuosikki. Vakiossa Bristol on merkitty käsittämättömään 50 prosentin suosikkiasemaan! Rankasti alipelattu Cardiff on kierroksen parhaita ideavarmoja.

7 QPR–Blackburn (2)

Championship: QPR onnistui maanantaina yllättämään itseään laadukkaamman Watfordin vieraissa 2–1. Vaikka QPR:n peliesitys oli odotettua paremmalla tasolla, ei täyttä pistepottia voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Edeltävän kierroksen 0–1-kotitappiossa Derbya vastaan joukkue olisi ansainnut pisteet.

Blackburn nappasi toisen peräkkäisen voiton ja piti maalinsa puhtaana hoidettuaan kotiottelun Lutonia vastaan 1–0. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Blackburn on noussut viime viikkojen aikana hätyyttelemään pudotuspelisijoituksia, joiden tuntumaan se on koko kauden peliesitystensä puolesta kuulunut.

Kumpikin joukkue on ollut läpi kauden hieman epäonninen, mutta ero perustasossa on vieraiden hyväksi selkeä. Blackburn ansaitsee hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierassuosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelatuksi jäämässä oleva Blackburn merkitään rohkeasti varmaksi.

8 Millwall–Sheffield W (1)

Championship: Millwall tasasi pisteet jo kolmannessa ottelussa peräkkäin, kun viikkokierroksen kotiottelu Norwichia vastaan päättyi maalittomana. Piste sarjakärkeä vastaan oli myös pelillisesti ansaittu. Edeltävällä kierroksella Cardiffin vieraana pisteet tasattiin 1–1, mutta tuolloin niukka tappio olisi ollut pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Sheffield voitto toisen ottelun perätysten, kun se yllätti viikolla Bournemouthin vieraissa 2–1. Myös peliesitys oikeutti voittoon. Edellisen kierroksen 1–0-kotivoitossa Prestonia vastaan joukkue oli kuitenkin onnekas, ja pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin.

Millwall on esiintynyt kuluvalla kaudella joukkueista laadukkaammin ja sen sarjasijoitus voisi paremmalla onnella olla nykyistä korkeampikin. Isännät ansaitsevat hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Millwall on jäämässä hieman todennäköisyyttään pienemälle kannatukselle, joten kotivoitto merkataan kohteessa varmaksi.

9 Bournemouth–Birmingham (1X)

Championship: Bournemouthin taso on romahtanut viime viikkojen aikana rajusti. Viikolla joukkue hävisi jo neljännen peräkkäisen ottelun kotona Sheffieldille 1–2. Myös peliesityksen perustella tappio oli ansaittu. Edellisellä kierroksella Bournemouth jäi täysin vastaantulijaksi 1–3-vierastappiossa Readingiä vastaan. Pelillisesti ansaitut tappiot heikompia vastustajia vastaan eivät jätä selittelyille sijaa.

Birmingham tasasi viikolla pisteet Wycomben vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään täydet pisteet. Samaa voi sanoa edeltävästä kotiottelusta Coventrya vastaan, sillä peliesitys olisi oikeuttanut voittoon. Täydet pisteet suoria kilpailijoita vastaan olisivat tulleet tarpeeseen, mutta esitysten hyvää tasoa voi pitää positiivisena jatkon kannalta.

Bournemouthin peliesitysten taso on notkahtanut ja etenkin kahdessa viimeisessä ottelussa se on esiintynyt surkeasti. Suosikkiasema perustasoltaan heikompaa Birminghamia vastaan on viime viikkojen vaikeuksista huolimatta selkeä ja kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on kohonnut reilusti päälle 60 pinnan ja selkeä ennakkosuosikki kannattaa varmistaa alipelatulla tasapelillä.

10 Stoke–Reading (1X)

Championship: Stoke tasasi viimeksi pisteet Huddersfieldin vieraana 1–1 ja esiintyi jälleen odotuksiin nähden vaatimattomasti. Stoken edellisestä voitosta on ehtinyt kulua noin puolitoista kuukautta, eikä pelin taso ole vakuuttanut.

Reading vankisti asemiaan kärjen takana kaadettuaan kotona Bournemouthin 3–1. Readingin otteissa nähtiin vuoden lopulla suvantovaihe joukkueen kärsiessä useiden avainpelaajien loukkaantumisista. Readingin paras maalintekijä Lucas Joao on löytänyt loukkaantumisensa jäljiltä nopeasti maalivireen. Edellisellä kierroksella Bournemouthia vastaan mies osui kahdesti.

Stoken otteet ovat olleet vaisuja, kun taas Reading on noussut kuuden peräkkäisen tappiottoman ottelunsa myötä takaisin kamppailemaan pudotuspelipaikoista. Stoke on ohuen kotiedun myötä niukka suosikki. Vakiossa vierasjoukkue on merkattu alustavan pelijakauman perusteella suosikiksi, joten isäntiin nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa pientä etua.

11 Luton–Huddersfield (2)

Championship: Luton joutui viimeksi taipumaan Blackburnin vieraana niukkaan 0–1-tappioon. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu. Luton miehittää ansaitusti keskikastin sijoituksia ja kausi on sujunut toistaiseksi jopa hieman paremmin kuin ennen kauden alkua ennakoitiin.

Huddersfieldin peliesitys oli toisessa peräkkäisessä ottelussa odotettua vahvempi sen tasatessa pisteet kotona Stoken kanssa 1–1. Edeltävällä kierroksella kotiottelu Bristolia vastaan hävittiin 1–2, vaikka joukkue suorastaan dominoi ottelua. Kausi on toistaiseksi sujunut Huddsin osalta vaatimattomasti, mutta potentiaalia olisi parempaankin.

Lutonin otteet ovat olleet kuluvalla kaudella hieman laadukkaampia, mutta Hudds on esiintynyt viime viikkoina tuloksiaan paremmin. Lutonin osalta otteluohjelma on taas ollut viime viikot haastava ja voitot ovat karttaneet. Luton on kotona noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa isännät on merkattu yli 50 prosentin suosikeiksi. Haetaan tässä kohtaa alipelatusta vierasjoukkueesta hyvin maksavaa varmaa.

12 Wycombe–Nottingham (12)

Championship: Wycombe jäi viikonloppuna jyrän alle hävitessään Brentfordin vieraana 2–7. Viikolla pisteet tasattiin kotona maalittomana päättyneessä rästiottelussa Birminghamia vastaan. Pistekin oli vaatimattomaksi jääneeseen peliesitykseen nähden liikaa.

Forest palasi viikkokierroksella voittokantaan haettuaan täydet pisteet Coventryn vieraana 2–1-voitolla. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Edeltävänä viikonloppuna joukkue tasasi pisteet kotona Barnsleyn kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Forestin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys.

Kummankaan otteet eivät viime viikkoina ole vakuuttaneet. Tasoero on Forestin hyväksi selkeä, mutta heikentyneiden otteiden myötä suosikkiasema jää maltilliseen 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa vieraat ovat keränneet reilusti päälle 50 prosentin kannatuksen, mutta vieraiden jättäminen ulos riveistä ei varsinkaan lisätyn rahan kierroksella houkuttele. Wycomben yllätys on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

13 Preston–Rotherham (X2)

Championship: Preston kärsi viimeksi 0–1-tappion Sheffieldin vieraana, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Kuluva kausi on ollut Prestonille haastava ja otteet ovat ailahdelleet liikaa, vaikka tämänhetkistä 11. sijaa voi pitää odotuksiin nähden kelvollisena.

Rotherham kaatoi viikkokierroksen rästiottelussaan kotona Derbyn 3–0. Peli eteni kuitenkin selvästi loppulukemia tasaisemmissa merkeissä. Viikonloppuna Rotherham hävisi kotona Swansealle 1–3, mutta tuolloin peliesitys oli selvästi sekä loppulukemia että odotuksia parempi. Rotherhamin otteet ovat kohentuneet viime viikkojen aikana. Mikäli joukkue pystyy jatkamaan samalla tielä, voidaan putoaminenkin parhaimmassa tapauksessa välttää.

Preston on vieraiden kohentuneista otteista huolimatta laadukkaampi, eikä sen tarvinnut pelata viikolla. Kotivoiton todennäköisyys jää maltillisesti hieman yli 40 prosentin. Vakiossa isäntien kannatus on kivunnut yli 50 prosentin, joten kotivoiton ohitus tarjoaa päätöskohteessa parhaan edun.